«صمت الضوء»... معرض مصري يستحضر حكايات إنسانية بلغة تشكيلية

ليست كل التجارب التي تبدو في لحظتها انكساراً تنتهي عند حدود الألم؛ فبعضها يفتح أمام الإنسان طريقاً جديداً لفهم ذاته، ويكشف له عن مصادر قوة لم يكن يدرك وجودها.

وبين ندوب تتركها الأزمات، وما تمنحه العلاقات الإنسانية من قدرة على استعادة التوازن، تتشكل مساحات خفية من النور، قد تستعصي على الرؤية في خضم التجربة، لكنها تتضح مع مرور الوقت.

من هذه المساحة الممتدة بين الذاكرة والتعافي، تستلهم الفنانة التشكيلية المصرية آلاء نجم معرضها «صمت الضوء»، المستمر حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في غاليري «ديمي» بالزمالك. ومن خلال 33 عملاً فنياً تستحضر فيها وجوهاً وعلاقات وذكريات شخصية، تطرح الفنانة أسئلة أوسع حول أثر التجارب الإنسانية في تشكيل وعينا بذواتنا، وما يبقى في داخلنا من ضوء بعد عبور الأزمات.

الفنانة المصرية آلاء نجم (الشرق الأوسط)

وتلخص آلاء فكرة المعرض في أنها «محاولة للبحث عن مواطن النور التي تظل كامنة داخل الإنسان حتى بعد مروره بالأزمات».

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «عشت خلال العام الماضي تجربة شخصية دفعتني إلى التوقف ومراجعة ما مررت به، وبعدها حاولت استعادة التفاصيل التي ساعدتني على تجاوز الأزمة».

وتوضح: «عندما نمر بأزمة شخصية أو إنسانية نكون في البداية في حالة من الفوضى والتشتت النفسي، لكن حين نهدأ وننظر إلى داخلنا بوعي وبصيرة، نبدأ في رؤية النور».

وتضيف: «أحياناً تكون كلمة قرأناها في كتاب، أو شخص قريب وقف بجوارنا، أو موقف بسيط ساعدنا على اجتياز المحنة، هو ما يضيء لنا الطريق. والمهم أن نمنح أنفسنا فرصة لاكتشاف ما منحنا القدرة على الاستمرار».

ولم تقتصر استعادة تلك المرحلة على ذكرياتها الشخصية، بل امتدت إلى الأشخاص الذين شاركوها تفاصيلها؛ إذ تشير الفنانة إلى أن بعض أصدقائها المقربين أخذوا يبحثون عن أنفسهم في اللوحات وتفاصيلها، محاولين التعرف على حضورهم في أعمالها، واستعادة ما تركوه من أثر في ذاكرتها.

لوحات تتجاوز التعبير التشكيلي إلى التساؤل حول العلاقة بين الإنسان وذاكرته (الشرق الأوسط)

وهكذا تحوَّلت التجربة الخاصة إلى مساحة لاستحضار العلاقات الإنسانية التي لا تُقاس بطول مدتها، بقدر ما تُقاس بعمق تأثيرها، وما تتركه في النفس من طمأنينة وقدرة على مواصلة الحياة.

بالنسبة لها لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فهي تعمل على بناء جسر من التواصل والتأثير مع المتلقي، وتقول: «لا أريد أن أقدم لوحة لمجرد تحقيق قيمة جمالية، وإنما أتمنى أن يخرج الزائر من المعرض، سواء كان فناناً أو متلقياً عادياً، وهو يطرح على نفسه سؤالاً: أين النور الذي بداخلي؟ وما الذي لمسني في هذه اللوحة؟».

وتحتل العيون موقعاً بارزاً في هذا التواصل؛ فالشخصيات في أعمالها، رغم صمتها، لا تبدو معزولة عن بعضها بعضاً، بل تتبادل النظرات التي تحمل أحياناً عتاباً أو فرحاً أو تساؤلاً، لتنسج فيما بينها حواراً صامتاً لا يحتاج إلى كلمات.

وترى آلاء أن العين تمتلك قدرة استثنائية على التعبير والتأثير، مستشهدة بما يمكن أن تحمله نظرة واحدة من أم أو أب إلى طفل، سواء كانت للتنبيه أو التشجيع.

