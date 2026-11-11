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يوميات الشرق

«صمت الضوء»... معرض مصري يستحضر حكايات إنسانية بلغة تشكيلية

آلاء نجم تستكشف مكامن النور عبر 33 لوحة

الشاشة الحريرية تمنح الأعمال تفاصيل دقيقة وثراءً بصرياً (الشرق الأوسط)
الشاشة الحريرية تمنح الأعمال تفاصيل دقيقة وثراءً بصرياً (الشرق الأوسط)
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«صمت الضوء»... معرض مصري يستحضر حكايات إنسانية بلغة تشكيلية

الشاشة الحريرية تمنح الأعمال تفاصيل دقيقة وثراءً بصرياً (الشرق الأوسط)
الشاشة الحريرية تمنح الأعمال تفاصيل دقيقة وثراءً بصرياً (الشرق الأوسط)

ليست كل التجارب التي تبدو في لحظتها انكساراً تنتهي عند حدود الألم؛ فبعضها يفتح أمام الإنسان طريقاً جديداً لفهم ذاته، ويكشف له عن مصادر قوة لم يكن يدرك وجودها.

وبين ندوب تتركها الأزمات، وما تمنحه العلاقات الإنسانية من قدرة على استعادة التوازن، تتشكل مساحات خفية من النور، قد تستعصي على الرؤية في خضم التجربة، لكنها تتضح مع مرور الوقت.

من هذه المساحة الممتدة بين الذاكرة والتعافي، تستلهم الفنانة التشكيلية المصرية آلاء نجم معرضها «صمت الضوء»، المستمر حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في غاليري «ديمي» بالزمالك. ومن خلال 33 عملاً فنياً تستحضر فيها وجوهاً وعلاقات وذكريات شخصية، تطرح الفنانة أسئلة أوسع حول أثر التجارب الإنسانية في تشكيل وعينا بذواتنا، وما يبقى في داخلنا من ضوء بعد عبور الأزمات.

الفنانة المصرية آلاء نجم (الشرق الأوسط)

وتلخص آلاء فكرة المعرض في أنها «محاولة للبحث عن مواطن النور التي تظل كامنة داخل الإنسان حتى بعد مروره بالأزمات».

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «عشت خلال العام الماضي تجربة شخصية دفعتني إلى التوقف ومراجعة ما مررت به، وبعدها حاولت استعادة التفاصيل التي ساعدتني على تجاوز الأزمة».

وتوضح: «عندما نمر بأزمة شخصية أو إنسانية نكون في البداية في حالة من الفوضى والتشتت النفسي، لكن حين نهدأ وننظر إلى داخلنا بوعي وبصيرة، نبدأ في رؤية النور».

وتضيف: «أحياناً تكون كلمة قرأناها في كتاب، أو شخص قريب وقف بجوارنا، أو موقف بسيط ساعدنا على اجتياز المحنة، هو ما يضيء لنا الطريق. والمهم أن نمنح أنفسنا فرصة لاكتشاف ما منحنا القدرة على الاستمرار».

ولم تقتصر استعادة تلك المرحلة على ذكرياتها الشخصية، بل امتدت إلى الأشخاص الذين شاركوها تفاصيلها؛ إذ تشير الفنانة إلى أن بعض أصدقائها المقربين أخذوا يبحثون عن أنفسهم في اللوحات وتفاصيلها، محاولين التعرف على حضورهم في أعمالها، واستعادة ما تركوه من أثر في ذاكرتها.

لوحات تتجاوز التعبير التشكيلي إلى التساؤل حول العلاقة بين الإنسان وذاكرته (الشرق الأوسط)

وهكذا تحوَّلت التجربة الخاصة إلى مساحة لاستحضار العلاقات الإنسانية التي لا تُقاس بطول مدتها، بقدر ما تُقاس بعمق تأثيرها، وما تتركه في النفس من طمأنينة وقدرة على مواصلة الحياة.

بالنسبة لها لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فهي تعمل على بناء جسر من التواصل والتأثير مع المتلقي، وتقول: «لا أريد أن أقدم لوحة لمجرد تحقيق قيمة جمالية، وإنما أتمنى أن يخرج الزائر من المعرض، سواء كان فناناً أو متلقياً عادياً، وهو يطرح على نفسه سؤالاً: أين النور الذي بداخلي؟ وما الذي لمسني في هذه اللوحة؟».

