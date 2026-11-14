البحرين تهزم اليمن بثلاثية وديّاً في الصين

في أول مواجهة من دون ميسي... الأرجنتين تسقط أمام أوروغواي وديّاً

خسرت الأرجنتين أمام أوروغواي 1-2 الجمعة على أرضها في أول مباراة لها، منذ اعتزال ليونيل ميسي كرة القدم الدولية.

وحسم هدف عكسي في الشوط الثاني، سجّله مدافع الأرجنتين ليوناردو باليردي، تلاه هدف مخادع برأسية بمحض الصدفة للاعب وسط أوروغواي ماكسي أراوخو، الانتصار لبطل العالم مرتين على وصيف مونديال 2026.

ومنح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز الأرجنتين الأمل في العودة بتسديدة في الدقيقة 73، لكن أوروغواي صمدت لتحقق فوزها الثالث تحت قيادة المدرب الجديد دييغو فورلان.

وكان ميسي قد خاض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين في مباراة ودية مفعمة بالمشاعر، ودّع خلالها الجماهير، وانتهت بالفوز على بنين الشهر الماضي، منهياً مسيرة لامعة امتدت 207 مباريات دولية أحرز فيها 125 هدفاً.

ومع غياب العبقري، البالغ 39 عاماً، عانت الأرجنتين لفترات طويلة لاختراق دفاع فريق أوروغواي الصلب.

وكانت أفضل فرصة للأرجنتين في الشوط الأول من نصيب نيكو باز، لكن تسديدته تصدى لها حارس أوروغواي كريستوفر فيرمارين ببراعة.

وسجلت أوروغواي الهدف الأول بعد الاستراحة بوقت قصير، حين تسببت ركلة حرة نفذها خورخيان دي أراسكايتا من اليسار في فوضى بدفاع الأرجنتين. وحاول مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز التشتيت برأسه، لكن كرته ارتدت عن زميله باليردي وسكنت الشباك.

ثم صنع دي أراسكايتا هدف أوروغواي الثاني في الدقيقة 53، إذ بدا أن ركنيته ارتطمت بكتف أراوخو، قبل أن تهبط فوق الحارس وتتهادى في الشباك.

وقلّص ألفاريز الفارق في منتصف الشوط، وأتيحت له فرصة جيدة أخرى في الوقت بدل الضائع، لكن أوروغواي حسمت الفوز.