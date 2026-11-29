أستراليا تمنح الأحمد بطل هجوم شاطئ بوندي أعلى وسام للشجاعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5346848-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9
أستراليا تمنح الأحمد بطل هجوم شاطئ بوندي أعلى وسام للشجاعة
أحمد الأحمد خلال حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأسبوع الماضي متحدثاً عن ذكريات الهجوم (أ.ف.ب)
قالت سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا إن أحمد الأحمد، الذي انتزع بندقية من أحد المهاجمين خلال واقعة إطلاق نار جماعي في شاطئ بوندي في مدينة سيدني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصل اليوم (الأحد) على أعلى وسام مدني للشجاعة في البلاد.
وتدخل الأحمد، المسلم الذي يعيش في سيدني، عندما فتح رجلان النار على احتفال يهودي على الشاطئ الشهير، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.
واختبأ الأحمد خلف سيارات متوقفة قبل أن ينقض على أحد المسلحين من الخلف، ويستولي على بندقيته ويطرحه أرضاً. وقالت السلطات إنه أصيب بعدة طلقات نارية خلال تصرفه الذي أنقذ أرواح عدة أشخاص.
وقالت موستين إن الأحمد مُنح وسام صليب الشجاعة، وهو سادس وسام من نوعه يُمنح تقديراً للشجاعة المدنية.
وجاء في حيثيات منح الوسام له: «أظهر أحمد الأحمد أفعالاً من أسمى درجات الشجاعة في ظروف تنطوي على خطر شديد لنزع سلاح شخص مسلح على شاطئ بوندي»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وهذا واحد من أربعة أوسمة للشجاعة أُعلن عنها على صلة بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى سن قوانين جديدة لبرنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة، وتحريات أكثر تفصيلاً للخلفيات الجنائية لمنح تراخيص الأسلحة، وحملة صارمة على جرائم الكراهية.
ومنذ واقعة إطلاق النار، حظي الأحمد، وهو أب لاثنين من الأبناء، بإشادة بوصفه بطلاً في أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه «شخص شجاع جداً جداً»، وأنقذ أرواح كثيرين.
خلال النزاع السوري (2011-2024)، تزوّجت آلاف السوريات من أجانب، بينهم متطرفون التحقوا بتنظيم «داعش» الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
«الشرق الأوسط» (دمشق)
أستراليا تمنح الأحمد بطل هجوم شاطئ بوندي أعلى وسام للشجاعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5346848-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9
أستراليا تمنح الأحمد بطل هجوم شاطئ بوندي أعلى وسام للشجاعة
أحمد الأحمد خلال حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأسبوع الماضي متحدثاً عن ذكريات الهجوم (أ.ف.ب)
قالت سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا إن أحمد الأحمد، الذي انتزع بندقية من أحد المهاجمين خلال واقعة إطلاق نار جماعي في شاطئ بوندي في مدينة سيدني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصل اليوم (الأحد) على أعلى وسام مدني للشجاعة في البلاد.
وتدخل الأحمد، المسلم الذي يعيش في سيدني، عندما فتح رجلان النار على احتفال يهودي على الشاطئ الشهير، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.
واختبأ الأحمد خلف سيارات متوقفة قبل أن ينقض على أحد المسلحين من الخلف، ويستولي على بندقيته ويطرحه أرضاً. وقالت السلطات إنه أصيب بعدة طلقات نارية خلال تصرفه الذي أنقذ أرواح عدة أشخاص.
وقالت موستين إن الأحمد مُنح وسام صليب الشجاعة، وهو سادس وسام من نوعه يُمنح تقديراً للشجاعة المدنية.
وجاء في حيثيات منح الوسام له: «أظهر أحمد الأحمد أفعالاً من أسمى درجات الشجاعة في ظروف تنطوي على خطر شديد لنزع سلاح شخص مسلح على شاطئ بوندي»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وهذا واحد من أربعة أوسمة للشجاعة أُعلن عنها على صلة بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى سن قوانين جديدة لبرنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة، وتحريات أكثر تفصيلاً للخلفيات الجنائية لمنح تراخيص الأسلحة، وحملة صارمة على جرائم الكراهية.
