اقترب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، من إحكام قبضته على القرار السياسي في كل البلاد، خلافاً لكل رؤساء الوزراء الذين سبقوه؛ إذ تفيد الأنباء الآتية من إقليم كردستان بأن اللقاءات الثنائية بين حزبي «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، لم تنتهِ إلى صيغة اتفاق نهائي بينهما يأتيان به إلى مؤتمر حوار بغداد الثلاثاء.

وأبلغ سياسي كردي مستقل «الشرق الأوسط»، بأن «الوفد الكردي الذي سيشارك في مؤتمر حوار بغداد، لن يكون موحداً لجهة المشاركة الرسمية بصفته وفداً يمثل الإقليم، بسبب الخلاف بين طرفي حكومة الإقليم نتيجة انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة والبرلمان في الإقليم، وبالتالي فإن الحضور الكردي سوف يكون الأضعف كون معظم الأزمة تخص الإقليم سواء لجهة انتشار الجيش على الحدود، أو منع تهريب النفط من الإقليم أو السيطرة على المنافذ الحدودية».

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، ممثلي الكتل الكردستانية الثلاث المتحالفة في مجلس النواب الذي ضم السادة؛ رئيس كتلة تيار الموقف الوطني ريبوار كريم، ورئيس كتلة الاتحاد الكردستاني مثنى أمين نادر، ورئيس كتلة العدل الإسلامية أحمد حمه رشيد، والوفد المرافق... pic.twitter.com/3v0pbK3qJY — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 26, 2026

وأضاف السياسي الكردي: «على الرغم من أن مخاوف الكرد هذه المرة شمولية، مثلما هو يفترض لا سيما على صعيد تحريك الجيش، حيث ذاكرة الكرد سلبية حيال هذا الأمر، فإن عمق الخلافات بين الحزبين وتضارب المصالح حتى مع بغداد، يجعلان من الصعب عليهما الذهاب إلى بغداد برؤية كردية موحدة».

وأشار إلى أن «أبرز مثال يمثل طبيعة الخلافات بين الحزبين، هو موضوع الميزانية الخاصة بالإقليم، التي هي موضع خلاف مع بغداد منذ سنوات، الأمر الذي جعل قيادة الاتحاد الوطني تطلب من بغداد فصل موازنة السليمانية عن أربيل، تمهيداً في مرحلة لاحقة لإعلان السليمانية وحلبجة إقليماً مستقلاً عن أربيل، علماً بأن هذا يجري بدفع من قيادات سياسية وحزبية من بغداد، بعضها له علاقة مع إيران التي عملت طوال السنوات الماضية على إضعاف العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين».

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتوسط رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (يمين) ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي (يسار) خلال تجمع سياسي في بغداد (رويترز)

وفيما بدت قرارات الزيدي الأخيرة؛ بدءاً من الكشف عن تهريب النفط من منطقة «جرف الصخر» جنوب بغداد، وصولاً إلى مناطق أخرى بما فيها الشمال والمنافذ الحدودية، مفاجئة لجهة قضايا كان مسكوتاً عنها سواء فيما يتعلق بكردستان أو إيران، فإن المخاوف التي عبرت عنها إيران والقيادة الكردية في أربيل لم تعد قادرة على إيقافه أو جعله يتراجع، لا سيما بعد الدعم النادر الذي تلقاه مؤخراً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أثار مخاوف طهران. ويضاف إلى ذلك دعم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الذي دعا أتباعه إلى إقامة صلاة موحدة يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير، أهم ساحة في بغداد، دعماً للإجراءات الأخيرة بشأن محاربة الفساد والبدء بعمليات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة الحالية برئاسة الزيدي.