وتحتل العيون موقعاً بارزاً في هذا التواصل؛ فالشخصيات في أعمالها، رغم صمتها، لا تبدو معزولة عن بعضها بعضاً، بل تتبادل النظرات التي تحمل أحياناً عتاباً أو فرحاً أو تساؤلاً، لتنسج فيما بينها حواراً صامتاً لا يحتاج إلى كلمات.

وترى آلاء أن العين تمتلك قدرة استثنائية على التعبير والتأثير، مستشهدة بما يمكن أن تحمله نظرة واحدة من أم أو أب إلى طفل، سواء كانت للتنبيه أو التشجيع.

وجوه وعيون تتبادل حكايات صامتة في أعمال آلاء نجم (الشرق الأوسط)

ومن هنا، تتعمد آلاء نجم ألَّا تنظر الشخصيات في أعمالها إلى اتجاه واحد، بل تجعل مسارات العيون جزءاً من بناء التكوين، بحيث تنتقل النظرة من وجه إلى آخر، وتصبح العلاقات بين الشخصيات هي التي تروي الحكاية. فالصمت، وفق رؤيتها، شكل آخر غير نمطي من أشكال التعبير، وربما يكون أكثر صدقاً في بعض اللحظات.

وتبرز هذه الفكرة أيضاً في لوحة تصور شخصاً يقف داخل دائرة خضراء تتخذ خطوطها شكلاً حلزونياً أقرب إلى الدوامة. ورغم أن المساحة المحيطة به تبدو كأنها دائرة من النور، فإن ملامحه تكشف عن الخوف وعدم الارتياح. وتفسر الفنانة العمل باعتباره تأملاً في الضوء الزائف الذي قد يخدع الإنسان، فيحسبه طريقاً للنجاة، بينما يكون في حقيقته أقرب إلى السراب.

فليس كل ما يبدو مضيئاً يحمل بالضرورة معنى الطمأنينة، كما أن الوصول إلى النور يتطلب أحياناً التمييز بين الحقيقة وما نتوهمه.

تكوينات فنية تتأمل العلاقة بين الذاكرة والتجارب الإنسانية (الشرق الأوسط)

وترى آلاء أن أكثر الأعمال صدقاً بالنسبة إليها كانت من أكثرها جذباً للزوار، وتعتقد أن المشاعر الصادقة تستطيع عبور المسافة بين الفنان والمتلقي، حتى إذا ظلت الحكاية الأصلية غير معلنة.

ولا تنفصل هذه الموضوعات عن خلفية نجم الأكاديمية والمهنية؛ فدراستها وعملها في مجال العلاج النفسي أسهما، حسب قولها، في تغيير نظرتها إلى الإنسان وفي اختيار القضايا التي تتناولها فنياً.

أما على المستوى التقني، فتعتمد على الطباعة بالشاشة الحريرية على الورق، وهي تقنية اتجهت إليها قبل نحو 6 سنوات، بعد ارتباطها الطويل بفن الغرافيك.

وتصف آلاء توظيف الشاشة الحريرية في الطباعة متعددة الألوان والمراحل على الورق بأنه نقلة مهمة في مسيرتها، خصوصاً مع اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة والنقوش التي تمنح المساحات البسيطة ثراءً بصرياً.

تدرجات هادئة تعكس حالة التعافي بعد الأزمات (الشرق الأوسط)

وتختلف طريقة المعالجة وفق مساحة العمل؛ فاللوحات الكبيرة تتيح سرد حكايات متعددة وتفاصيل متشعبة، في حين تتطلب الأعمال الصغيرة قدراً أكبر من التكثيف، بحيث تتركز المشاعر حول فكرة واحدة.

وتبدو الألوان في المعرض أقرب إلى الهدوء والتدرجات المحدودة، بعيداً عن التباينات الحادة أو ازدحام الألوان داخل العمل الواحد. وتعزو الفنانة ذلك إلى الحالة النفسية التي صاحبت تنفيذ اللوحات، وهي حالة من الهدوء أعقبت المرور بأزمة شديدة.

وتحتل الطفولة موقعاً مميزاً في عالم آلاء التشكيلي، سواء من خلال ملامح الشخصيات أو عفوية تكويناتها أو الروح التي تسري في تفاصيلها.

ولا ترى الفنانة في هذا الميل تحولاً جديداً في أسلوبها، بل امتداداً لقناعة راسخة بأن الطفل يظل حاضراً داخل الإنسان مهما تقدم به العمر، وأن لحظات الضعف والفرح والخوف كثيراً ما تكشف عن تلك المنطقة الأولى من تكويننا.

وتقول: «أؤمن بأن داخل كل إنسان طفلاً صغيراً، وأريد أن أطبطب على هذه الطفولة، وأن أقول له لا تفرط فيها؛ فهي تُسهم في منحك الإحساس بالأمان بل بالحياة نفسها».

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ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية

غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
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ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية

غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)

كشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن موجات الحر وابيضاض شقائق النعمان البحرية يغيّران سلوك أسماك «البهلوان»، الشهيرة باسم أسماك «نيمو»، إذ تصبح أكثر عدوانية تجاه بعضها، وأكثر دفاعاً عن شقائق النعمان التي تتخذها مأوى لها.

واستكشفت الدراسة، المنشورة الثلاثاء في دورية «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، التغيرات السلوكية لدى أسماك «البهلوان» التي تعرّضت لموجة حر أدت إلى ابيضاض شقائق النعمان البحرية، أي فقدانها الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها.

وتشير النتائج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وحده كان له تأثير طفيف على سلوك الأسماك، في حين أحدث ابيضاض شقائق النعمان تغيرات أكبر في كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة تفاعلاتها؛ إذ زادت سلوكياتها الدفاعية عن شقائق النعمان، كما ازدادت حدة العدوانية بين أفراد المجموعة الواحدة.

وقاد فريق الدراسة فليتشر نوبل، باحث دكتوراه في كلية العلوم الطبيعية والبيئية بجامعة نيوكاسل البريطانية، الذي حلّل سلوك الأسماك استناداً إلى تسجيلات فيديو رُصدت خلالها سلوكيات الأسماك خلال موجة حر بحرية في خليج كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، امتدت من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) 2023.

وتزامنت هذه الملاحظات مع «حدث الابيضاض العالمي الرابع للشعاب المرجانية»، وهو أحد أوسع أحداث الابيضاض الجماعي للشعاب المرجانية نطاقاً وأشدها حدةً، وقد امتد من عام 2023 حتى منتصف عام 2025.

وحلّل الفريق سلوك الأسماك ضمن 5 فئات: سلوكيات صيانة شقائق النعمان، والسلوكيات الدفاعية، والعدوانية، والمحايدة، والخاضعة التي تُسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل مجموعة الأسماك.

وأظهرت النتائج أن الابيضاض لم يؤثر في وتيرة سلوكيات الصيانة التي تمارسها أسماك البهلوان تجاه شقائق النعمان، مثل التهوية والتنظيف، في حين ازدادت السلوكيات الدفاعية.

وتؤكد هذه النتائج الدور الحيوي للعلاقة التكافلية بين أسماك «البهلوان» وشقائق النعمان، إذ يستفيد الطرفان من هذه العلاقة في الحماية من المفترسات وللحصول على العناصر الغذائية. وقد تكون عمليات التهوية والدفاع التي تقوم بها الأسماك خلال فترات الابيضاض عاملاً مهماً يساعد شقائق النعمان على التعافي.

لكن هذا السلوك قد تكون له تكلفة؛ إذ يمكن أن يتأثر التماسك الاجتماعي سلباً في أوقات الضغط البيئي. فقد ارتبط ابيضاض شقائق النعمان بزيادة بلغت 215 في المائة في السلوكيات العدوانية بين أفراد مجموعة أسماك «البهلوان».

وقال فليتشر نوبل: «تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تستكشف بالتفصيل كيفية تغير سلوكيات أسماك البهلوان في بيئتها الطبيعية عند تعرض شقائق النعمان البحرية لظاهرة الابيضاض».

وأضاف، في بيان صدر الثلاثاء: «لقد كشفنا أن أسماك البهلوان تعطي الأولوية للدفاع عن مساكنها والحفاظ عليها، وتأمين مكانتها المهيمنة داخل المجموعة خلال فترات الضغط البيئي».

ويحدث ابيضاض شقائق النعمان نتيجة فقدان الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها، ما يجعل الحيوان يبدو شاحباً أو أبيض اللون أو شبه شفاف. وينجم ذلك عن التعرض لضغوط بيئية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التعرض للإشعاع الشمسي.

وفي هذه الدراسة، تعرضت بعض أنواع شقائق النعمان المضيفة للابيضاض، وفقدت طحالبها التكافلية، فيما لم تتعرض أنواع أخرى لذلك؛ ما أتاح للباحثين تقدير تأثير الإجهاد الحراري بصورة منفصلة عن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تضرر الكائنات الشريكة. وأظهرت النتائج أن الابيضاض يؤثر في سلوك الأسماك بدرجة أكبر من تأثير الإجهاد الحراري المباشر.

