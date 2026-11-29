بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران الأحد، تعزيز العلاقات الثنائية وملف المنافذ وضبط الحدود.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العبودي «التقى في طهران وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، بحضور وفدَي الجانبين العراقي والإيراني».
وأضاف البيان: «جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الجارين».
مستشار الأمن القومي يناقش مع وزير خارجية إيران ملف المنافذ الحدودية وضبط الحدود وخطط انتشار القوات الأمنية لضبط الحدود pic.twitter.com/F4b7QV2I1s
وأشار إلى أن «اللقاء ناقش، ملف المنافذ الحدودية، وضبط الحدود، وخطط انتشار القوات العراقية الموضوعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، لضبط الحدود، إلى جانب بحث ملف معالجة موضوع الجماعات الإيرانية المعارِضة داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن مناقشة موضوع المنافذ غير الرسمية وغير الخاضعة للسلطة الاتحادية في العراق».
وأوضح البيان، أن «الجانب الإيراني أكد استعداده لإنهاء الحرب بشرط الموافقة على المقترح الموضوع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي حال الموافقة عليه يتم إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز».
وتابع أن «اللقاء شهد أيضاً، تأكيد الجانبين على استمرار التواصل وإدامة العلاقات بين البلدين، حيث أكد الجانب الإيراني دعم طهران للإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء» العراقي.
وكان العبودي قد التقى السبت، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الذي شدَّد، خلال اللقاء، على «ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين، وإرساء الأمن على الحدود»، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وأفاد بيان عراقي بأن العبودي بحث خلال الزيارة مع رضائي «مسارات الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين، وضبط الحدود، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب».
وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان العراق إغلاق معابره غير الرسمية مع جيرانه.
اتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان على المشاركة بـ«موقف موحد» في «الحوار الوطني» المقرر ببغداد يوم 1 ديسمبر المقبل.
هشام المياني (أربيل (كردستان العراق))
هل اقترب الزيدي من إحكام قبضته على القرار السياسي العراقي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346941-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%9F
هل اقترب الزيدي من إحكام قبضته على القرار السياسي العراقي؟
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
اقترب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، من إحكام قبضته على القرار السياسي في كل البلاد، خلافاً لكل رؤساء الوزراء الذين سبقوه؛ إذ تفيد الأنباء الآتية من إقليم كردستان بأن اللقاءات الثنائية بين حزبي «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، لم تنتهِ إلى صيغة اتفاق نهائي بينهما يأتيان به إلى مؤتمر حوار بغداد الثلاثاء.
وأبلغ سياسي كردي مستقل «الشرق الأوسط»، بأن «الوفد الكردي الذي سيشارك في مؤتمر حوار بغداد، لن يكون موحداً لجهة المشاركة الرسمية بصفته وفداً يمثل الإقليم، بسبب الخلاف بين طرفي حكومة الإقليم نتيجة انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة والبرلمان في الإقليم، وبالتالي فإن الحضور الكردي سوف يكون الأضعف كون معظم الأزمة تخص الإقليم سواء لجهة انتشار الجيش على الحدود، أو منع تهريب النفط من الإقليم أو السيطرة على المنافذ الحدودية».
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، ممثلي الكتل الكردستانية الثلاث المتحالفة في مجلس النواب الذي ضم السادة؛ رئيس كتلة تيار الموقف الوطني ريبوار كريم، ورئيس كتلة الاتحاد الكردستاني مثنى أمين نادر، ورئيس كتلة العدل الإسلامية أحمد حمه رشيد، والوفد المرافق... pic.twitter.com/3v0pbK3qJY
وأضاف السياسي الكردي: «على الرغم من أن مخاوف الكرد هذه المرة شمولية، مثلما هو يفترض لا سيما على صعيد تحريك الجيش، حيث ذاكرة الكرد سلبية حيال هذا الأمر، فإن عمق الخلافات بين الحزبين وتضارب المصالح حتى مع بغداد، يجعلان من الصعب عليهما الذهاب إلى بغداد برؤية كردية موحدة».
