أعلنت الحكومة المصرية العمل على إعداد «استراتيجية وطنية» للحد من حوادث الطرق، عقب كوارث مروعة شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، كان أحدثها وفاة 32 وإصابة 26 في احتراق شاحنة لنقل المواد البترولية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة الأسبوع الماضي.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقب اجتماع وزاري «استثنائي»، الأحد، تعديلات تشريعية في القوانين المعنية بالمرور، في وقت تستمر فيه التحركات البرلمانية والانتقادات للأداء الحكومي عقب حادث «الطريق الدائري» بمنطقة الورَّاق في الجيزة.

وشدد مدبولي خلال الاجتماع، وفق بيان مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى للاستراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، على أن تتولى جميع الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في تحقيق هذا الهدف.

حادث الورَّاق

كانت منطقة الورَّاق قد شهدت، مساء الأربعاء الماضي، حادثاً مأساوياً إثر انحراف شاحنة محملة بالمواد البترولية واصطدامها بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى انفجار حمولتها واشتعال النيران في عدد كبير من المركبات المجاورة.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، الانتهاء من إجراءات تسليم جثامين جميع ضحايا الحادث، وعددهم 32 متوفياً، وجنين إحدى المتوفيات، إلى ذويهم بعد التعرف على هوياتهم.

وذكرت النيابة العامة في بيان أن قائد السيارة التي اصطدمت بشاحنة الوقود، مما تسبب في الحادث، اعترف في تحقيقات النيابة العامة بـ«تعاطيه المواد المخدرة». وأعلنت أن تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي خلص إلى أن تحليل العينات المأخوذة منه «يحتوي على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات».

وخلال الاجتماع الحكومي عرض الوزراء المعنيون جهود التعامل مع الحادث، والإجراءات المقترحة للحد من الحوادث، في حين أشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بإطلاعه أولاً بأول على الإجراءات التي تم اتخاذها وأوجه الدعم المقدمة للمتضررين.

اجتماع استثنائي للحكومة المصرية الأحد لبحث الحد من حوادث الطرق (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

سلامة الطرق

ويرى استشاري تخطيط وهندسة المرور في مصر الدكتور أيمن الضبع، أن الاستراتيجية الحكومية المزمعة يمكنها أن تحد من حوادث الطرق إذا ما تم وضع أسس دقيقة لتنفيذها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الطريق وحالته هو أساس ضمان الحد من الحوادث؛ لذلك يجب أن تبدأ الاستراتيجية بأساسيات تضمن صلاحيته، ومنها تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعته، وتفعيل التحكم المروري عبر شبكة إلكترونية، وتطبيق الفحص الآلي للمركبات، مع وضع توصيات لاستيراد السيارات تحدد توافر منظومة الأمان فيها».

وحول التعديلات التشريعية المقترحة قال الضبع، الذي يشغل موقع مقرر لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين: «بجانب ضرورة تغليظ العقوبات على أي مخالف لمنظومة المرور، فإن التشريع الأهم الذي يجب إقراره هو إنشاء هيئة مستقلة للسلامة على الطرق، تتولى وضع السياسات والخطط الاستراتيجية، ولا تشارك في التنفيذ».

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر 5829 حالة وفاة عام 2025، مقابل 5260 عام 2024، بنسبة ارتفاع 10.8 في المائة. واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد حالات الوفاة بحوادث الطرق على مستوى المحافظات المصرية عام 2025؛ إذ بلغ عدد الضحايا بها 779 حالة وفاة، في حين جاءت محافظة الأقصر بالجنوب في المرتبة الأخيرة بواقع 21 حالة وفاة، حسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2025، التي أصدرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في 25 يونيو (حزيران) الماضي.

مقترحات للحل

وفي رأي أستاذ التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن خطوات تنظيمية، منها الفصل التام بين الشاحنات والسيارات العادية في الطرق السريعة، ومنع مرور سيارات النقل الثقيل ومركبات نقل البضائع، وخاصة التي تنقل مواد خطيرة، وإنشاء «كنترول إلكتروني» يتولى مراقبة وإدارة الطرق.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يجب التأكد من إضاءة هذه الطرق بشكل جيد، وتقوية شبكات الهاتف الجوال؛ لأنه في الكثير منها تكون الشبكة ضعيفة، ومن يتعرض لحادث لا يستطيع إجراء اتصال تليفوني للاستغاثة، وإنشاء محطات طوارئ على الطرق، تضم محطات بنزين وميكانيكياً، ونقاط تمركز للإسعاف والمطافي».

3 تحركات برلمانية تشمل مشروعات قوانين ودراسات للحد من الحوادث في مصر (صفحة وزارة النقل على «فيسبوك»)

وفي رأي فرج، يجب أن تتضمن التعديلات التشريعية المقترحة «ضبط الحالة المرورية كاملة، سواء بمنع مرور الشاحنات، أو تفعيل الرقابة، خاصة مع انتشار سيارات الميكروباص والدراجات النارية وشاحنات نقل البضائع».

انتقادات «النواب»

وأثار حادث الورَّاق موجة انتقادات للحكومة المصرية، وتقدم عضو مجلس النواب حسام حسن الخُشت، الأحد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي البترول والنقل بشأن «مدى التزام ناقلة المواد البترولية المتسببة في حادث الطريق الدائري بمنطقة الورَّاق بالحمولات المقررة قانوناً، وما إذا كانت قد حصلت على التصاريح اللازمة لتجاوز الحدود المسموح بها»، بحسب وسائل إعلام محلية.

في حين تقدم عضو مجلس النواب ياسر الهضيبي بمشروع قانون لإصدار «قانون سلامة النقل البري للبضائع وتنظيم سلسلة المسؤولية». وبحسب ما نشره الهضيبي على صفحته على «فيسبوك»، يضم المشروع 87 مادة، ويستهدف تأسيس «منظومة تشريعية متكاملة تتجاوز المعالجة التقليدية للمخالفات المرورية، وتمتد إلى جميع مراحل عملية النقل».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع القانون يؤسس لمنظومة تشريعية متكاملة للوقاية من حوادث الطرق، ومحاسبة كل طرف يثبت تقصيره، بدلاً من تحميل السائق وحده المسؤولية». وانتقد الهضيبي إعلان الحكومة عن استراتيجية لتلافي حوادث المرور «دون تفاصيل».

وقدم حزب «العدل» إلى مجلس الوزراء خلال اجتماع طارئ، الأحد، دراسة تضمنت ثماني توصيات، أبرزها استحداث آلية وطنية مستقلة فنياً للتحقيق في الحوادث الكبرى، وتطوير منظومة الرقابة على مختلف مراحل نقل وتداول المواد الخطرة، وإنشاء سجل وطني لمتابعة تنفيذ توصيات السلامة.