وجوه وعيون تتبادل حكايات صامتة في أعمال آلاء نجم (الشرق الأوسط)

ومن هنا، تتعمد آلاء نجم ألَّا تنظر الشخصيات في أعمالها إلى اتجاه واحد، بل تجعل مسارات العيون جزءاً من بناء التكوين، بحيث تنتقل النظرة من وجه إلى آخر، وتصبح العلاقات بين الشخصيات هي التي تروي الحكاية. فالصمت، وفق رؤيتها، شكل آخر غير نمطي من أشكال التعبير، وربما يكون أكثر صدقاً في بعض اللحظات.

وتبرز هذه الفكرة أيضاً في لوحة تصور شخصاً يقف داخل دائرة خضراء تتخذ خطوطها شكلاً حلزونياً أقرب إلى الدوامة. ورغم أن المساحة المحيطة به تبدو كأنها دائرة من النور، فإن ملامحه تكشف عن الخوف وعدم الارتياح. وتفسر الفنانة العمل باعتباره تأملاً في الضوء الزائف الذي قد يخدع الإنسان، فيحسبه طريقاً للنجاة، بينما يكون في حقيقته أقرب إلى السراب.

فليس كل ما يبدو مضيئاً يحمل بالضرورة معنى الطمأنينة، كما أن الوصول إلى النور يتطلب أحياناً التمييز بين الحقيقة وما نتوهمه.

تكوينات فنية تتأمل العلاقة بين الذاكرة والتجارب الإنسانية (الشرق الأوسط)

وترى آلاء أن أكثر الأعمال صدقاً بالنسبة إليها كانت من أكثرها جذباً للزوار، وتعتقد أن المشاعر الصادقة تستطيع عبور المسافة بين الفنان والمتلقي، حتى إذا ظلت الحكاية الأصلية غير معلنة.

ولا تنفصل هذه الموضوعات عن خلفية نجم الأكاديمية والمهنية؛ فدراستها وعملها في مجال العلاج النفسي أسهما، حسب قولها، في تغيير نظرتها إلى الإنسان وفي اختيار القضايا التي تتناولها فنياً.

أما على المستوى التقني، فتعتمد على الطباعة بالشاشة الحريرية على الورق، وهي تقنية اتجهت إليها قبل نحو 6 سنوات، بعد ارتباطها الطويل بفن الغرافيك.

وتصف آلاء توظيف الشاشة الحريرية في الطباعة متعددة الألوان والمراحل على الورق بأنه نقلة مهمة في مسيرتها، خصوصاً مع اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة والنقوش التي تمنح المساحات البسيطة ثراءً بصرياً.

تدرجات هادئة تعكس حالة التعافي بعد الأزمات (الشرق الأوسط)

وتختلف طريقة المعالجة وفق مساحة العمل؛ فاللوحات الكبيرة تتيح سرد حكايات متعددة وتفاصيل متشعبة، في حين تتطلب الأعمال الصغيرة قدراً أكبر من التكثيف، بحيث تتركز المشاعر حول فكرة واحدة.

وتبدو الألوان في المعرض أقرب إلى الهدوء والتدرجات المحدودة، بعيداً عن التباينات الحادة أو ازدحام الألوان داخل العمل الواحد. وتعزو الفنانة ذلك إلى الحالة النفسية التي صاحبت تنفيذ اللوحات، وهي حالة من الهدوء أعقبت المرور بأزمة شديدة.

وتحتل الطفولة موقعاً مميزاً في عالم آلاء التشكيلي، سواء من خلال ملامح الشخصيات أو عفوية تكويناتها أو الروح التي تسري في تفاصيلها.

ولا ترى الفنانة في هذا الميل تحولاً جديداً في أسلوبها، بل امتداداً لقناعة راسخة بأن الطفل يظل حاضراً داخل الإنسان مهما تقدم به العمر، وأن لحظات الضعف والفرح والخوف كثيراً ما تكشف عن تلك المنطقة الأولى من تكويننا.

وتقول: «أؤمن بأن داخل كل إنسان طفلاً صغيراً، وأريد أن أطبطب على هذه الطفولة، وأن أقول له لا تفرط فيها؛ فهي تُسهم في منحك الإحساس بالأمان بل بالحياة نفسها».