وأشار إلى أن «أبرز مثال يمثل طبيعة الخلافات بين الحزبين، هو موضوع الميزانية الخاصة بالإقليم، التي هي موضع خلاف مع بغداد منذ سنوات، الأمر الذي جعل قيادة الاتحاد الوطني تطلب من بغداد فصل موازنة السليمانية عن أربيل، تمهيداً في مرحلة لاحقة لإعلان السليمانية وحلبجة إقليماً مستقلاً عن أربيل، علماً بأن هذا يجري بدفع من قيادات سياسية وحزبية من بغداد، بعضها له علاقة مع إيران التي عملت طوال السنوات الماضية على إضعاف العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين».
وفيما بدت قرارات الزيدي الأخيرة؛ بدءاً من الكشف عن تهريب النفط من منطقة «جرف الصخر» جنوب بغداد، وصولاً إلى مناطق أخرى بما فيها الشمال والمنافذ الحدودية، مفاجئة لجهة قضايا كان مسكوتاً عنها سواء فيما يتعلق بكردستان أو إيران، فإن المخاوف التي عبرت عنها إيران والقيادة الكردية في أربيل لم تعد قادرة على إيقافه أو جعله يتراجع، لا سيما بعد الدعم النادر الذي تلقاه مؤخراً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أثار مخاوف طهران. ويضاف إلى ذلك دعم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الذي دعا أتباعه إلى إقامة صلاة موحدة يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير، أهم ساحة في بغداد، دعماً للإجراءات الأخيرة بشأن محاربة الفساد والبدء بعمليات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة الحالية برئاسة الزيدي.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، السادة نواب ومحافظ وأعضاء مجلس محافظة المثنى، بحضور السيدين وزير المالية ورئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات.وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ الخطوات الإصلاحية، بما يسهم في تعزيز الواقع التنموي... pic.twitter.com/xNvwte4fXr
وفي هذا السياق يقول أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوة الصدر أتباعه يوم الجمعة بمثابة فتوى، وبالتالي فإن الحضور سيكون طاغياً وكبيراً، مما يؤشر إلى طبيعة الدعم الذي سيحصل عليه الزيدي جراء هذا الزخم البشري الذي سيشارك في الصلاة، سواء في بغداد أو بقية المحافظات»، مبيناً أن «الدفع بهذا الاتجاه عبر إقامة هذه الصلاة الموحدة من شأنه أن يمنح الزيدي فرصة كبيرة للاستمرار في عمله دون عوائق تذكر».
الزيدي يعزز مواقعه
في الوقت الذي عزز فيه الزيدي سلطاته الداخلية، مستنداً إلى دعم إقليمي ودولي وداخلي، فإنه بدأ، وعشية انطلاق «حوار بغداد»، يخرج عن سيطرة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي بات، طبقاً لمصادر مطلعة، يشهد خلافات داخلية بسبب ما بدا لبعض قياداته «زحفاً غير مسبوق لرئيس وزراء إلى ما يبدو صلاحيات حصرية للقوى الشيعية الرئيسية التي هي من تأتي به»، طبقاً لمصدر عراقي مطلع.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى الإطار لا تريد أن تبدو كأنها في حالة خلاف، لأن من شأن ذلك إضعاف موقفها. لكنها في الوقت نفسه، لا تؤيد كل قرارات الزيدي»، مستشهداً باعتراضات على قراراته من هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وأبو الولاء الولائي، أحد قيادات «الإطار».
وأشار إلى أن هناك «شعوراً عاماً بأن الزيدي بدأ ينسف صيغة العلاقات والتحالفات التقليدية التي حكمت علاقة القوى الشيعية مع الكرد مثلاً، والتي بقيت راسخة رغم كل التقلبات، إلا في هذه الفترة حيث تمر الآن في أخطر مراحلها».
