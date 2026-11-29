في انتظار ثقيل لخطة حكومية تخرجهم من الدوران في الحلقة المفرغة، يحصل المودعون في البنوك اللبنانية، المستفيدون من تعاميم البنك المركزي، بدءاً من يوم الثلاثاء، على زيادة جديدة بنسبة 20 في المائة ضمن حصصهم الشهرية، على أن تصرف حصراً عبر بطاقات الدفع في أسواق الاستهلاك، وريثما يتم اعتماد الآلية الناجزة لرد الودائع عبر قانون الانتظام المالي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تصبح الدفعات الشهرية المتاحة، حتى منتصف العام المقبل مبدئياً، موزعة بين 800 دولار نقداً و400 دولار عبر بطاقات الدفع لكل مستفيد مستمر من التعميم رقم 158، مقابل 400 دولار نقداً و200 دولار للصرف الإلكتروني للمستفيدين من التعميم رقم 166. ويخص التعميم الأول الودائع الدولارية التي تكوّنت قبل خريف 2019، فيما يشمل الثاني الحسابات بالعملات الأجنبية التي تكوّنت قبل منتصف عام 2023، ولا يستفيد أصحابها من التعميم الأول.
ولا تندرج هذه الخطوة، التي توفر متنفساً جزئياً للمودعين في مواجهة الأعباء المعيشية، ضمن خريطة طريق واضحة تنتهي إلى إنصافهم وضمان حقوقهم، بقدر ما تمثل استمراراً لسياسة السداد التدريجي والمحدود، في انتظار المعالجة التشريعية للأزمة المصرفية. وفي المقابل، يجري التداول باقتراحات لعزل الحسابات غير المنتظمة أو الخاضعة للمساءلة، وإصدار سندات آجلة تستحق على مدى 10 و15 و20 عاماً، لتغطية الأرصدة التي تتجاوز سقف المائة ألف دولار، وهو الحد الذي يجري تداوله بوصفه المبلغ المضمون لكل مودع. وتمثل هذه الشريحة مركز الثقل من حيث قيمة الودائع العالقة لدى المصارف.
ويؤكد مصرف لبنان المركزي أن التدابير التنظيمية المؤقتة التي اعتمدها بموجب تعاميم صادرة ضمن حدود صلاحياته القانونية، تستهدف تيسير سداد مبالغ محدودة للمودعين من حساباتهم، من دون أن تشكل بديلاً عن المعالجة التشريعية اللازمة للأزمة المصرفية. ويشير إلى أن إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع من قبل السلطات الدستورية المختصة، وإرساء إطار شامل لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة حقوق المودعين ومطالباتهم، يظلان من مسؤولية السلطات المعنية.
وفي الظاهر، تبدو التعديلات الجديدة تقدماً في مسار تحرير جزء من السيولة لمصلحة مئات آلاف المودعين الأفراد. فقد تجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين من التعميمين، وفق الأرقام الرسمية، 775 ألف مودع، وتمكن نحو 170 ألفاً منهم من تحرير كامل مدخراتهم العالقة. كذلك، يترقب أصحاب الشرائح التي تقل ودائعهم عن 50 ألف دولار استكمال سداد مستحقاتهم بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.
لكن الحصيلة النقدية المدفوعة، التي يُقدّر أن تبلغ نحو 8 مليارات دولار، مقابل أرصدة عالقة في الحسابات تقارب حالياً 80 مليار دولار، تعكس محدودية المعالجة القائمة. ويزداد هذا التفاوت وضوحاً مع مرور نحو خمس سنوات ونصف السنة على بدء تطبيق التعميم الأول، واقتراب الذكرى الثالثة لتفعيل التعميم الثاني. وخلال هذه الفترة، تآكلت القيمة الفعلية للمبالغ المسددة والمتبقية بفعل التضخم، فيما توقفت المصارف عن دفع العوائد على مجمل المدخرات منذ اندلاع الأزمة، التي تدخل عامها الثامن. ويُذكر أن إجمالي الودائع بلغ ذروته عشية الانهيارات النقدية والمالية عند نحو 123 مليار دولار بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى نحو 49 مليار دولار بالليرة اللبنانية.
وتحول القلق لدى المودعين إلى مخاوف جدية بعد سنوات من المماطلة والتعثر الحكوميين في إعداد خطة للإنقاذ والتعافي. وترافَق ذلك مع خفض حاد لسقف الودائع التي يجري الحديث عن ضمانها، من وعد سابق بتأمين 500 ألف دولار إلى مستوى 100 ألف دولار لكل مودع، بصرف النظر عن تعدد حساباته. كما لا تزال مساهمة الدولة المباشرة في معالجة الخسائر موضع جدل، في ظل تذرع الحكومة بمحدودية الإمكانات المالية، واستنادها إلى توصية صريحة من صندوق النقد الدولي بضرورة «الحد من استخدام الأموال العامة».
ولا تبدو مساهمة المصارف المباشرة، الحالية أو المستقبلية، بمنأى عن القيود، في ظل اختناق السيولة لديها واستمرار جمود توظيفاتها لدى مصرف لبنان، والبالغة نحو 79 مليار دولار. ويعيد ذلك إلى الواجهة مسألة تحديد المسؤوليات بين الدائن الحقيقي والمدين النهائي، خصوصاً أن الجزء الأكبر من ودائع العملاء استُخدم في توظيفات لدى المصرف المركزي، قبل أن تتحول نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى ديون على الدولة، عبر السحوبات والتمويل من ميزانية مصرف لبنان. وقد أظهر التدقيق الجنائي الذي نفذته شركة «ألفاريز آند مارسال» أن هذه المبالغ تجاوزت 64 مليار دولار.
وفي هذا السياق، تشير المصارف إلى أن الحصص الشهرية التي يجري سدادها تُموَّل من الاحتياطيات الإلزامية العائدة إلى ودائع العملاء. ويؤكد مصرف لبنان، في المقابل، أن «نسبة أساسية من موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تتكون من أرصدة تحتفظ بها المصارف لديه، التزاماً بمتطلبات التوظيفات الإلزامية، والتي تمثل حصراً حقوقاً ومطالبات مشروعة وعائدة للمودعين».
ويزيد من مخاوف المودعين ما يتضمنه موقف مصرف لبنان من ضرورة احتساب المبالغ التي سبق تسديدها بموجب التعاميم ضمن أي مدفوعات نقدية ستلحظها آلية استرداد الودائع المرتقبة. فقد شددت حاكمية المصرف، في مطالعتها الممهِّدة للزيادة الجديدة، على «وجوب الأخذ بالاعتبار المبالغ التي سبق تسديدها عملاً بتعاميم مصرف لبنان، عند احتساب أي مدفوعات نقدية سوف تُلحظ ضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المرتقب، بما يكفل الإنصاف وعدم التمييز في المعاملة بين جميع المودعين ويَحول دون أي ازدواج في الاحتساب».
ويعني هذا التوجه أن المبالغ التي تسلمها المودعون خلال السنوات الماضية قد تدخل في احتساب سقف الاسترداد النهائي، مما يثير تساؤلات بشأن القيمة الفعلية لما سيحصل عليه كل مودع عند إقرار القانون، ومدى انعكاس الدفعات الشهرية الحالية على حقوقه المستقبلية.