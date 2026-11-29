تؤثر الجينات التي ترثها من والديك على مظهرك الخارجي، وكذلك على آليات عمل جسمك من الداخل بما في ذلك مدى تعرضك للإصابة بأمراض معينة. ومع ذلك، تظل الحقيقة أن الجينات وحدها ليس بمقدورها تحديد مصيرك الصحي، فلتصرفاتك وبيئتك ومرحلتك العمرية وعوامل أخرى، دور في تحفيز تغييرات تؤثر على طريقة عمل جيناتك. وتساهم دراسة هذه التغييرات، المعروفة باسم «التغيرات اللاجينية» (أو علم التخّلق) Epigenetics، في تفسير سبب حقيقة أن بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالسرطان، وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

التغيرات اللاجينية: نظرة أقرب

تعني البادئة «epi» في اللغة اليونانية، فوق أو على أو حول. وعليه، يشير المصطلح Epigenetics إلى العوامل المحيطة بالجينات (أو فوق الجينات). جدير بالذكر أن الجينات تتألف من سلاسل الحمض النووي «دي إن إيه» – وهو الجزيء الذي يحمل جميع التعليمات الكيميائية لبناء الكائن الحي. ويمكن تعديل بعض هذه التعليمات على نحو مؤقت، عبر عملية طبيعية تُسمى «المثيلة»، وتشير إلى التصاق مجموعة ميثيل (مؤلفة من ذرات الكربون والهيدروجين)، بحافة جزء من الحمض النووي. (المَثْيَلَة methylation في الكيمياء هي عملية إضافة مجموعة ميثيل methyl group التي تحل مكان ذرة هيدروجين في الجزيء المستهدف - ويكيبيديا).

في هذا الصدد، شرحت الدكتورة جوليا ليوينثال، اختصاصية طب الشيخوخة في مؤسسة «لوتانين هيلث» والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد، أنه: «يمكن للمثيلة تشغيل أو تعطيل جينات معينة، لكنها لا تغير تسلسل الحمض النووي الأساسي».

ويبحث هذا العلم في عملية مثيلة الحمض النووي، والعلامات الكيميائية المرتبطة بها، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم «العلامات فوق الجينية». ويُقصد بمصطلح «الإبيجينوم»، جينوم الشخص إلى جانب مجموعته الكاملة من هذه العلامات.

عوامل حياتية تؤثر على «الإبيجينوم»

ترتبط سلوكيات وتعرّضات بيئية معينة (بما في ذلك تلك التي تحدث قبل الولادة)، بعلامات فوق جينية، قد تحمل آثاراً سلبية وأخرى إيجابية على الصحة، وإليك بعض الأمثلة:

> النظام الغذائي والتغذية. أظهر أبناء الأمهات اللاتي مررن بفترة الحمل خلال المجاعة الهولندية بين عامي 1944 و1945 تغيرات دائمة في مثيلة الحمض النووي، ربما زادت من احتمالية إصابَتهم بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. كما رُبطت الأنظمة الغذائية غير الصحية والسمنة بتغيرات في الجينات المتحكمة في استجابة الإنسولين، وتخزين الدهون، والالتهابات.

> التمارين الرياضية. تحفز الرياضة سلسلة من التغييرات فوق الجينية، التي قد تعود بالفائدة على كيفية استخدام أنسجة العضلات الهيكلية والدماغ والقلب للطاقة، ومعالجة العناصر الغذائية، الأمر الذي يسهم في الفوائد الصحية الواسعة للنشاط البدني المنتظم.

> التدخين: تسبب المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر ظهور علامات فوق جينية واسعة النطاق، عبر آلاف المواقع في الجينوم، وتؤثر على الجينات المرتبطة بالالتهابات، وإصلاح الحمض النووي، ووظائف الرئة. وقد تفسر هذه الآثار الارتفاع في مخاطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب لدى المدخنين.

> الضغط العاطفي: يمكن للتوتر أو الصدمات العاطفية الشديدة أو المزمنة، خاصة في مرحلة الطفولة، أن تغير أنماط مثيلة الحمض النووي، في بعض الجينات المسؤولة عن التحكم في استجابة الجسم للضغط النفسي، وتساهم هذه التغييرات في تفاقم خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

التغيرات اللاجينية والشيخوخة

> العمر فوق الجيني للإنسان. على مدار الحياة، يكتسب البشر ملايين العلامات الوراثية فوق الجينية، التي يمكن قياسها من عينة لعاب أو دم. وإدخال هذه البيانات في خوارزمية، يمكن أن ينتج قيمة واحدة تقدر العمر فوق الجيني للإنسان، والذي قد يختلف عن عمره الزمني. تُعرف هذه الاختبارات بالساعات فوق الجينية أو البيولوجية، ويجري تسويقها على نطاق واسع عبر الإنترنت، بأسعار تتراوح بين 150 و500 دولار تقريباً. وهنا، قالت الدكتورة ليوينثال: «قد تقدم النتائج مؤشراً على مدى سرعة شيخوختك».

