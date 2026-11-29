تترقب الأسواق المالية العالمية أسبوعاً حافلاً بالمؤشرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم توقعات أسعار الفائدة، مع تصدُّر بيانات الوظائف الأميركية المشهد قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 9 ديسمبر (كانون الأول). وبينما تراقب الأسواق مدى متانة سوق العمل الأميركي واستمرار الضغوط التضخمية، تتجه الأنظار أيضاً إلى بيانات الأسعار في منطقة اليورو وإشارات البنوك المركزية في اليابان وأستراليا، فضلاً عن مؤشرات النمو والتجارة في الاقتصادات الآسيوية، بحثاً عن اتجاهات جديدة للدولار وعوائد السندات العالمية.

ويكتسب تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، المقرر صدوره الجمعة 4 ديسمبر، أهمية خاصة في تحديد مساحة التحرك المتاحة أمام «الفيدرالي»، إذ سيقدم مؤشراً إضافياً على متانة سوق العمل ومدى استمرار الضغوط المرتبطة بالأجور والتوظيف، في وقت تترقب فيه الأسواق ما إذا كان البنك المركزي سيمضي في رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال ديسمبر، أم سيُبقي عليها دون تغيير بعد توقفه عن رفعها في أكتوبر (تشرين الأول).

وتأتي هذه البيانات في ظل استمرار التضخم الأميركي فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على متانة النشاط الاقتصادي، وهو ما عزز رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً. ومن شأن أي مفاجآت في بيانات الوظائف أو الأجور أو النشاط الاقتصادي أن تعيد تشكيل هذه التوقعات، بما ينعكس على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وفي أوروبا، ستكون بيانات التضخم الأولية لشهر نوفمبر محور الاهتمام، بينما تترقب الأسواق في آسيا إشارات من مسؤولي البنوك المركزية في اليابان وأستراليا، إلى جانب قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن الفائدة، وبيانات التجارة والتضخم في كوريا الجنوبية وعدد من الاقتصادات الآسيوية.

متسوقون يتجولون داخل مركز «تايسونز كورنر» التجاري خلال «بلاك فرايداي» في تايسونز ولاية فرجينيا (رويترز)

الولايات المتحدة... الوظائف في صدارة المشهد

يستحوذ تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية على الاهتمام الأكبر خلال الأسبوع، مع صدوره في 4 ديسمبر، قبل خمسة أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسيكون المستثمرون أمام مجموعة من المؤشرات المساندة التي تساعد على تكوين صورة أشمل عن أداء سوق العمل، ومدى استمرار الضغوط التضخمية.

وتبدأ البيانات الثلاثاء بإعلان فرص العمل المتاحة لشهر أكتوبر، وفق مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM). كما تصدر الأربعاء بيانات التوظيف في القطاع الخاص من مؤسسة «إيه دي بي»، فيما تشمل أجندة الخميس طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر «ISM» لقطاع الخدمات، إلى جانب طلبيات المصانع.

وتكتسب مؤشرات الخدمات أهمية إضافية بالنظر إلى وزن القطاع في الاقتصاد الأميركي، وما يمكن أن تكشفه بشأن استمرار الطلب المحلي والضغوط على الأسعار.

كما تصدر الجمعة القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر، في وقت يدخل فيه موسم التسوق للعطلات مرحلته الأكثر نشاطاً، بما يوفر مؤشراً على اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي.

وتشمل الأجندة أيضاً بيانات الإنفاق على البناء الثلاثاء، ومؤشرات النشاط الصناعي في شيكاغو وتكساس الاثنين.

وبالنسبة إلى أسواق العملات والسندات، ستكون الصورة التي ترسمها هذه البيانات حاسمة في تحديد اتجاه التوقعات النقدية. فاستمرار قوة التوظيف والطلب، بالتزامن مع بقاء التضخم مرتفعاً، قد يعزز المبررات لمواصلة التشديد النقدي، في حين أن ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ سوق العمل قد يحد من احتمالات رفع الفائدة مجدداً.

