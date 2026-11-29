تعادل فريق نابولي مع مضيّفه ساسولو من دون أهداف، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغابت الأهداف عن المباراة التي أقيمت على ملعب مابي تريكولوري بمدينة ريجيو إيمليا، معقل ساسولو، ليحصد كل فريق نقطة.

وواصل نابولي، بطل النسخة قبل الماضية من الدوري، ابتعاده عن صراع القمة، ليصل إلى النقطة 19 في المركز الثامن بفارق الأهداف عن بولونيا التاسع.

أما ساسولو، فلا يزال يعيش على وقع بداية متراجعة للموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط، وله 9 نقاط بفارق الأهداف عن كل من فيورنتينا السادس عشر، وأودينيزي السابع عشر.