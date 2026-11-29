أقرّ رئيس القائمة العربية الموحدة (راعم) منصور عباس، ضمنياً، مساء السبت، بأن حركة حماس «منظمة إرهابية»، في خطوة قد تمهد الطريق لانضمام حزبه إلى ائتلاف لإزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

كان غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة، قد وضع اعتبار حماس «إرهابية» شرطاً مسبقاً للأحزاب الراغبة في الانضمام إلى أي ائتلاف يقوده.

وفي مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، السبت، تلا منصور عباس بناءً على طلب الصحافية التي تستضيفه، نص قانون شاركت قائمته في رعايته وأقرّه الكنيست، يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويذكر القانون أنّ حماس «منظمة إرهابية».

وقالت المحاورة وهي تشير إلى فقرة في مشروع القانون على شاشة وتطلب من عباس قراءتها، «هذا مشروع قانون وقعت عليه».

وقرأ عباس سطراً من الفقرة كتب فيه «المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة حماس».

وسألت المحاورة: «وماذا يعني ذلك؟ هذا مشروع قانون وقّعت عليه...»، ليجيب عباس: «يصنّف حماس على أنّها منظمة إرهابية».

وفسّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع هذا التصريح على أنه اعتراف من عباس بأنّ حماس «منظمة إرهابية». وكتبت القناة 12: «رئيس حزب (راعم) منصور عباس، يقول لأول مرة بصوته إنّ (حماس) منظمة إرهابية».

ورداً على سؤال المحاورة: «لماذا انتظرتَ إلى الآن؟»، قال عباس: «هناك جوانب مختلفة لهذه القضية على الصعيد الشخصي، وعلى صعيد المجتمع العربي (الإسرائيلي)، والعلاقات مع الشعب الفلسطيني ككل، والطريقة التي ننظر من خلالها إلى الصراع نفسه».

وأضاف: «إلى جانب ذلك، نريد أيضاً التأكّد من أن المعارضين السياسيين لا يستخدمون هذا ذريعةً لإعلان حرب شاملة على كل طفل فلسطيني، وعلى كل امرأة فلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله».

وحققت القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة، إذ حصدتا 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. وكانتا قد أدانتا الهجوم الذي نفَّذته «حماس» على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وفي المقابلة التي بُثت، السبت، جدَّد عباس تأييده لمحادثات تشكيل الحكومة التي يقودها آيزنكوت.

وقال: «نحن ندعم خطواته»، مضيفاً أن القائمة العربية الموحدة قد تنضم إلى حكومة ائتلافية عتيدة من البداية، أو في مرحلة لاحقة.

وأشار إلى أنّ «الهدف ليس مجرد تشكيل حكومة تحلّ محل حكومة نتنياهو، بل تشكيل حكومة لمدة أربع سنوات».