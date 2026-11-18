وصلت عشرات من صهاريج الوقود إلى مدينة نيورو الساحل، الواقعة غربي دولة مالي، وذلك بعد تسعة أشهر من التوقف، والانقطاع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، بسبب حصار تفرضه جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة».

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن شركات النقل استأنفت رحلاتها في المنطقة نحو العاصمة باماكو، ومدن أخرى، وهو ما قالت إنه أنعش الحركة الاقتصادية في منطقة غرب مالي، الواقعة على الحدود مع موريتانيا والسنغال.

وأرجعت المصادر الرسمية تحسن الوضع الأمني في المنطقة إلى ما قالت إنها «جهود القوات المسلحة المالية» لتحسين الأمن، وتسهيل حركة الأشخاص، والبضائع، حيث شن الجيش سلسلة عمليات في المنطقة أسفرت عن تحرير رهائن كانوا قد خطفوا خلال التحرك نحو العاصمة باماكو، وحين حاولوا كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم «القاعدة».

يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال - في 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن تحسن الوضع الأمني ووصول صهاريج الوقود خففا معاناة السكان من نقص حاد في الوقود، وخففا من حدة الطوابير الطويلة أمام المحطات، كما أن الأسواق بدأت تستعيد تدريجياً إمدادات الأرز، والحبوب، والتوابل.

كما وصفت الوضع السابق بأنه بلغ «مستوى حرجاً»، حيث تعذر تنقل السيارات والدراجات النارية بعد كيلومتر واحد من المدينة، وأحرقت عشرات المركبات، وخطف ركابها على يد مقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وتحديداً كتيبة «جبهة تحرير ماسينا».

وأسفر الحصار عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، حيث أشارت الوكالة الرسمية إلى أن سعر كيس الأرز من فئة 50 كيلوغراماً وصل إلى أكثر من 45 دولاراً، وتراوح سعر لتر البنزين بين سبعة إلى ثمانية دولارات، وصار التنقل خارج المدينة مخاطرة كبيرة.

شارع في العاصمة المالية باماكو عقب تجدد الاشتباكات بين الجيش وتحالف المتمردين الطوارق ومتشددين يوم 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تشير التقارير إلى أن حصار تنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من غربي دولة مالي بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2025، ورغم أن الجيش المالي، بدعم من قوات (الفيلق الأفريقي) الروسي، نجح في فك الحصار عن العاصمة، فإنّ مدينة نيورو الساحل ظلت تحت الحصار.

وركز تنظيم «القاعدة» هجماته ضد المركبات التي يرافقها الجيش، حيث إن كثيراً من قوافل صهاريج المحروقات أصبحت لا تتحرك إلا تحت حماية الجيش، وكان مسلحون من التنظيم قد أحرقوا في يوم واحد أكثر من 80 صهريجاً قادمة من السنغال. ولجأ تنظيم «القاعدة» إلى محاصرة المدن في مالي، في إطار ما يقول الخبراء إنها خطة سياسية من أجل تعميق الأزمة في مالي، وإسقاط المجلس العسكري الحاكم فيها منذ 2020، وبالتزامن مع الحصار أصدر التنظيم الإرهابي عدة بيانات يدعو فيها الشارع للتحرك من أجل إسقاط المجلس العسكري.