وقالت الدكتورة تيريزا روغر، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والمحاضرة في علوم البحار الاستوائية بجامعة نيوكاسل: «مع استمرار الأنشطة البشرية في تغيير النظم البيئية حول العالم، أصبح من الضروري فهم كيفية تكيف الأنواع الحيوانية مع الضغوط البيئية وفقدان الموائل من خلال تعديل سلوكياتها؛ إذ يُعدّ تغيير السلوك خط الدفاع الأول لدى الحيوانات».

وأضافت: «تُبرز هذه النتائج أهمية مراعاة التفاعلات بين الأنواع المختلفة، لا سيما علاقات التكافل التي يستفيد منها الطرفان، عند دراسة آثار التغيرات البيئية».

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دراسة بريطانيا
يوميات الشرق

مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
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مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)

لم يعد حضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود على الساحة السينمائية العالمية مرتبطاً فقط بالنجاح الذي حققه من خلال فيلم هوليوود «علاء الدين»، بل بات يعكس توجهاً نحو خوض تجارب إنتاجية أكثر استقلالية، يوسِّع من خلالها خياراته الفنية، بعيداً عن حسابات استوديوهات هوليوود الكبرى.

ويقدِّم مسعود عبر فيلمه الجديد «دانيال والأتون الناري» (Daniel and the Fiery Furnace) نموذجاً لهذا التوجُّه، بعدما حقق العمل نجاحاً تجارياً لافتاً في الولايات المتحدة، بإيرادات قاربت 10 ملايين دولار، تعادل نحو 5 أضعاف ميزانيته، التي لم تتجاوز مليوني دولار، وذلك خلال أقل من 3 أشهر على بدء عرضه التجاري في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بالنظر إلى انتماء الفيلم إلى فئة الإنتاج المستقل، بعيداً عن منظومة الاستوديوهات الكبرى في هوليوود، بما يعزِّز فكرة أن الرهان على حكاية جيدة وإنتاج مدروس يمكن أن يفتح آفاقاً مختلفة للوصول إلى الجمهور وتحقيق النجاح التجاري.

ويبلغ الفيلم 108 دقائق، وهو من تأليف وإخراج الشقيقين الكنديين دانيال وماثيو كومان، اللذين شاركا أيضاً في إنتاجه إلى جانب مينا مسعود وترافيس مان. ويشارك في بطولته إليجاه ألكسندر، وسنجاي ميدا، وزكي علي، وتشاندان روي سانيال، إلى جانب آخرين.

ويستعيد العمل حكاية مستوحاة من «سفر دانيال» في الكتاب المقدس، وتدور أحداثها خلال فترة السبي البابلي، حيث يجد دانيال، الذي يجسده مسعود، نفسه داخل إمبراطورية يحكمها الملك نبوخذ نصر. وبفضل حكمته، يتمكن من الوصول إلى موقع مؤثر في البلاط الملكي وكسب ثقة الحاكم، قبل أن يصدر الأخير مرسوماً يفرض عبادة تمثال ذهبي، ليضع الشخصيات أمام اختبار قاسٍ لإيمانها، ويفجر صراعاً بين الخضوع لسلطة الحاكم والتمسُّك بالمعتقدات الدينية.

الفنان مينا مسعود (الشرق الأوسط)

يعتمد الفيلم على معالجة تمزج بين الدراما التاريخية والأبعاد الإنسانية، متوقفاً عند قضايا الخوف وتبدُّل المواقف والثمن الذي يدفعه أصحاب القناعات حين تصبح معتقداتهم في مواجهة مباشرة مع السلطة.

وصُوّرت مشاهد العمل في الهند، داخل قصور ومواقع تاريخية استُخدمت لاستعادة أجواء بابل القديمة، مع اهتمام بتقديم المواجهات والمعارك في إطار بصري ذي طابع ملحمي.

ولا يتوقف طموح المشروع عند النجاح التجاري الذي حققه؛ إذ يجري العمل على توسيع نطاق توزيعه دولياً، مع التخطيط لطرحه في أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا بنهاية عام 2026 ومطلع 2027.

وفي ضوء التفاعل مع الفيلم، تحدث مينا مسعود عن إمكانية تقديم جزء جديد يستكمل مغامرات دانيال، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال يظل مرهوناً بمسار نجاح العمل.