ومنذ واقعة إطلاق النار، حظي الأحمد، وهو أب لاثنين من الأبناء، بإشادة بوصفه بطلاً في أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه «شخص شجاع جداً جداً»، وأنقذ أرواح كثيرين.
وصول المقررة الأممية ألبانيزي إلى المكسيك بعد منعها من دخول كوستاريكاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5346739-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
وصول المقررة الأممية ألبانيزي إلى المكسيك بعد منعها من دخول كوستاريكا
مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تصل إلى مطار مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
وصلت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى مكسيكو سيتي، السبت، بعد منعها من دخول كوستاريكا في خطوة أثارت قلق الأمم المتحدة، لكنها لاقت إشادة من الولايات المتحدة.
ووصلت ألبانيزي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي نحو الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش)، حيث قدم لها مؤيدون يحملون أعلاماً فلسطينية باقة من الزهور واستقبلوها بفرقة موسيقية محلية.
وسافرت ألبانيزي، وهي إيطالية، يوم الخميس، لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا، لكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إنها مُنعت من دخول البلاد بالمطار «لأسباب تتعلق بالأمن القومي».
وصارت ألبانيزي واحدة من أشد المنتقدين الدوليين علناً لأفعال إسرائيل في غزة، مما جعلها هدفاً متكرراً لمسؤولين وحكومات مؤيدة لإسرائيل.
تحول سياسي نحو اليمين
وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأنه عبّر عن «قلقه البالغ» إزاء قرار كوستاريكا منع دخول ألبانيزي، مضيفاً أنه يرى أن هذا الأمر «يصعب التوفيق بينه وبين التزام كوستاريكا الراسخ بحقوق الإنسان».
وانضمت كوستاريكا إلى عدد من دول أميركا اللاتينية في التحول السياسي نحو اليمين وتعزيز العلاقات مع واشنطن، التي تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل وفرضت عقوبات على ألبانيزي في عام 2025 بسبب انتقاداتها لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة.
وقال جيف بارتوس، الممثل الأميركي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة، إنه «ممتن لكوستاريكا لمنعها هذه الكاذبة والمجنونة من دخول ذلك البلد الجميل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان من المقرر أن تقضي ألبانيزي نحو خمسة أيام في المكسيك، حيث يتوقع أن تحضر فعالية تضامن مع الفلسطينيين، وتلقي كلمة في لجنة حقوق الإنسان بالعاصمة، ومحاضرة جامعية حول المسؤولية في أوقات الإبادة الجماعية.
«سأعود عندما تصبح كوستاريكا حرة»
وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 74 ألف شخص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي جاء بعد هجوم شنه مقاتلون بقيادة حركة «حماس» الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.
كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في أزمة جوع، ونزوح جميع سكان غزة داخلياً. وخلص باحثون ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن أفعال إسرائيل في غزة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وترفض إسرائيل والولايات المتحدة هذه التقييمات. وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية هي دفاع عن النفس في مواجهة «حماس».
ولأنها ظلت محتجزة لليلتين في مطار سان خوزيه بكوستاريكا، ألقت ألبانيزي المحاضرة الجامعية الرئيسية، الجمعة، عن بعد.
Gracias, pueblo de Costa Rica.Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. pic.twitter.com/W6RkcZ2h3F
وقالت ألبانيزي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر اليوم السبت: «وداعاً، في الوقت الحالي»، ونشرت صورة لها على متن طائرة وهي تمسك جواز سفرها. وأضافت: «سأعود، أعدكم بذلك، عندما تصبح كوستاريكا حرة مجدداً».
