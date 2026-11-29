​واصل برايتون سقوطه المفاجئ في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة.

وخسر برايتون صفر-1 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، الأحد، في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة العريقة، على ملعب «فالمر»، معقل الفريق الملقب بـ«طيور النورس».

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هارفي بارنيس في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، بينما عجز لاعبو برايتون عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليفشل مرة أخرى في تشديد الخناق على آرسنال (المتصدر) في سباق المنافسة المبكر على قمة البطولة.

بتلك النتيجة، بقي برايتون في المركز الثاني بترتيب البطولة، مؤقتاً، لحين انتهاء مباراة آرسنال وضيفه مانشستر سيتي، التي تقام في وقت لاحق الأحد.

ويمتلك برايتون 22 نقطة حالياً، بفارق 6 نقاط خلف آرسنال قبل مباراته المرتقبة التي تُجرى في المرحلة ذاتها بالبطولة، بينما يبتعد بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد، والذي ربما يرتقي للوصافة، حال فوزه على الفريق الملقب بـ«المدفعجية».

في المقابل، ارتفع رصيد نيوكاسل الذي عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، علماً بأن هذا هو فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

أولي مكبرني يحتفل بفوز هال سيتي على كريستال بالاس (د.ب.أ)

وفي العاصمة لندن، أنقذ هال سيتي فريق مانشستر يونايتد من التراجع إلى قاع الترتيب، بعدما تغلب 3-2 على مضيِّفه كريستال بالاس، الأحد.

وعلى ملعب «سيلهرست بارك»، افتتح أولي مكبرني التسجيل لهال سيتي في الدقيقة 38، بينما أضاف زميله سوربا توماس الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وتكفَّل ريغان سلايتر بتسجيل الهدف الثالث لهال سيتي في الدقيقة 80، غير أن كريستال بالاس انتفض متأخراً، وسجل هدفين بواسطة يورغن ستراند لارسن وآدم وارتون في الدقيقتين 90 والخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، بقي كريستال بالاس في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط، بعدما واصل انهياره في المسابقة العريقة، بتلقيه خسارته التاسعة خلال الموسم الحالي، مقابل فوزين وتعادل وحيد، بفارق 4 نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

في المقابل، ارتفع رصيد هال سيتي الذي حقق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات و3 هزائم، إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

وكان من الممكن أن يتراجع مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقباً، للمركز الـ20 (الأخير)، حال فوز كريستال بالاس على هال؛ حيث يوجد الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.