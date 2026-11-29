تعود قضية شحنة المتفجرات، التي ضبطتها القوى الأمنية في منطقة ضهر البيدر نهاية الشهر الماضي، والتي أعلن «حزب الله» أنها تعود إليه، إلى الواجهة مجدداً في لبنان، مع إدراجها مجدداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل في القصر الرئاسي، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأعلنت رئاسة الحكومة، الأحد، أن الجلسة ستعقد عند الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء، على أن يتضمن جدول أعمالها، في البند العاشر، متابعة البحث في قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتي ضهر البيدر والقصر. ويكتسب إدراج الملف أهمية خاصة، في ضوء الخلاف الذي رافق الجلسات السابقة حول الجهة القضائية التي ينبغي أن تتولى التحقيق، وما إذا كان يجب إحالة القضية إلى المجلس العدلي أم إبقاؤها ضمن صلاحية القضاء العسكري.
تسوية لم تُحسم
فيما تتكثف الاتصالات بين الفرقاء السياسيين في الساعات الأخيرة قبل جلسة الحكومة، تلفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان قد طلب، خلال اجتماعه مع الرئيس عون قبل أيام، إعادة طرح الملف وإحالته إلى المجلس العدلي، في حين لا تزال هناك تحفظات شيعية من «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، على هذه الخطوة، وسط مخاوف من تداعيات سياسية قد تترتب عليها. وتشير المصادر إلى أن تسوية كانت قد طُرحت سابقاً، لعب فيها بري دوراً، وقضت بإبقاء القضية أمام القضاء العسكري، الذي ادعى على الموقوفين حضورياً، وأصدر مذكرات بحث وتحرٍّ بحق المتوارين عن الأنظار.
ويرى مؤيدو إبقاء الملف أمام القضاء العسكري أن إحالته إلى المجلس العدلي لا تضمن بالضرورة الوصول إلى نتائج حاسمة، فيما لا يعارض الرئيس عون، من حيث المبدأ البحث في الإحالة، لكنه يتريث في اتخاذ موقف نهائي، وفق المصادر نفسها.
ويعد المجلس العدلي مرجعاً قضائياً استثنائياً في لبنان، يتولى النظر في الجرائم الخطيرة التي تمسّ أمن الدولة والسلم الأهلي، ولا سيما التفجيرات والجرائم الإرهابية. وتُحال الملفات إليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. وتكتسب الإحالة إليه أهمية خاصة نظراً إلى طبيعة القضايا التي ينظر فيها وإلى أن أحكامه تصدر بصورة مبرمة.
وعليه، سيكون النقاش في جلسة الثلاثاء محكوماً بمحاولة التوصل إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للتعامل مع الملف، وما إذا كان الوزراء سيذهبون نحو التصويت على الإحالة.
هل تنهي «القوات» مقاطعة الحكومة؟
سياسياً، يفتح إدراج القضية على جدول الأعمال الباب أمام مشاركة وزراء «القوات اللبنانية» في جلسة الثلاثاء، بعدما كانوا قد أعلنوا مقاطعة جلسات الحكومة إذا لم يُطرح الملف للنقاش، مطالبين بإحالته إلى المجلس العدلي. وبذلك، قد يؤدي إدراج البند العاشر إلى إزالة العقبة التي ربطت «القوات» مشاركتها بها.
وفي هذا الإطار، رأت مصادر «القوات» في وضع البند ضمن جدول الأعمال خطوة إيجابية. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم البحث بعودة الوزراء إلى جلسة الحكومة في قيادة الحزب ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
مع العلم بأن «حزب الله» كان قد رفع سقف التهديد للحكومة والمسؤولين في لبنان، داعياً إلى إطلاق سراح الموقوفين في قضية المتفجرات وقضية ما تعرف بـ«مجموعة بشري»، وكان آخرها ما قاله أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم مهاجماً رئيس الجمهورية جوزيف عون، قائلاً: «لصبرنا على الظلم حدود، وعندما نشعر بالخطر يقترب سندفعه وندافع عن وجودنا وحقوقنا»، مضيفاً: «مستعدون لأعلى التضحيات دفاعاً عن وجودنا ووجود لبنان ومواجهة من يريد تخريبه».