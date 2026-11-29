وافق الناخبون السويسريون الأحد على تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، وفق تقديرات أولية نُشرت بعيد إغلاق مراكز الاقتراع، في استفتاء تقاربت نتائجه وضع تقاليد البلاد الحيادية والإنسانية في مواجهة المخاوف الأمنية وقطاع صناعة الأسلحة البالغة قيمته مليارات الدولارات.

وأفاد معهد الاستطلاعات «جي إف إس.برن» (gfs.bern) بأن 54 في المائة من الناخبين وافقوا على تعديل القانون، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا تصدّر سويسرا الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، وتصر على وجوب استشارتها إذا رغب عملاؤها في نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى دولة أخرى.

لكن الحكومة أشارت إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 بدّل حسابات أوروبا الأمنية.

وخفف البرلمان القيود العام الماضي فيما دعمت الحكومة التغييرات.

وبموجب نظام الديموقراطية المباشرة في سويسرا، فرضت أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية إجراء استفتاء بشأن هذه المسألة، معتبرة أن التعديل يعرض الحياد السويسري للخطر.

وأفادت رئيسة منظمة «كاريتاس سويسرا» الخيرية، مونيكا مير - هيفتي، أنه علاوة على ذلك، فإن التعديل «يزيد بشكل كبير من خطر وصول الأسلحة السويسرية بصورة غير مباشرة إلى مناطق تشهد حروباً أهلية أو إلى أيدي أنظمة تنتهك القانون».

تقارب النتائج

في المقابل، يرى مؤيدو الخطوة، بمن فيهم أحزاب الوسط واليمين، أن هذا الإصلاح ضروري للحفاظ على تنافسية قطاع صناعة الأسلحة السويسري وضمان مكانته في سلاسل الإمداد الدولية.

وقال العضو في «حزب الشعب السويسري» اليميني المتشدد إيفان باهو أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء، إن الأمر يتعلق بـ«الاحتفاظ، داخل أراضينا، بالخبرات الأساسية لاستقلالنا وأمننا».

وأشارت استطلاعات الرأي إلى تقارب النتائج؛ إذ أظهرت الاستطلاعات الثلاثة الأخيرة التي نُشرت في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) تقدماً طفيفاً للمعسكر المؤيد للتعديلات.

تُتيح التعديلات لسويسرا تصدير معدات عسكرية إلى 36 دولة شريكة محددة بالاسم حتى أثناء النزاعات الدولية، شريطة ألا تمنح هذه الصادرات ميزة عسكرية.

وتشمل الدول الـ36 البلدان الأوروبية والأرجنتين وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

لا شحنات إلى أوكرانيا

ووفقاً لتقديرات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت سويسرا المرتبة العشرين بين أكبر مصدّري الأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2025، مستحوذة على حصة تبلغ 0.3 في المائة من السوق العالمية.

وبعد عامين من التراجع، ازدادت صادرات الأسلحة السويسرية بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 948.2 مليون فرنك (1.13 مليار دولار) عام 2025، وذلك بفضل شحنات الذخيرة والمركبات المدرعة وقطع الغيار المتجهة بشكل أساسي إلى ألمانيا المجاورة.

لكن نحو 20 منظمة غير حكومية، من بينها «منظمة العفو الدولية» في سويسرا، ندّدت بـ«تفكيك الضمانات الرئيسية التي تحكم صادرات الأسلحة السويسرية».

كما يُشير المنتقدون إلى أن المقترح لا يتضمن أي تدابير لدعم أوكرانيا، رغم الطلبات المتكررة من عدة دول أوروبية منذ الغزو الروسي عام 2022.

وتقول وزارة الاقتصاد إن قوانين الحياد السويسرية تمنع تصدير الاسلحة السويسرية إلى أوكرانيا.

وتوضح أنه «بما أن سويسرا تفرض حظراً على توريد المعدات العسكرية إلى روسيا، فإنه لا يجوز لها تزويد أوكرانيا بمثل هذه المعدات أيضاً».

وستظل عمليات النقل غير المباشر إلى أوكرانيا خاضعة للقيود.

وصوت السويسريون، الأحد، أيضاً على زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل رفع المعاشات التقاعدية وتقييد بيع واستخدام الألعاب النارية الصاخبة.

وبحسب توقعات «جي إف إس.برن»، رفض 55 في المئة من الناخبين مقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة، بينما أيّد 61 في المائة منهم المبادرة المرتبطة بالألعاب النارية التي أطلقها مدافعون عن حقوق الحيوان.