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، السادة نواب ومحافظ وأعضاء مجلس محافظة المثنى، بحضور السيدين وزير المالية ورئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات.وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ الخطوات الإصلاحية، بما يسهم في تعزيز الواقع التنموي... pic.twitter.com/xNvwte4fXr — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 28, 2026

وفي هذا السياق يقول أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوة الصدر أتباعه يوم الجمعة بمثابة فتوى، وبالتالي فإن الحضور سيكون طاغياً وكبيراً، مما يؤشر إلى طبيعة الدعم الذي سيحصل عليه الزيدي جراء هذا الزخم البشري الذي سيشارك في الصلاة، سواء في بغداد أو بقية المحافظات»، مبيناً أن «الدفع بهذا الاتجاه عبر إقامة هذه الصلاة الموحدة من شأنه أن يمنح الزيدي فرصة كبيرة للاستمرار في عمله دون عوائق تذكر».

الزيدي يعزز مواقعه

في الوقت الذي عزز فيه الزيدي سلطاته الداخلية، مستنداً إلى دعم إقليمي ودولي وداخلي، فإنه بدأ، وعشية انطلاق «حوار بغداد»، يخرج عن سيطرة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي بات، طبقاً لمصادر مطلعة، يشهد خلافات داخلية بسبب ما بدا لبعض قياداته «زحفاً غير مسبوق لرئيس وزراء إلى ما يبدو صلاحيات حصرية للقوى الشيعية الرئيسية التي هي من تأتي به»، طبقاً لمصدر عراقي مطلع.

الشرطة العراقية تنتشر في جرف الصخر (أ.ف.ب)... وفي الإطار رئيس الوزراء علي الزيدي يخاطبها عبر اللاسلكي من بغداد (رويترز)

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى الإطار لا تريد أن تبدو كأنها في حالة خلاف، لأن من شأن ذلك إضعاف موقفها. لكنها في الوقت نفسه، لا تؤيد كل قرارات الزيدي»، مستشهداً باعتراضات على قراراته من هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وأبو الولاء الولائي، أحد قيادات «الإطار».

وأشار إلى أن هناك «شعوراً عاماً بأن الزيدي بدأ ينسف صيغة العلاقات والتحالفات التقليدية التي حكمت علاقة القوى الشيعية مع الكرد مثلاً، والتي بقيت راسخة رغم كل التقلبات، إلا في هذه الفترة حيث تمر الآن في أخطر مراحلها».

وأكد المصدر أن «الأمر نفسه ينسحب على علاقة القوى الشيعية التقليدية مع إيران، التي بدأت تختل الآن كون الزيدي بدأ يتخذ قرارات لا تبدو في صالح إيران، لكنه في الوقت نفسه يحاول إرسال رسائل طمأنة إلى إيران، ما يعني أن خط الزيدي مع طهران بات مفتوحاً عبر ممثليه الذين يعتمد عليهم، لا من قبل قيادات شيعية لها علاقة خاصة مع طهران».

صولة جديدة

بالتزامن مع سلسلة الإجراءات التي اتخذها الزيدي؛ بدءاً من «صولة الفجر» التي أطلقت الشرارة الأولى في ميدان محاسبة الفساد المالي في العراق، والتي مهدت لما تلاها من إجراءات وصلت إلى تهريب النفط والمنافذ الحدودية، فإن القضاء أمر بالقبض مؤخراً على مدير شركة الموانئ العراقية السابق فرحان الفرطوسي، الذي تم استرداده من مصر.

وطبقاً للمعلومات التي أفادت بها مصادر عراقية الأحد، فإن الاعترافات التي أدلى بها الفرطوسي بدأت تمهد لـ«صولة فجر» جديدة؛ إذ كشفت اعترافاته عن تورط شخصيات معروفة وكبيرة بملفات فساد خطيرة، وبالتالي فإن الفريق الحكومي المختص بملاحقة المتورطين بقضايا الفساد المالي، يواصل العمل في استكمال جمع الأدلة الثبوتية والإجراءات القانونية لاعتقال المتورطين.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت، السبت، اعتقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق السابق فرحان الفرطوسي، في القاهرة بالتنسيق مع مصر، إثر قضايا تتعلق بشبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية أحاطت فترة إدارته للموانئ العراقية، وسط تحركات حكومية لملاحقة شبكات تهريب النفط وتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية.