أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، الكشف عن تجمع سكني كبير، بمنطقة الصحراء الغربية (غرب مصر) يعود لعصور ما قبل التاريخ، مشيرة إلى أن التجمع السكني الذي تم اكتشافه بمنخفض «الفرافرة» يضم مائتي معلم أثري، ويعود لمنتصف عصر «الهولوسين»، أي منذ نحو 8500 عام، ما اعتبر بمنزلة «إضافة علمية تسهم في فهم تاريخ الاستيطان في مصر».

وجاء الكشف خلال أعمال الحفائر التي تنفذها البعثة الأثرية المصرية-الإيطالية المشتركة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار بمصر، في إطار مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة (FOPP)، بحسب بيان صحافي لوزارة السياحة والآثار، أشار إلى أن التجمع السكني تم رصده بالصحراء الغربية المصرية، بمنطقة هضبة راجح الواقعة على الحافة الشرقية لمنخفض «الفرافرة».

جانب من المنطقة الأثرية المكتشفة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويضم المجمع السكني، الذي يعرف بالموقع رقم 1، نحو 200 شاهد أثري، من بينها منشآت حجرية ومواقد وتجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية، وقالت الوزارة في بيانها إن «نتائج الدراسات الأولية تشير إلى وجود تجمع بشري واسع النطاق ومنظم، وليس مجرد مخيم مؤقت»، ورجحت الدراسات أن «تاريخها يعود إلى منتصف عصر الهولوسين، أي منذ نحو 8500 عام».

وكانت المنشآت المكتشفة تُستخدم، على الأرجح، في ممارسة الأنشطة الحياتية والمنزلية اليومية، فيما يعكس حجم المستوطنة وتنظيمها المكاني تكرار واستمرارية الاستيطان البشري بالمنطقة خلال تلك الفترة، وفق البيان.

وعد عالم المصريات ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عبد البصير، الكشف «إضافة علمية وأثرية مهمة إلى سجل الحضارة الإنسانية على أرض مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية الكشف تكمن في أنه يقدم شواهد جديدة على طبيعة حياة الإنسان المصري القديم منذ نحو 8500 عام، وقدرته على إقامة تجمعات سكنية منظمة، والتكيف مع الظروف البيئية والمناخية، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محيطه».

وأكد عبد البصير أن «الصحراء الغربية المصرية ليست مجرد مساحة جغرافية شاسعة فحسب، بل هي سجل مفتوح لتاريخ الإنسان، يحمل بين رماله وشواهده الأثرية صفحات مهمة من قصة الاستيطان البشري والتغيرات المناخية وتطور أنماط الحياة عبر آلاف السنين». وقال إن «هذه الاكتشافات تؤكّد أن تاريخ مصر الحضاري والإنساني أقدم وأوسع من حدود العصور التاريخية المعروفة، وأن دراسة عصور ما قبل التاريخ تفتح أمامنا آفاقاً جديدة لفهم الجذور العميقة للحضارة المصرية».

الفريق البحثي في صورة جماعية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وأسهمت الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية التي أجرتها البعثة في التعرف على العوامل التي ساعدت على استقرار المجتمعات البشرية القديمة بالمنطقة، حيث كشفت عن شواهد لظروف بيئية أكثر رطوبة مما هي عليه حالياً، تمثلت في وجود منخفضات ضحلة ورواسب لبحيرات قديمة، إلى جانب توافر الأحجار المحلية التي استخدمها سكان المستوطنة في أعمال البناء وصناعة الأدوات الحجرية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي، أن «الكشف يكتسب أهمية علمية وأثرية كبيرة، لما يوفره من أدلة جديدة على تطور أنماط الاستيطان البشري في الصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ»، لافتاً إلى أن «الكشف يوضح أنماطاً معيشية أكثر استقراراً، ويسهم في فهم كيفية تكيف المجتمعات البشرية القديمة مع التغيرات المناخية والبيئية التي شهدتها الصحراء آنذاك، واستغلالها للموارد الطبيعية المتاحة»، حسب البيان.

وبدأت البعثة أعمالها الميدانية أعلى «هضبة راجح» عام 2023، باعتبارها إحدى المناطق التي لم يسبق إخضاعها للدراسات الأثرية، و«نجحت في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بمناطق متفرقة من الهضبة»، بحسب رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة محمد عبد البديع، في البيان.

التجمع السكني كان دائماً وليس مؤقتاً (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ومن جانبه، أكد الدكتور جوليو لوكاريني، رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة (FOPP)، أن «الدراسات المقارنة بين المكتشفات الأثرية بالموقع ونظيراتها التي سبق الكشف عنها بمنطقة وادي الأبيض بواحة الفرافرة، وغيرها من المواقع الأثرية بواحتي الداخلة والخارجة، قد ساعدت في ترجيح التأريخ المبدئي للمستوطنة».

وتُشكل نتائج هذه الأعمال امتداداً للأبحاث السابقة التي أجرتها البعثة بمنطقة سهول «راجح» و«بئر مر» عند سفح الهضبة الجيرية، والتي أسفرت عن رصد عدد من المواقع الأثرية المرتبطة ببيئات البحيرات القديمة، بما يسهم في تكوين صورة أكثر شمولاً عن تطور أنماط الاستيطان البشري وسبل المعيشة والتنقل بواحة الفرافرة خلال عصر «الهولوسين»، في ظل التغيرات البيئية وتزايد معدلات الجفاف التي شهدتها الصحراء الكبرى.

المجمع السكني يضم نحو 200 شاهد أثري (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وتواصل البعثة عملها البحثي لدراسة أنماط الاستيطان البشري والتغيرات البيئية التي شهدتها الواحة خلال عصور ما قبل التاريخ.

وقال عبد البصير إن «أرض مصر لا تزال تحتفظ بالكثير من أسرارها التي تنتظر من يكتشفها ويدرسها»، مشيراً إلى أن «كل اكتشاف أثري جديد هو نافذة نطل منها على حياة أجدادنا، ونفهم من خلالها كيف عاش الإنسان المصري، وكيف واجه الطبيعة، وصنع أدواته، وبنى مجتمعاته، ومهد الطريق لمسيرة حضارية وإنسانية ممتدة عبر آلاف السنين».