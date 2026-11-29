يترقب عشاق الكرة السعودية، الثلاثاء، إقامة ديربي الشمال المنتظر بين الطائي والجبلين، ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين. وسيكون استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل مسرحاً لواحد من أعرق الديربيات في المملكة، حيث يستضيف الطائي جاره في ديربي حائل الكبير والتاريخي. ويدخل الجبلين اللقاء بحثاً عن مواصلة الانتصارات، وتعزيز وصافته لجدول الترتيب؛ إذ يحل ثانياً بـ27 نقطة، لكن طموحات صاحب الوصافة ستصطدم بآمال جاره الباحث عن استعادة التوازن وتحقيق فوز في الديربي يمنحه قفزة في سلم الترتيب؛ إذ يحل في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، ولا تفصله عن آخر مراكز الملحق سوى 4 نقاط فقط.

وفي مباريات الجولة، يقص فريقا ضمك والجيل شريط المباريات، عصر الأحد، بينما يحل العروبة في اليوم نفسه ضيفاً على نظيره الصقر. ويسعى ضمك لمواصلة انتصاراته والتقدم نحو المركز الثالث ولو مؤقتاً؛ إذ يحل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يدخل الجيل اللقاء منتشياً بفوزه الثاني، هذا الموسم، والذي رفع به رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 16 وله مباراتان مؤجلتان. ويبحث الصقر عن استعادة توازنه في مهمة اللحاق بمراكز المقدمة؛ إذ يحل ثامناً برصيد 14 نقطة، عندما يستضيف العروبة الباحث عن انتصاره الثاني، هذا الموسم، والتقدم خطوة في سلم الترتيب؛ إذ يحل في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة. تتواصل، الاثنين، منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات؛ حيث يستقبل الأنوار ضيفه الزلفي، بينما يحل هجر ضيفاً على الأخدود، في حين يلتقي الوحدة ضيفه النجمة في واحدة من أقوى مواجهات الجولة. ويخوض الأنوار والزلفي مواجهة فض الشراكة بينهما، إذ يتساويان في الرصيد نفسه «18 نقطة لكل منهما» في المركزين السابع والسادس على الترتيب مع وجود مباراة مؤجلة للأنوار. وبنشوة الفوز الثاني هذا الموسم والذي حققه أمام الطائي، يدخل هجر لقاءه أمام الأخدود القادم من تعادل أمام الرائد ليرفع الأخدود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 15 وله مباراة مؤجلة، بفارق نقطتين عن هجر صاحب المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط وله أيضاً مباراة مؤجلة. وفي قمة مباريات الجولة، يستقبل الوحدة ثالث الترتيب برصيد 24 نقطة ضيفه النجمة الخامس بـ 20 نقطة، فيما مباراة يتطلع فيها أصحاب الأرض لتحقيق الفوز لانتزاع مركز الوصافة من الجبلين بفارق الأهداف ولو مؤقتاً، بينما ينشد الضيوف العودة بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في مراكز الملحق. وتختتم، الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 13 بإقامة 4 مباريات؛ حيث يحل العلا المتصدر ضيفاً على البكيرية، ويلتقي الجندل مع جدة، ويحل الرائد ضيفاً على العدالة، في حين تتجه الأنظار صوب ديربي حائل بين الطائي والجبلين. ويتطلع العلا لانتصاره الحادي عشر هذا الموسم، وتعزيز موقعه في الصدارة التي ينفرد بها برصيد 31 نقطة بلا هزيمة وله مباراة مؤجلة، وذلك عندما يحل ضيفاً على البكيرية الذي تراجع إلى المركز الأخير بـ 6 نقاط، ويأمل في انتزاع نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة المشوار في موسمه الصعب. ويدخل الجندل وجدة لقاءهما قادمين من الخسارة في الجولة الماضية ليتوقف رصيد الجندل عند 7 نقاط في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة، بينما بات جدة لا يبتعد عن مراكز الهبوط إلا بنقطتين فقط؛ إذ يحل في المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط، ويأمل في استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية. وفي مواجهة قوية يستقبل العدالة ضيفه الرائد وهما متساويان في الرصيد نفسه «14 نقطة لكل منهما» في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، حيث يرفع الفريقان شعار «لا بديل عن الفوز» خشية الابتعاد خطوة جديدة عن مراكز «البلاي أوف».