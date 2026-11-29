حرم فريق لايبزيغ مُضيِّفه فرايبورغ من الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، بعدما تعادل معه بنتيجة 2-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وظل فرايبورغ متقدماً 2-1 حتى الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ثم سجل لايبزيغ هدفاً ثانياً، لتعادل لأول مرة هذا الموسم.

وأحرز الكرواتي إيغور ماتانوفيتش هدف التقدم لفرايبورغ في الدقيقة 11، ثم أضاف ماكسيمليان إيغيشتاين الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

ومن ركلة جزاء أخرى سجل الفرنسي كريستوفر نكونكو هدف لايبزيغ الأول في الدقيقة 53.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني نجح لاعب خط الوسط الهجومي، كريستوف باومغارتنر في إضافة الهدف الثاني للايبزيغ، ليضمن نقطة صعبة للفريق خارج ملعبه.

بهذه النتيجة وصل فرايبورغ للنقطة 23 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن حامل اللقب بايرن ميونيخ، وصيف الترتيب حالياً، بينما يتصدر الترتيب بوروسيا دورتموند وله 24 نقطة، ويواجه باير ليفركوزن لاحقاً الأحد.

كما رفع لايبزيغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.