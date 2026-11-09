«بيروت ترنّم» في سنته الـ19 رحلة من الموسيقى والإيمان

على مشارف عامه العشرين، أعلن مهرجان «بيروت ترنّم» برنامج دورته الـ19، خلال لقاء عُقد في نادي اليخوت وسط العاصمة. ويقدّم المهرجان باقة متنوعة من الترانيم والموسيقى الكلاسيكية والطرب والجاز، عبر حفلات متتالية تمتد على مدى 23 يوماً، وتتوزّع على مسارح جامعات وكنائس ومتاحف. ومن الأول من ديسمبر (كانون الأول) حتى 23 منه، سيكون في وسع اللبنانيين من مختلف الشرائح حضور هذه الأمسيات مجاناً.

ويفتتح المهرجان فعالياته مع عازف البيانو اللبناني العالمي عبد الرحمن الباشا، الذي يشاركه نجله كميل في أمسية تجمعهما للمرة الأولى أمام جمهور العاصمة. ويقدّم الاثنان معاً ثنائية موسيقية تحتضنها كنيسة مار يوسف اليسوعية في منطقة مونو البيروتية.

ويستضيف المهرجان أيضاً أسماء موسيقية عالمية بارزة، من بينها عازف الكمان الصيني نينغ فانغ، أحد أشهر عازفي الكمان الكلاسيكي في العالم، الذي يحيي حفلاً في 21 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية في بيروت.

خلال إعلان برنامج «بيروت ترنّم» في نسخته الـ19 (الشرق الأوسط)

كما يشارك فريق «تريو دي بارما»، أحد أبرز الفرق الإيطالية في موسيقى الحجرة، في الليلة السادسة من المهرجان، بحفل يقام في الجامعة نفسها. أما عازفة الكمان الإسبانية ليتيسيا مورينو، فتحيي أمسيتها الموسيقية في 20 ديسمبر في كنيسة مار الياس بمنطقة القنطاري.

ومن الأسماء التي تسجّل مشاركتها الأولى في «بيروت ترنّم» عازف البيانو البولندي زايمون نهرينغ، الذي يقدّم حفله في 18 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية. وهو من الحائزين على جوائز مرموقة في مسابقات دولية.

ويتضمّن البرنامج لفتة تكريمية للفنانة الفرنسية الراحلة داليدا، في 12 ديسمبر، على مسرح «إروين هول أوديتوريوم» في الجامعة اللبنانية الأميركية. وتتولى إحياء الأمسية الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني، ترافقها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد مديرة المهرجان ومؤسسته ميشلين أبي سمرا أن جمهور «بيروت ترنّم» يشكّل نموذجاً حياً عن لبنان الكبير، إذ يقصد لياليه أشخاص من مختلف المناطق احتفاءً بالموسيقى. وتضيف: «يتأثر ضيوفنا العالميون كثيراً بجمهور المهرجان، ولا يتوانون عن التحدث عن تفاعله وثقافته الموسيقية الواسعة في بلدانهم».

وتصف أبي سمرا الدورة الـ19 بأنها استكمال لرحلة طويلة من الإيمان بلبنان. وتؤكد أنه، رغم الظروف القاسية التي يمرّ بها، لا بدّ أن تشرق الشمس على شعبه، تماماً كما تطلّ في عزّ أيام الشتاء.

وتشير إلى أن داعمي المهرجان ينتمون إلى لبنان الحقيقي، الفخور بكل أطيافه من دون استثناء، مشيرة إلى أن هذا الالتفاف هو ما أتاح للمهرجان الوصول إلى ما هو عليه اليوم.

وجرى اللقاء الصحافي بحضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن لحود، التي أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن «بيروت ترنّم» أصبح جزءاً من المدينة، وأن حفلاته المجانية تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق والخلفيات حول الموسيقى خلال فترة الأعياد.

من جهته، وزّع ريشار عازوري، مدير مشروع «بيروت ترنّم السيستيما»، الجوائز على الفائزين الستة في مسابقة لعزف الكمان، تُنظّم بالتعاون مع السفارة البولندية في لبنان. وتتراوح أعمار الفائزين بين 8 و17 عاماً، وقدّموا في ختام اللقاء مقطوعات موسيقية مباشرة أمام الحضور.

وفي حديث معها، أكدت الفائزة إيلا أنها تحلم بالوقوف يوماً ما على مسرح «بيروت ترنّم»، أسوة بأسماء لبنانية وعالمية مرموقة تشارك في فعالياته. وتقول: «يتطلّب الأمر مهارة وجهداً، لكنه حلم يستحق التعب الذي يبذله صاحبه، لأنه يزيده تألقاً». وعن عازف الكمان الذي ترك أثراً فيها، تجيب: «أكنّ كل الإعجاب والتقدير لأستاذي وقائد أوركسترا (بيروت ترنّم) رمزي قندلفت. فهو مصدر إلهامي، ومن علّمني حب الالتزام بما أقوم به في عالم الموسيقى».

اختتم المهرجان بعزف على الكمان للفائزين بمسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» (الشرق الأوسط)

أما الفائزة الأصغر سناً، صوفي، فتؤكد أن حلمها الأول والأخير هو أن تصبح عازفة كمان من مستوى رفيع، فيما وجدت في عازف الكمان البولندي شيمون تيليسكي الصورة المثالية للموسيقي الذي يلهمها.

ويخصّص المهرجان مساحة للموسيقيين اللبنانيين المشاركين في حفلاته، وفي مقدّمهم المغني وعازف العود فراس عينداري، الذي يجتمع في أمسية 9 ديسمبر مع عازف القانون محمد نحاس، وخليل البابا على الكمان، ومجدي زين الدين على آلة البركشن. وتُقام الأمسية في كاتدرائية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.

أما السوبرانو شوغيغ طوروسيان، اللبنانية من أصول أرمنية، فتحيي حفلاً غنائياً برفقة عازفين على البيانو في 11 ديسمبر، في كنيسة مار مارون بالجميزة.

وتحلّ جوقة الفيحاء الوطنية ضيفة على المهرجان في أمسية 13 ديسمبر، لتؤدي مجموعة من الأغاني اللبنانية بقيادة المايسترو باركيف تاسلاكيان، وبمشاركة ضيف الشرف جورج خباز. ويجتمع الفنانون في هذه الأمسية تحت سقف كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.

ولمحبي موسيقى فيفالدي، موعد في 19 ديسمبر مع أوراتوريو «Du Fiat au Gloria»، في كنيسة مار يوسف بمنطقة مونو البيروتية.

ويختتم المهرجان فعالياته في 23 ديسمبر مع حفل «بصيص أمل»، الذي تحييه جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة، بمشاركة الميزو سوبرانو ماري جو أبي ناصيف، وزميلتها ماييل جافلو، إلى جانب التينور غاييل لوفيفر.

ومع اقتراب المهرجان من الاحتفاء بعقده الثاني، تشير ميشلين أبي سمرا إلى أن اللبنانيين على موعد مع نسخة حافلة بالمفاجآت، وتقول: «أنتظر بفارغ الصبر حلول عامنا العشرين، وما سيحمله من حفلات تكون بمثابة تحية استثنائية تفيض بالدهشة لعاصمة تستحقّها».