متجر «ساكس فيفث أفينيو» في يوم «بلاك فرايداي» مع انطلاق موسم التسوق في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

أوروبا... التضخم يحدد رهانات «المركزي»

تتصدر بيانات التضخم الأوروبية أجندة الأسبوع، مع صدور أرقام أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر نوفمبر الاثنين، تليها التقديرات الأولية للتضخم في منطقة اليورو الثلاثاء.

وتأتي هذه البيانات بعدما ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 3.8 في المائة في سبتمبر، بينما أظهرت بيانات فرنسا وإسبانيا الصادرة الجمعة تراجعاً أكبر من المتوقع في التضخم خلال نوفمبر، مدفوعاً بانخفاض أسعار الوقود.

وستساعد القراءات الجديدة المستثمرين على تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية في المنطقة، وما إذا كانت التطورات الأخيرة تشير إلى تباطؤ التضخم أو إلى استمرار صعوبة احتوائه، وهو ما ينعكس بدوره على توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.

وإلى جانب التضخم، تصدر الثلاثاء القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو، بعد ارتفاع القراءة الأولية إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ52.7 نقطة في أكتوبر، مسجلة أعلى مستوى في شهرين.

كما تصدر بيانات البطالة الأربعاء، والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الخميس، ومبيعات التجزئة لشهر أكتوبر الجمعة.

وفي سويسرا، تترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر الأربعاء، بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 1.5 في المائة في أكتوبر، مقابل 1 في المائة في سبتمبر (أيلول).

ورغم هذا الارتفاع، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى بقاء التضخم الأساسي عند مستويات منخفضة، واستمرار التضخم العام داخل النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري بين صفر و2 في المائة، بما يدعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أما في بولندا، فيعلن البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وسط توقعات بإبقائها مستقرة، في ضوء مؤشرات اقتصادية حديثة تشير إلى أن السياسة النقدية لا تزال توفر مستويات كافية من التشديد.

متسوق يحمل سلعة داخل متجر للمواد العامة والبقالة في طوكيو (رويترز)

اليابان... تصريحات أويدا تحت المجهر

في آسيا، ستكون اليابان من أبرز محطات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الاثنين في مدينة ناغويا، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت الخطوة المقبلة في مسار أسعار الفائدة.

وتأتي التصريحات في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع سعر الفائدة إلى 1.50 في المائة خلال ديسمبر، من مستواه الحالي البالغ 1.25 في المائة.

وكان أويدا قد جدد في تصريحات سابقة استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة، مع التحذير من مخاطر تجاوز التضخم الأساسي المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، وهو ما يجعل أي إشارات جديدة بشأن توقيت التشديد النقدي ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الين والسندات الحكومية اليابانية.

وتشمل البيانات الاقتصادية المرتقبة الاثنين أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، تليها بيانات الوظائف ومبيعات السيارات الثلاثاء.

كما تعتزم وزارة المالية اليابانية طرح سندات حكومية لأجل عامين الاثنين، وسندات لأجل عشرة أعوام الخميس، في وقت تراقب فيه الأسواق تطورات العوائد المحلية واحتمالات تغير السياسة النقدية.

أستراليا... التضخم يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة

في أستراليا، تتركز الأنظار على خطاب محافظ البنك الاحتياطي ميشيل بولوك الثلاثاء، وسط تزايد النقاش بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة بعد الارتفاع الأخير في التضخم.

ويواجه البنك المركزي معادلة معقدة، إذ تتزامن الضغوط التضخمية مع مؤشرات على تراجع سوق العمل، في ظل اتجاه الشركات إلى تقليص الوظائف مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتتباين تقديرات الاقتصاديين بشأن الخطوة المقبلة؛ فبينما يرى بعضهم أن الارتفاع الأخير في التضخم قد يمثل ذروة مؤقتة، بما يتيح للبنك مجالاً لخفض الفائدة بحلول منتصف العام المقبل، يتوقع آخرون استمرار النهج الحذر والإبقاء على الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، التي تعد الأعلى منذ 18 عاماً، لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ومن المتوقع أن تعزز بيانات التضخم الأخيرة موقف بولوك المتشدد، خصوصاً أن البنك يراقب أيضاً تراجع أسعار المنازل، والمؤشرات على انحسار الإقراض الموجه إلى شراء المساكن الجديدة.

