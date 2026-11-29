كان الدولي الجزائري أمين غويري على الموعد مع الشباك مجدداً، مساهماً في قيادة فريقه مرسيليا إلى فوزه السابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، وجاء على حساب مضيّفه المنقوص أوكسير 2-0، الأحد، في المرحلة الثانية عشرة.

ومهّد غويري طريق الفوز أمام مرسيليا بتسجيله هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم، والحادي عشر في 17 مباراة، ضمن المسابقات كافة، مفتتحاً التسجيل منذ الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة من الأميركي تيموثي وياه، وتمريرة من المغربي أمين حارث.

وحسم مرسيليا إلى حد كبير النقاط الثلاث حين ارتكب الكونغولي أكسيل توانزيبي خطأ في المنطقة المحرَّمة على البرازيلي إيغور بايكساو، ما أدى إلى طرده وحصول الأخير على ركلة نفذها بنفسه بنجاح (4+45).

وبإلحاقه الهزيمة السابعة بأوكسير، الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر، رفع مرسيليا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بفارق نقطة أمام ليون، الذي يلعب لاحقاً الأحد مع ضيفه موناكو.