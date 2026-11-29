يصوت الإسبان، اليوم (الأحد)، على منح رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد آخر القادة اليساريين في أوروبا، ولاية أخرى، أو إفساح المجال لمعارضيه المحافظين الذين قد يضطرون إلى الحكم في ائتلاف مع اليمين المتطرف.

وقد تؤدي هزيمة سانشيز المحتملة إلى دخول حزب من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو في 1975، التي مهَّدت الطريق لاستعادة الديمقراطية بعد ثلاث سنوات. كما ستعكس هذه النتيجة صعوداً أوسع نطاقاً لليمين المتطرف في أنحاء أوروبا وسط مخاوف بشأن الهجرة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ويدعو حزب «فوكس» إلى تشديد الرقابة على الهجرة، وإعادة مركزية سلطات الدولة، وخفض الضرائب، والتراجع عن كثير من السياسات الاجتماعية التقدمية.

يبدأ التصويت في التاسعة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الثامنة مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر نشر نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد نحو ساعة.

ويحتاج الحزب الفائز إلى 176 مقعداً في البرلمان المكوَّن من 350 مقعداً للحصول على الأغلبية.

انتخابات مبكرة وسط أزمة إسكان

دعا سانشيز، الذي يحكم منذ 2018 عبر ائتلافات أقلية هشَّة، إلى انتخابات مبكرة قائلاً إنه يحتاج إلى أغلبية بعدما رفض البرلمان مراسيم اقترحها لمعالجة أزمة إسكان متفاقمة. وشهدت الحملة الانتخابية نقاشاً بشأن حلول متباينة بشدة لمعالجة ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

وأصر سانشيز، أول من أمس (الجمعة)، على أن بيانات داخلية أظهرت أنه قادر على تأمين أغلبية مع أحزاب يسارية أصغر، غير أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى فوز حزب «الشعب» المنتمي إلى يمين الوسط عند جمع أصواته مع «فوكس» اليميني المتطرف.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني يلحق بحزب «الشعب»، لكن على حساب اليسار المتطرف المحبَط، الذي سيحتاج سانشيز إلى دعمه مجدداً لتشكيل حكومة.

ويُنظر إلى ائتلاف بين حزبي «الشعب» و«فوكس» بوصفه النتيجة الأكثر ترجيحاً، رغم أنه سيتطلب مفاوضات شاقة بشأن حصة «فوكس» من الحقائب الوزارية. ويقول محللون إنه، حسب عدد المقاعد التي يفوز بها «فوكس»، قد يختار دعم حزب «الشعب» من خارج الحكومة.

لا مهلة رسمية

لا تواجه محادثات الائتلاف مهلة رسمية قبل أول تصويت لتنصيب رئيس الوزراء، لكن إذا لم يفز أي مرشح بثقة البرلمان خلال شهرين من ذلك التصويت، تُجرى انتخابات جديدة تلقائياً.

ووصف سانشيز احتمال تشكيل ائتلاف بين حزبي «الشعب» و«فوكس» بأنه «تراجع»، ويحكم الحزبان بالفعل في ائتلاف في أربع مناطق.

وأشار إلى سجله في الإشراف على أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الاتحاد الأوروبي، مدعوماً بزيادة في الحد الأدنى للأجور وإصلاح في سوق العمل دفعَ البطالة إلى أدنى مستوى لها في نحو عقدين، لكن بعض الإسبان يقولون إنهم لا يشعرون بآثار تلك المكاسب البارزة بسبب ارتفاع أسعار السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية.

وجاء الازدهار مدفوعاً بالمهاجرين، ويخشى اقتصاديون من أن تؤدي سياسات مناهضة للهجرة قد تتبناها حكومة يمينية محتملة إلى كبح النمو.

وخالف سانشيز التيار بالترويج للهجرة بوصفها منفعة اقتصادية، في وقت تسعى فيه معظم الدول الأوروبية إلى تشديد حدودها.

ويقول حزب «الشعب» إنه سيحظر عمليات العفو الجماعي، ويسمح بإعادة المهاجرين إلى دول ثالثة، ويطبِّق نظام نقاط للمهاجرين الشرعيين. ويريد «فوكس» ترحيل الأجانب المدانين ومنح الإسبان أولوية في قوائم انتظار السكن.

وستترك هزيمة سانشيز ثلاث دول فقط في الاتحاد الأوروبي، هي الدنمارك وليتوانيا ومالطا، يقودها زعماء من يسار الوسط.

وتضررت صورة سانشيز بفعل سلسلة من فضائح الفساد التي تورطت فيها دائرته المقربة وأفراد من أسرته، وسلسلة من الأزمات شملت حادثي قطارات أوديا بحياة أشخاص، وأزمة مهاجرين في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وانقطاعاً للكهرباء على مستوى البلاد.

وفي حين يواجه سانشيز اتهامات بسوء الإدارة، سعى منافسه الرئيسي ألبرتو نونيز فيخو، زعيم حزب «الشعب»، إلى تقديم نفسه بوصفه تكنوقراطياً يهتم بالتفاصيل.

كما يتعرض سانشيز لانتقادات بسبب منحه عفواً لقادة محاولة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا مقابل دعمهم لتنصيبه بعد انتخابات 2023، حين فاز حزب «الشعب» بأكبر عدد من الأصوات لكنه أخفق في الحصول على أغلبية.