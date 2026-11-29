يرفض أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، المبالغة في ردود الفعل تجاه طرد جوشوا كيميتش قائد الفريق خلال مواجهة هامبورغ التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

وقال هونيس في تصريحات لمجلة «كيكر» الرياضية الألمانية، الأحد: «كل منا معرَّض لارتكاب الأخطاء».

ورغم النقص العددي بعد طرد كيميتش في الدقيقة 44 لقيامه بشد شعر ألكسندر روسينغ ليليسيت لاعب هامبورغ في احتكاك من دون كرة، فإن الفريق البافاري نجح في الخروج بنقطة التعادل.

ويعاني بايرن ميونيخ من نقص عددي في صفوفه بعد الإصابات التي ضربت نجومه، خاصة الثنائي الهجومي هاري كين ومايكل أوليسيه.

لكن هونيس بدا واثقاً بقوله: «سنخرج أقوى بعد تجاوز هذه الفترة المنحوسة».

وكان الرئيس الفخري للنادي البافاري قد أثار ضجة بتصريحاته عن الأزمة الصحية التي يعاني منها اللاعب الشاب جمال موسيالا، بدخوله في نوبات صرع.

واقترح هونيس مع كارل هاينز رومينيغه عضو مجلس الإشراف في النادي، تخفيض راتب موسيالا بسبب مشكلاته الصحية.

وشكك الثنائي أيضاً في أحقية موسيالا أن يكون الأعلى أجراً بين زملائه في صفوف بايرن ميونيخ وقدرته على استعادة مستواه، علماً بأن عقد اللاعب ممتد لصيف 2030.