إلا أن هذه النتائج ليست متسقة تماماً بين الاختبارات المختلفة. وحتى عندما يعيد الأشخاص إجراء الاختبار باستخدام نفس الفحص، بعد إجراء تغييرات في نمط الحياة، لا يمكنهم التأكد مما إذا كانت أي فروق ترجع إلى الصدفة البحتة أم إلى تلك التغييرات في نمط الحياة.

وقالت ليوينثال: «في الوقت الحالي، لا توجد فائدة حقيقية للمستهلكين الأفراد. ورغم أن النتائج مثيرة للاهتمام، فإنها ليست جاهزة بعد للاستخدام السريري». ومع ذلك، تضيف أن هذه الاختبارات قد تشكل عاملاً مساعداً مفيداً في التجارب السريرية، لفهم كيف تؤثر السلوكيات والبيئة على الصحة والشيخوخة على مستوى النطاق البشري العام.

> هل يمكنك تغيير جيناتك؟ لا يمكنك اختيار الجينات التي تتوارثها عن والديك، ولا يمكنك كذلك التحكم في الكثير من التحديات، التي تلقي بها الحياة في طريقك. ومع ذلك، بإمكانك اتخاذ خيارات قد تساعد في منع التغيرات الوراثية فوق الجينية الضارة. ولعل ما يدعو للدهشة، أن هذه الخيارات تعكس النصائح ذاتها، التي يوصي بها الأطباء بشكل روتيني: تجنب التدخين، وتناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وبذل قصارى الجهد لإدارة التوتر.

التغيرات فوق الجينية وتصلب الشرايين

قد تساعد التغيرات الوراثية فوق الجينية في تفسير والتنبؤ بتصلب الشرايين في جميع أنحاء الجسم، وذلك بحسب دراسة نُشرت في عدد 21 يوليو (تموز) 2026 من دورية «الكلية الأميركية لأمراض القلب».

حلل الباحثون عينات دم مأخوذة من 3688 شخصاً يعانون من تصلب الشرايين في شرايين القلب أو الرقبة أو الساق. وقاسوا عملية مثيلة الحمض النووي - التعديلات الطفيفة على الحمض النووي التي تتولى تحفيز أو تعطيل الجينات - في أكثر من 750 ألف موقع داخل الجينوم. ورصدوا آلاف التغيرات المرتبطة بالمثيلة، والمرتبطة بتصلب الشرايين في كل منطقة شريانية.

ظهرت معظم هذه التغيرات مشتركة عبر المناطق الشريانية الثلاث. وعندما أنشأ الباحثون «نقاط المثيلة» المستمدة من هذه الإشارات، وجدوا أن الأشخاص الحاصلين على نقاط أعلى كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات رئيسة في القلب أو الدماغ (مثل النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية، أو الوفاة القلبية الوعائية) خلال السنوات القليلة الآتية، حتى بعد أخذ عوامل الخطر التقليدية في الحسبان.

تعكس هذه الأنماط فوق الجينية، في الغالب، التعرض طويل الأمد للمخاطر المعروفة ـ خاصة التدخين، إلى جانب الالتهابات، والسمنة، والسكري، والكوليسترول غير الطبيعي. وتتداخل ما نسبته تصل إلى 90 في المائة من المواقع المرتبطة بتصلب الشرايين في الجينوم مع المواقع المرتبطة بالتدخين.

وكما اقترح المقال الافتتاحي المرافق لتلك الدراسة، فإن فحص دم واحد يقيس مثيلة الحمض النووي، يمكن أن يثبت فائدته كسجل دائم للإجهاد القلبي الوعائي cardiovascular stress طوال العمر. وإذا جرى التحقق من هذه النتائج، فقد تحسن من تقييم المخاطر وتسلط الضوء على المسارات البيولوجية، التي قد يجري «إعادة ضبطها» يوماً ما باستخدام العلاجات المستهدفة.

* خدمات «تريبيون ميديا».