وأكد المصدر أن «الأمر نفسه ينسحب على علاقة القوى الشيعية التقليدية مع إيران، التي بدأت تختل الآن كون الزيدي بدأ يتخذ قرارات لا تبدو في صالح إيران، لكنه في الوقت نفسه يحاول إرسال رسائل طمأنة إلى إيران، ما يعني أن خط الزيدي مع طهران بات مفتوحاً عبر ممثليه الذين يعتمد عليهم، لا من قبل قيادات شيعية لها علاقة خاصة مع طهران».
صولة جديدة
بالتزامن مع سلسلة الإجراءات التي اتخذها الزيدي؛ بدءاً من «صولة الفجر» التي أطلقت الشرارة الأولى في ميدان محاسبة الفساد المالي في العراق، والتي مهدت لما تلاها من إجراءات وصلت إلى تهريب النفط والمنافذ الحدودية، فإن القضاء أمر بالقبض مؤخراً على مدير شركة الموانئ العراقية السابق فرحان الفرطوسي، الذي تم استرداده من مصر.
وطبقاً للمعلومات التي أفادت بها مصادر عراقية الأحد، فإن الاعترافات التي أدلى بها الفرطوسي بدأت تمهد لـ«صولة فجر» جديدة؛ إذ كشفت اعترافاته عن تورط شخصيات معروفة وكبيرة بملفات فساد خطيرة، وبالتالي فإن الفريق الحكومي المختص بملاحقة المتورطين بقضايا الفساد المالي، يواصل العمل في استكمال جمع الأدلة الثبوتية والإجراءات القانونية لاعتقال المتورطين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت، السبت، اعتقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق السابق فرحان الفرطوسي، في القاهرة بالتنسيق مع مصر، إثر قضايا تتعلق بشبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية أحاطت فترة إدارته للموانئ العراقية، وسط تحركات حكومية لملاحقة شبكات تهريب النفط وتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية.
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران الأحد، تعزيز العلاقات الثنائية وملف المنافذ وضبط الحدود.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العبودي «التقى في طهران وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، بحضور وفدَي الجانبين العراقي والإيراني».
وأضاف البيان: «جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الجارين».
مستشار الأمن القومي يناقش مع وزير خارجية إيران ملف المنافذ الحدودية وضبط الحدود وخطط انتشار القوات الأمنية لضبط الحدود pic.twitter.com/F4b7QV2I1s
وأشار إلى أن «اللقاء ناقش، ملف المنافذ الحدودية، وضبط الحدود، وخطط انتشار القوات العراقية الموضوعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، لضبط الحدود، إلى جانب بحث ملف معالجة موضوع الجماعات الإيرانية المعارِضة داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن مناقشة موضوع المنافذ غير الرسمية وغير الخاضعة للسلطة الاتحادية في العراق».
وأوضح البيان، أن «الجانب الإيراني أكد استعداده لإنهاء الحرب بشرط الموافقة على المقترح الموضوع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي حال الموافقة عليه يتم إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز».
وتابع أن «اللقاء شهد أيضاً، تأكيد الجانبين على استمرار التواصل وإدامة العلاقات بين البلدين، حيث أكد الجانب الإيراني دعم طهران للإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء» العراقي.
وكان العبودي قد التقى السبت، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الذي شدَّد، خلال اللقاء، على «ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين، وإرساء الأمن على الحدود»، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وأفاد بيان عراقي بأن العبودي بحث خلال الزيارة مع رضائي «مسارات الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين، وضبط الحدود، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب».
وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان العراق إغلاق معابره غير الرسمية مع جيرانه.
