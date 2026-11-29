فرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على «ديربي ميرسيسايد» بين إيفرتون وضيفه ليفربول، الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المجري دومينيك سوبوسلاي بهدف مبكر لليفربول في الدقيقة الـ5، قبل أن يدرك إيفرتون التعادل بهدف عكسي سجله مدافع ليفربول جيريمي فريمبونغ بالخطأ في شباك فريقه بالدقيقة الـ25.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ4 بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الـ3 وبرايتون الوصيف، وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر آرسنال، الذي يخوض مواجهة ساخنة في وقت لاحق الأحد أمام السيتي.

كما رفع التعادل رصيد إيفرتون إلى 17 نقطة في المركز الـ8.

وجاء التعادل بعد 3 انتصارات متتالية لليفربول؛ إذ فاز على ملعب كريستال بالاس 3 - 1، وعلى ضيفه مانشستر يونايتد 4 - 0، في الدوري الإنجليزي، كما تفوق على مضيّفه كلوب بروج البلجيكي 3 - 0 في «دوري أبطال أوروبا».

وبالنسبة إلى إيفرتون، فقد جاء التعادل ليمنح الفريق جرعة من الثقة بعد خسارته القاسية في الجولة الماضية على ملعب برينتفورد برباعية نظيفة.

وكان ليفربول يطمح إلى مواصلة تفوقه على إيفرتون وتحقيق فوزه الرابع توالياً أمام الفريق الأزرق، الذي لم يحقق أي انتصار على جاره منذ 24 أبريل (نيسان) 2024، لكن التعادل حال دون ذلك.