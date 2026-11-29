توّجت إيطاليا بكأس ديفيز لمنتخبات كرة المضرب عند الرجال للمرة الرابعة تواليا، بعدما جددت تفوقها على إسبانيا بالفوز عليها 2-1 الأحد في النهائي، مستفيدة من مؤازرة جماهيرها في بولونيا.

ويأتي تتويج إيطاليا باللقب رغم غياب نجمها الأول يانيك سينر للإصابة، مقابل مشاركة غريمه كارلوس ألكاراس مع إسبانيا التي تخلفت 0-1 بخسارتها مباراة الفردي الأولى بعد فوز لورنزو موزيتي على رافايل خودار، قبل أن يدرك المصنف ثالثا عالميا التعادل بفوزه على فلافيو كوبولي.

وكان الحسم في مباراة الزوجي حيث خسر ألكاراس ومارسيل غرانويرس أمام موزيتي وأندريا فافاسوري، لتنال إيطاليا لقبها الخامس بالمجمل.

الإسباني كارلوس ألكاراس يهنيء منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري بعد الهزيمة بمباراة الزوجي (أ.ب)

وشارك كارلوس ألكاراس في منافسات الفردي والزوجي، لكن ذلك لم يكن كافياً ليمنح إسبانيا لقب كأس ديفيز.وكان ألكاراس، الذي يمتلك في سجله سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، قد صرح بأن الفوز بكأس ديفيز يمثل إحدى أولوياته، لا سيما بعد غيابه عن نهائيات العام الماضي بسبب الإصابة.وساهم موزيتي بنقطتين لإيطاليا في النهائي، بعد أن قلب تأخره أمام رافائيل خودار ليفوز بنتيجة 6 / 7 (4 / 6)، 6 / 2، 6 / 1 في المباراة الافتتاحية للفردي.

لاعبو إيطاليا يحتفلون بالفوز على إسبانيا وتحقيق لقب كأس ديفيز (أ.ف.ب)

بعد ذلك، تمكن ألكاراس من الفوز على الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف ضمن قائمة العشرة الأوائل عالمياً، بنتيجة 6 / 2، 7 / 6 (6 / 4)، ليعادل النتيجة في المواجهة النهائية (التي تُحسم بنظام الأفضل من ثلاث مباريات) لتصبح 1 / 1.وبهذا، أصبحت إيطاليا، أول دولة تفوز بأربعة ألقاب متتالية في كأس ديفيز منذ إلغاء نظام "جولة التحدي" عقب نسخة عام 1971.ويُعد هذا اللقب الخامس لإيطاليا في تاريخ البطولة.