«المحافظون» يطيحون بـ«العمال» في ولاية فيكتوريا الأسترالية بعد 12 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5346637-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
«المحافظون» يطيحون بـ«العمال» في ولاية فيكتوريا الأسترالية بعد 12 عاماً
من أمام أحد مراكز الاقتراع في ملبورن بولاية فيكتوريا (أ.ف.ب)
فاز المحافظون، اليوم السبت، في انتخابات حظيت بمتابعة واسعة بولاية فيكتوريا الأسترالية، مما حال دون تحقيق حزب «أمة واحدة» المناهض للهجرة أي مكاسب كبيرة.
وأطاح فوز المحافظين أيضاً بحكومة حزب العمال في ولاية اعتبرت دوماً أحد معاقل الحزب اليساري المعتدل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت توقعات هيئة الإذاعة الأسترالية أن التحالف الليبرالي - القومي المنتمي ليمين الوسط فاز بما لا يقل عن 49 مقعداً من أصل 88 في مجلس نواب الولاية مع استمرار عملية فرز الأصوات حتى المساء، مما أنهى حكم حزب العمال المستمر منذ 12 عاماً.
وقالت زعيمة الحزب الليبرالي في الولاية جيس ويلسون (36 عاماً)، والتي ستصبح أصغر رئيسة وزراء للولاية وأول امرأة مُنتخبة تشغل هذا المنصب: «أرسل سكان فيكتوريا رسالة واضحة مفادها أنهم لا يمكنهم السماح للولاية بالاستمرار في الاتجاه الذي كانت تسير فيه... يريد سكان فيكتوريا بداية جديدة».
وأشارت هيئة الإذاعة الأسترالية إلى أن حزب العمال تأكد فوزه بخمسة مقاعد فقط حتى تلك اللحظة، بانخفاض عن 54 مقعداً، متجهاً لتكبد أسوأ خسارة انتخابية له، غير أن نتائج فرز الأصوات المتعلقة بما يصل إلى 26 مقعداً لم تعلن بعد. وفاز حزب الخضر اليساري بسبعة مقاعد.
النسخة الأسترالية من ترمب
ومن المرجح أن تدق هذه النتيجة ناقوس الخطر لحكومات حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز الأكبر حجماً، وكذلك على المستوى الاتحادي، مع خوضها قريباً انتخابات في ظل الضغوط الاقتصادية ذاتها.
لكنها قد تطمئن أيضاً المؤسسة السياسية الأسترالية عموماً بأن القوى الشعبوية التي تعيد تشكيل المشهد السياسي في أوروبا وأميركا الشمالية لم تترسخ بعد بشكل كامل في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه من المتوقع أن يفوز حزب «أمة واحدة»، الذي أسسته الزعيمة المتشددة بولين هانسن في عام 1997 وشهد صعوداً كبيراً في استطلاعات الرأي خلال العام الماضي وسط تزايد الإحباط حيال تكاليف السكن والهجرة ومستويات المعيشة، بمقعد واحد فقط.
وقضى الحزب معظم فترة وجوده على هامش الساحة السياسية. وبعد الهزيمة الساحقة التي مُني بها التحالف المحافظ الاتحادي في عام 2025، قدم الحزب نفسه نسخة أسترالية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب الإصلاح في بريطانيا.
ومع ذلك، تشير نتائج ولاية فيكتوريا إلى أن الأستراليين ما زالوا يفضلون التعبير عن استيائهم من خلال الأحزاب الرئيسية بدلاً من إسناد السلطة إلى الحركات المناهضة للنظام القائم.
أما بالنسبة لحزب العمال، فقد كانت الهزيمة الساحقة مرجحة بعد فترة في السلطة شهدت فرض أطول إغلاق في العالم على مدينة، وهي ملبورن، خلال جائحة «كوفيد – 19»، مما هز ثقة بعض الناخبين في الحزب وتسبب في تراكم أكبر دين حكومي في أستراليا.
وقال رئيس وزراء الولاية بن كارول، وهو من أعضاء حزب العمال الذين خسروا مقاعدهم: «تحدث سكان فيكتوريا، ورسالتهم واضحة: هم يريدون التغيير».