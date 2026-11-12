انكشاف سرّ النفوق الغامض لآلاف الضفادع بعد 1700 عام

حدَّد علماء من جامعة بورنموث ومتحف لندن للآثار المسؤولين عن نفوق آلاف الضفادع، بعد نحو 10 أعوام من اكتشاف 8 آلاف عظمة لها داخل أحد الخنادق، في واقعة أثارت حيرة علماء الآثار.

وعُثر على العظام خلال أعمال مشروع تطوير الطريق السريع «A14» الواصل بين كمبردج وهانتينغدون، في المدّة بين عامَي 2016 و2018. وشكّل أصل هذه المقبرة الغامضة للضفادع لغزاً حقيقياً، دفع علماء الآثار إلى استكشاف عدد من الفرضيات والتفسيرات المُحتَملة.

وبعدما تابع الدكتور بول كلاركسون، من جامعة بورنموث، أنباء الاكتشاف في وسائل الإعلام، تواصل مع كبيرة المتخصّصين في علم آثار الحيوانات بمتحف لندن للآثار، الدكتورة فيكي إيوينز، بهدف إجراء مزيد من التحليلات.

وبعد مقارنة آثار التلف التي ظهرت على عظام الضفادع بنتائج دراسات سابقة، توصّل كلاركسون إلى أنّ الضفادع تعرّضت للافتراس على أيدي طيور جارحة، مرجّحاً أن يكون البوم قصير الأذنين وطيور مرزات الدجاج (من الفصيلة البازية) أبرز المتهمين وراء هذه الواقعة.

ومع ذلك، لم تنتهِ القصة عند هذا الحد؛ إذ أظهرت الأدلة الأثرية في الموقع أن الخندق امتلأ خلال عام واحد فقط، ممّا أثار تساؤلات إضافية حول كيفية تراكم هذا العدد الهائل من العظام في مدّة زمنية قصيرة. ودفع ذلك فريق جامعة بورنموث إلى مواصلة البحث.

ومن خلال قياس أحجام عظام العضد لدى الضفادع، وهي منهجية تحليلية جديدة تُستخدم للمرة الأولى، اكتشف الباحثون أنّ معظم الضفادع كانت صغيرة السنّ، وأنها نفقت بعدما التهمتها الطيور خلال فصل الشتاء في عامها الأول. كذلك أظهر التأريخ بالكربون المشعّ، الذي أجرته جامعة فيينا، أنّ هذه البقايا تعود إلى نحو 1700 عام، أي إلى العصر الروماني.

وخلال تلك الحقبة، كانت مياه المستنقعات في وادي المنطقة تنحسر تدريجياً، ممّا أوجد بيئة مثالية لتكاثر الضفادع، ووفَّر بالتالي مصدراً وفيراً للغذاء بالنسبة إلى الطيور الجارحة.

ونظراً إلى أن البوم قصير الأذنين يصطاد عادةً في الأراضي العشبية المفتوحة، بينما كان الوادي مغطّى بالأشجار خلال العصر الحديدي، لجأ الباحثون إلى فحص أدلة إضافية، شملت بقايا القواقع وحبوب اللقاح والفحم. وكشفت هذه الأدلة عن إزالة مساحات واسعة من الغابات تدريجياً، لتحويلها إلى مراعٍ للماشية. وبحلول العصر الروماني، كانت مساحات كبيرة من الأراضي المفتوحة قد ظهرت، مما قلّص عدد الأشجار التي كانت توفّر للضفادع الحماية من الطيور التي تصطاد في المراعي والأراضي العشبية.

وقال الدكتور بول كلاركسون، من جامعة بورنموث، الذي قاد الدراسة المنشورة على موقع الجامعة: «نادراً ما تتيح لنا المواقع الأثرية فرصة رؤية الماضي من منظور يشبه منظور عين البومة».

وأضاف: «لقد انكشف سرّ هذه الضفادع؛ فقد كانت وليمة من الضفادع التهمتها مجموعة من طيور البوم، وتركت عظامها وراءها. ولا تكشف هذه العظام عن طبيعة الحياة التي عاشها البشر بالقرب من مستنقعات العصر الروماني فحسب، وإنما تُقدّم أيضاً معلومات عن العالم الطبيعي، وما كانت تفعله الحيوانات البرّية في الماضي، والظروف التي عاشت فيها».

ويساعد حلّ لغز العظام هذا أيضاً في تقديم مؤشرات وأفكار مهمة تدلّ على أنماط تنقّل وحركة البشر خلال العصر الروماني. ويرجّح الباحثون أن الأنشطة البشرية الأقل كثافة في المنطقة ربما وفّرت ظروفاً ملائمة لصيد الطيور، في وقت كانت فيه المجتمعات المحلّية تزور المنطقة بصورة موسمية لنقل الماشية إلى مراعٍ جديدة.

من جانبها، قالت الدكتورة فيكي إيوينز: «كانت لديّ نظريات كثيرة لتفسير العثور على هذه الكمية الكبيرة من عظام الضفادع في موقع صغير مثل هذا. وكان من الرائع التعاون مع بول للتوصّل أخيراً إلى إجابة عن هذا السؤال».

وأضافت أنّ البحث يوضّح كيف يمكن حتى لأصغر الحيوانات، التي يُعثر على بقاياها في المواقع الأثرية، أن تُسهم في فهم الظروف البيئية في الماضي، فضلاً عن الكشف عن طبيعة النشاط البشري في إطار مشهد طبيعي أوسع نطاقاً.