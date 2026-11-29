استيقظ السكان فوجدوا صندوق البريد الحيوي الخاص بهم مفقوداً؛ لكن الشركة تقول الآن، بعد 11 شهراً من الضغوط، إنها لا تستطيع وضع غيره.

ويضطر سكان قرية نائية في ديفون جنوب بريطانيا الآن إلى قيادة السيارة أكثر من ميل لإرسال الرسائل، بعد أن اصطدمت محاولاتهم للحصول على صندوق بريد جديد بالعقبات حرفياً، حسب «بي بي سي» البريطانية.

ووصف سكان قرية نورث هويش معركتهم بـ«الهزلية»؛ إذ استمرت نحو 11 شهراً لدحض ذرائع «رويال ميل»، بعد أن اختفى صندوقهم البريدي فجأة ودون إنذار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأبلغتهم «رويال ميل» الآن بأن الصندوق لن يتم وضع غيره؛ لأن الأرض في ذلك الموقع مليئة بكثير من الحصى!

ويخشى السكان أن يكون اختفاء صندوقهم البريدي جزءاً من توجه لدى «رويال ميل» لتقليص عمليات جمع البريد.

وقد اشتكى عدد من المجتمعات المحلية من خفض خدمات التوصيل البريدي لديها، بعد أن خففت الهيئة التنظيمية «أوفكوم» معايير الأداء المفروضة على «رويال ميل» العام الماضي. وتحقق «أوفكوم» الآن في مزاعم بأن توصيل الطرود يحظى بالأولوية على الرسائل، لا سيما بعد أن تأخر وصول نحو ربع البريد من الدرجة الأولى عن موعده.

وبدأت القصة في يناير، حين زعمت «رويال ميل» أن الصندوق وُجد على الأرض، وأنه غير قابل للإصلاح؛ لأن العمود الداعم له قد تعفَّن.

وبعد أن وافقت في البداية على تغييره استجابة لشكاوى السكان، زعمت خطأ أن الموقع يقع ضمن ملكية خاصة، وأنها لا تستطيع المضي قدماً في إتمام الأمر. ثم أرجعت لاحقاً منع إعادة التركيب إلى رسوم إدارية يفرضها المجلس المحلي، ثم إلى منطقة مجاورة مخصصة لوقوف السيارات، قبل أن تعلن أن الحصى المتناثر في الموقع يجعل التركيب مستحيلاً.

وقد عرض مجلس أبرشية نورث هويش شراء قطعة الأرض التي بحجم صندوق البريد لتسريع الإجراءات، كما تطوع مزارع محلي بتركيب عمود جديد لتثبيت الصندوق، غير أن «رويال ميل» رفضت التراجع.

وتقول ليزلي رينغ، وهي من سكان نورث هويش: «ظننَّا في البداية أن الصندوق سُرق حين اختفى فجأة». وتابعت: «كان يُستخدم بانتظام، ولم يلاحظ أحد منا قط أنه غير ثابت. وفي ضوء ما تلا ذلك من أحداث، نعتقد أن (رويال ميل) جاءت وأخذته ببساطة».

وكانت «رويال ميل» قد أبلغت السكان في البداية بأن عملية الاستبدال ستستغرق ما يصل إلى 4 أشهر.

وتقول رينغ: «ذكرت الشركة ضرورة الحصول على تصاريح للحفر، وموافقة مالكي الأراضي، وفحوص الامتثال، وفحوص المرافق تحت الأرض، وفحوص الصحة والسلامة».

وتضيف: «فوجئنا كثيراً بما بدا من إجراءات بيروقراطية، وعلى مدى الأشهر التالية بدت (رويال ميل) وكأنها تتراجع تدريجياً عن كلمتها وتختلق عقبات متنوعة».

وفي أغسطس (آب)، أُبلغ السكان بأن جميع الخيارات قد استُنفدت؛ لأن موقع الصندوق الأصلي، المجاور لكشك هاتف عمومي، مملوك ملكية خاصة، ولم يتسنَّ العثور على بدائل.

ورفضت «رويال ميل» التحقق من ملكية قطعة الأرض؛ لأنها ستضطر إلى دفع رسوم بحث قدرها 72 جنيهاً إسترلينياً لمجلس مقاطعة ديفون مقابل هذه الخدمة، وأعلنت إغلاق الملف نهائياً.

ووافق المجلس على إجراء البحث مجاناً لكسر الجمود، وأكد أن قطعة الأرض تقع على طريق عام. ثم أعلنت «رويال ميل» أن الحصى المتناثر والأرض غير المستوية أجبراها على إلغاء المشروع.

وقيل للسكان إن بإمكانهم تسليم أي رسائل يريدون إرسالها إلى ساعي البريد خلال جولة التوزيع، شرط توفُّر القدرة والمساحة لديه لحملها.