«بابا افتح لي البرد ذبحني»... وفاة شاب سوري متجمداً تفجّر جدلاً في هولنداhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346926-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A
«بابا افتح لي البرد ذبحني»... وفاة شاب سوري متجمداً تفجّر جدلاً في هولندا
الشرطة في الموقع الذي عُثر فيه على جثة الشاب السوري محمد العمر في شارع تيمرسترات بمدينة أوتريخت (وكالة الأنباء الهولندية)
عُثر على الشاب السوري محمد العمر، الذي كان قد وصل إلى هولندا لاجئاً من سوريا، ميتاً داخل صندوق تجميد (فريزر) في مدينة أوتريخت الهولندية، بعد أن رفض والده إدخاله المنزل خوفاً من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الهولندية التي سبق أن أبلغت الأب بعزل الابن الأكبر محمد عن باقي الأسرة بعد إدمانه على المواد المخدرة، وهدَّدت الأب بسحب باقي الأبناء منه.
وأثارت الحادثة استياءً وفجّرت جدلاً واسعاً في هولندا وعلى مواقع التواصل بسبب الوفاة الصادمة للشاب السوري، وما إذا كانت نصائح الهيئات الحكومية قد تسببت في الوفاة.
وذكرت الشرطة الهولندية أنها لا تتعامل مع وفاة العمر (20 عاماً) على أنها جريمة، مرجحةً أنه توفي بعد دخوله الصندوق الذي كان موضوعاً خارج منزل عائلته في شارع تيمرسترات. وكانت درجات الحرارة في المدينة قد انخفضت خلال الليل إلى 4.5 درجة مئوية تحت الصفر.
وصرَّحت عائلة محمد لقناة «آر تي في أوتريخت (RTV Utrecht)» بأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الهولندية طلبت منهم منع محمد من دخول المنزل بسبب إدمانه على الإدمان ومشكلات في الصحة النفسية، محذرةً إياهم من أنهم قد يواجهون خطر سحب أطفالهم الآخرين منهم إذا لم يلتزموا بذلك. وذكر والده لوسائل الإعلام المحلية أن ابنه ظلَّ يطرق الباب كي يدخل المنزل ويحتمي من البرد، قائلاً: «بابا افتح لي، البرد ذبحني».
الفرار وقت الحرب
قال والده، عبد الكريم، لشبكة إخبارية محلية هولندية: «جئت من سوريا لأوفِّر الأمان لأطفالي، لكن للأسف فقدت ابني الأكبر هنا».
كان الأب قد فرَّ إلى هولندا برفقة ابنه قبل 6 سنوات هرباً من القصف، إلا أن محمد، تعرف على «رفقاء السوء»، مما أدى إلى إصابته بمشكلات نفسية ووقوعه في فخ الإدمان.
وأضاف عبد الكريم: «لم نعد نطيق كثرة الخلافات بيننا. كان يعاني من مشكلات مالية ويدخل في نزاعات مع آخرين أيضاً. حاولنا فعل كل شيء، لكنه لم يعد يستمع إلينا»، وفق ما ذكره الموقع الإخباري «dutch news».
«كابوس يراود كل أب وأم»
وذكر الأب أن المتخصصين الاجتماعيين حذَّروه من السماح لمحمد بدخول المنزل، مهددين بسحب أطفاله الآخرين منه إذا فعل ذلك. وقال: «لم أدرِ ما الذي ينبغي عليّ فعله؛ فإما أن يأخذوا أطفالي الآخرين، أو أضطر لإبقاء محمد خارج المنزل».
وقالت عمدة المدينة، شارون ديكسما، إنه سيتم إجراء تحقيق حول ظروف وفاة الشاب السوري، وكذلك بشأن المشورة التي قدَّمتها الهيئات الحكومية.
وصرَّحت لقناة «إن أو إس (NOS)» الهولندية قائلة: «أعتقد أنه من المهم للغاية، في حالة مثل هذه، أن نكشف بدقة عن الأدوار التي قام بها كل طرف، وما الذي حدث أو لم يحدث بالضبط، وما النصائح التي قُدِّمت للأسرة».
وأضافت: «أتفهم تماماً شعور الوالدين بالغضب الشديد والأسى في الوقت الراهن؛ ففقدان الطفل هو أسوأ ما يمكن أن يواجهه أي أب أو أم. إنه كابوس حقيقي».