وقال مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم يمثل تجربة فريدة في مسيرته الفنية، مؤكداً حماسه للمشاركة في إنتاجه وتقديم حكايته التاريخية والدينية من خلال رؤية سينمائية تليق بها.

وتكتسب هذه التجربة خصوصيتها من المساحة التي أتاحتها له للمشاركة في صناعة العمل، بعد النجاح العالمي الذي حققه من خلال فيلم «علاء الدين» عام 2019، الذي جسّد فيه الشخصية الرئيسية.

ورغم انشغاله بالمشروعات السينمائية العالمية، يؤكد مسعود تمسكه بحضوره في السينما المصرية، رافضاً وصف تجربة فيلمه «في عز الظهر» بالفشل بسبب عدم تحقيقه الإيرادات المأمولة في دور العرض.

يتصدر ملصق الفيلم (الشرق الأوسط)

وأوضح مسعود أن العمل مر بظروف إنتاجية استثنائية؛ إذ استغرق تصويره نحو 4 سنوات، تخللتها توقفات عدة، أثرت لاحقاً في موعد طرحه وزخم حملته الدعائية، وهو ما انعكس على نتائجه التجارية.

وشدَّد على أن تقييم الفيلم ينبغي ألا يقتصر على حصيلة إيراداته في شباك التذاكر، وأشار إلى أن مساره لم ينتهِ بانتهاء عرضه السينمائي، بل أتيحت له فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عبر المنصات الرقمية.

وكشف عن بيع حقوق عرضه لمنصات عالمية بارزة، من بينها «نتفليكس» و«أمازون برايم»، إلى جانب قرب عرضه على «يانغو بلاي»، لافتاً إلى أن ردود فعل المشاهدين وما يحظى به العمل من اهتمام وتقدير عبر هذه المنصات تمثل مؤشراً مهماً على نجاحه واستمرار حضوره، بعيداً عن حسابات شباك التذاكر وحدها.

وفي سياق اهتمامه بدعم المواهب العربية، نفى مسعود توقف مبادرته التي أطلقها خلال مهرجان الجونة السينمائي عام 2019، مؤكداً استمرار مؤسسته، «EDA Foundation – Diverse Artists»، في مساندة الفنانين والمبدعين من خلفيات متنوعة.

وأشار إلى أن التعاون مع «مهرجان الجونة» لتخصيص جائزة لأفضل موهبة عربية استمر عامين فقط، ولم يتجدد نتيجة التغييرات التي تطرأ على سياسات المهرجانات وبرامجها، مشدداً على أن التزامه بدعم المواهب العربية لم يكن مرتبطاً بهذه الجائزة وحدها، بل يمثل جزءاً مستمراً من اهتمامه بفتح آفاق دولية أمام أصحاب التجارب الواعدة.

وعن علاقته بالمهرجانات المصرية، أعرب عن سعادته بحضور الدورة الأخيرة من «مهرجان الجونة»، مشيراً إلى اعتزازه بالدعوة التي تلقاها من الفنان حسين فهمي لحضور «مهرجان القاهرة السينمائي»، لكنه لم يتمكن من تلبيتها بسبب ارتباطات سفر دولية. وأكد أن المشاركة في الفعاليات السينمائية ببلده تمثل أولوية معنوية لديه كلما سمحت ظروف عمله بذلك.

وهكذا، يواصل مسعود الموازنة بين طموحه العالمي وارتباطه بالسينما المصرية والعربية، من خلال الجمع بين التمثيل والإنتاج ودعم المواهب الشابة، في مسار تعكسه تجربته الجديدة في «دانيال والأتون الناري»، بما تحمله من توجه نحو مزيد من الاستقلال الفني، وتنوع الخيارات الإنتاجية، وتوسيع حضور الفنان العربي عالمياً.

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سينما مصر
يوميات الشرق

قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
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قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)

قبل أكثر من ألفي عام، قدَّم المصريون القدماء قططاً قرابين للآلهة. وتشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة «جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس»، إلى أن هذه القطط، التي كانت مُعدَّة لتُقدَّم للآلهة، لم تحظَ بالضرورة بحياة مرفهة.

وتُؤكّد بيا دي كوبر، عالمة الآثار الحيوانية في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، والمشاركة في إعداد الدراسة، على ذلك بقولها في بيان نُشر الثلاثاء: «أكثر ما لفت انتباهنا هو كثرة الإصابات وآثار الأمراض، مما يشير إلى أن هذه القطط عاشت في ظروف سيئة. وهذا أمر لا يتوقعه المرء لحيوانات كانت مُقدَّرة لتصبح مومياوات نذرية».