الصين... مؤشرات النشاط تكشف قوة التعافي

تتركز البيانات الصينية خلال الأسبوع على مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات، والتي ستقدم صورة عن زخم الاقتصاد في منتصف الربع الأخير من العام.

وتبدأ الأجندة الاثنين بإصدار المؤشرات الرسمية لنشاط التصنيع والأنشطة غير الصناعية، قبل صدور مؤشري القطاع الخاص للتصنيع والخدمات الثلاثاء والخميس.

ويتوقع «غولدمان ساكس» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.5 نقطة في نوفمبر، من 49.3 نقطة في أكتوبر، مدعوماً بزيادة إنتاج الصلب، رغم بقاء القراءة دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي المقابل، يتوقع البنك تراجع مؤشر الأنشطة غير الصناعية الرسمي إلى 49.4 نقطة، من 49.7 نقطة، مع استمرار ضعف نشاط البناء وبعض التأثيرات الموسمية على الخدمات.

وستكتسب مؤشرات القطاع الخاص أهمية إضافية، بالنظر إلى ما يمكن أن تكشفه بشأن أداء الشركات الصناعية والنشاط التجاري في المناطق الساحلية، ومدى انعكاس تحسن حركة الموانئ على الصادرات.

الهند... النمو والتضخم أمام اختبار الفائدة

تدخل الهند أسبوعاً مهماً على صعيد السياسة النقدية، مع صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، الاثنين، قبل إعلان قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن أسعار الفائدة الجمعة 4 ديسمبر.

وتتوقع مؤسسة «إيه إن زد» أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى من تقديرات الأسواق، وهو ما قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتركيز على احتواء التضخم، وربما يدعم اتخاذ قرار برفع الفائدة.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسهم الهندية ساعد على استقرار الروبية، بما يقلل احتمالات اللجوء إلى زيادة كبيرة للفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

في المقابل، تتزايد المخاطر التضخمية، مع توقعات لدى بعض المحللين برفع الفائدة 25 نقطة أساس، في ظل تجاوز التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي، واتساع الضغوط السعرية لتشمل مكونات غير غذائية، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء.

مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك كوريا المركزي في سيول (أ.ف.ب)

كوريا الجنوبية... طفرة الرقائق تدعم الصادرات

تستقطب كوريا الجنوبية اهتمام المستثمرين ببيانات التجارة والتضخم لشهر نوفمبر، المقرر صدورها الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات بتسارع نمو الصادرات وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين.

وتظل أشباه الموصلات المحرك الأبرز للصادرات، مدعومة باستمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات أول 20 يوماً من نوفمبر أن صادرات الرقائق اقتربت من أربعة أمثال مستواها المسجل قبل عام، مما يضعها على مسار تسجيل مستوى شهري قياسي جديد.

ويتوقع «سيتي غروب» ارتفاع الصادرات بنسبة 105.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو معدل بلغ 93.9 في المائة خلال أكتوبر، مع اتساع الفائض التجاري إلى 53.6 مليار دولار، من 42.6 مليار دولار في الشهر السابق.

وفي المقابل، يرجح البنك تراجع التضخم السنوي إلى 2.7 في المائة خلال نوفمبر، من 2.8 في المائة في أكتوبر، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.27 في المائة.

وتشكل هذه البيانات مؤشراً مهماً على قدرة الاقتصاد الكوري على الاستفادة من دورة الطلب العالمية على الرقائق، بالتزامن مع احتواء الضغوط السعرية المحلية.