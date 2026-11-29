واصل المنتخب السعودي لكرة السلة عروضه الرائعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، وذلك بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 85 - 84، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات النافذة الخامسة من التصفيات.
ونجح الأخضر في حسم المواجهة بفارق نقطة واحدة، بعد مباراة اتسمت بالإثارة والتنافس حتى اللحظات الأخيرة، ليؤكد قدرته على مقارعة المنتخبات الآسيوية، ويحقق انتصاره الثاني توالياً خلال النافذة الخامسة.
وكان المنتخب السعودي استهل مبارياته في هذه النافذة بفوز لافت على نظيره الصيني بنتيجة 82 - 80، في مواجهة قدّم خلالها اللاعبون مستوى مميزاً، قبل أن يكرروا تفوقهم أمام كوريا الجنوبية، ليخرج الأخضر بانتصارين مهمين أمام منتخبين من أبرز منتخبات القارة.
ويمنح الانتصاران المنتخب السعودي دفعة معنوية مهمة في مشواره بالتصفيات، ويعززان حظوظه في المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.