ووفقاً للدراسة، عُثر على جماجم القطط في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا بالنمسا، حيث ظلت هناك دون أن يلتفت إليها أحد تقريباً منذ القرن الـ19. واستناداً إلى رسائل قديمة محفوظة في الأرشيف، يُرجَّح أنها جاءت من «بني حسن»، وهي مقبرة ضخمة للحيوانات تقع في وادي النيل في مصر.

وتضم المجموعة 131 جمجمة، مما يجعلها، حسب مؤلفي الدراسة، أكبر مجموعة معروفة من جماجم القطط المصرية القديمة المحفوظة في المتاحف.

أما عن مصير بقية عظام هذه القطط، فلا يزال غير مؤكد. ويقول فيم فان نير، الباحث في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية والأستاذ في جامعة كاثوليك لوفان في بلجيكا: «على الأرجح، تم التخلص من بقية أجزاء الجسم؛ إذ كان اهتمام العلماء في أواخر القرن التاسع عشر ينصبُّ بشكل أساسي على الجماجم».

في الوقت الحاضر، يتجنب العلماء فكَّ لفائف المومياوات، معتمدين بدلاً من ذلك على تقنيات حديثة للكشف عما يختبئ تحت الضمادات القديمة. لكن في القرنين الـ19 وأوائل القرن الـ20، كان فكُّ لفائف المومياوات أمراً شائعاً، وهو ما ينطبق أيضاً على جماجم القطط القادمة من «بني حسن»، مما جعل تحليلها أكثر سهولة ومباشرة.

فحص الباحثون كل جمجمة بدقة، وأجروا قياسات وسجَّلوا علامات الإصابة والمرض، مثل آثار القطع والثقوب والكسور، وفقاً لما ذكره مؤلفو الدراسة. ومن المرجح أن معظم الجماجم تعود إلى قطط أليفة، في حين تنتمي 7 منها على الأقل إلى «قطط الغابة»، وهي فصيلة برية أكبر حجماً، كانت تُصاد خصيصاً بغرض التحنيط.

تطابقت أنياب قط الغابة مع آثار عض ملتئمة (باحثو الدراسة)

ووفقاً للنتائج، ظهرت على أكثر من نصف هذه الجماجم علامات تدل على وجود أمراض أو إصابات؛ فمنها قطط تفتقد أسنانها، وأخرى تعاني من أمراض اللثة، أو تظهر على عظامها ثقوب غير طبيعية يربطها الباحثون بوجود عدوى. كما تعرضت بعض القطط لجروح، بينما حملت أخرى آثار عضات.

كما وُجدت إصابات أخرى تشير إلى تعرض بعض القطط لهجوم باستخدام أداة حادة، أو ضربها بجسم صلب كالعصا. وكانت بعض هذه الإصابات قاتلة، بينما أظهرت أخرى علامات على الالتئام.

ويقول فان نير: «ربما لم تكن عمليات صيد القطط وقتلها بغرض التحنيط تسير دائماً كما هو مخطط لها»، مرجحاً أن بعض القطط قد تكون تمكنت من الهرب، وظلت على قيد الحياة رغم تعرضها لإصابات مروعة.

وبناءً على التأريخ بالكربون المشع لتسع جماجم، تبين أن جميع القطط، باستثناء واحدة، نفقت في الفترة ما بين عامي 380 و40 قبل الميلاد، أي في أواخر «العصر المتأخر» وبداية «العصر البطلمي». أما إحدى الجماجم فتعود إلى فترة أقدم بكثير، هي «العصر الانتقالي الثالث»، مما يشير إلى أن موقع «بني حسن» ربما استُخدم لتحنيط القطط في وقت أبكر بكثير مما تشير إليه المصادر المكتوبة. وهناك احتمال آخر، وهو أن هذه الجمجمة لم تأتِ من «بني حسن» على الإطلاق، بل من «تل بسطة»، التي تُعد أقدم مقبرة معروفة للقطط في مصر.

ووفقاً للباحثين، تقدم هذه المجموعة الفريدة لمحة نادرة عن حياة القطط التي كان مصيرها أن تُقدَّم قرابين للآلهة. وتشير الدراسة إلى أنها عاشت على الأرجح في أماكن مكتظة، حيث كانت الأمراض تنتشر بسهولة، وتندلع النزاعات بينها بشكل متكرر.

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