قالت سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا إن أحمد الأحمد، الذي انتزع بندقية من أحد المهاجمين خلال واقعة إطلاق نار جماعي في شاطئ بوندي في مدينة سيدني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصل اليوم (الأحد) على أعلى وسام مدني للشجاعة في البلاد.

وتدخل الأحمد، المسلم الذي يعيش في سيدني، عندما فتح رجلان النار على احتفال يهودي على الشاطئ الشهير، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

واختبأ الأحمد خلف سيارات متوقفة قبل أن ينقض على أحد المسلحين من الخلف، ويستولي على بندقيته ويطرحه أرضاً. وقالت السلطات إنه أصيب بعدة طلقات نارية خلال تصرفه الذي أنقذ أرواح عدة أشخاص.

أحمد الأحمد الرجل الذي تصدّى لأحد مهاجمي شاطئ بوندي ونزع سلاحه وهو يتحدث إلى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز في 15 ديسمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقالت موستين إن الأحمد مُنح وسام صليب الشجاعة، وهو سادس وسام من نوعه يُمنح تقديراً للشجاعة المدنية.

وجاء في حيثيات منح الوسام له: «أظهر أحمد الأحمد أفعالاً من أسمى درجات الشجاعة في ظروف تنطوي على خطر شديد لنزع سلاح شخص مسلح على شاطئ بوندي»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا واحد من أربعة أوسمة للشجاعة أُعلن عنها على صلة بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى سن قوانين جديدة لبرنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة، وتحريات أكثر تفصيلاً للخلفيات الجنائية لمنح تراخيص الأسلحة، وحملة صارمة على جرائم الكراهية.

ومنذ واقعة إطلاق النار، حظي الأحمد، وهو أب لاثنين من الأبناء، بإشادة بوصفه بطلاً في أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه «شخص شجاع جداً جداً»، وأنقذ أرواح كثيرين.