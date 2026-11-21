اشتكى مدان بجريمة قتل من آلام مبرحة أثناء تنفيذ حكم الإعدام بحقه عن طريق الحقنة القاتلة في ولاية تكساس الأميركية، وفق ما أفاد شاهد عيان، في عملية استغرقت أكثر من ساعة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُعدم رينالدو دينيس، البالغ 70 عاماً والمدان بقتل تاجر ألماس عام 1996 خلال عملية سطو درت عليه 3.6 مليون دولار، مساء الخميس في سجن تابع للولاية في مدينة هانتسفيل.

واستُخدم في إعدام دينيس عقار «بنتوباربيتال»، وهو العقار نفسه الذي استُخدم في محاولة الإعدام الفاشلة لكريستا بايك بولاية تينيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ونجت بايك من الموت، ونُقلت إلى مستشفى بحالة حرجة، لكنها أُعيدت لاحقاً إلى السجن.

وفي حين ينفي مسؤولو السجن حدوث أي سوء في الإجراءات، قال القس جيف هود، المرشد الروحي لدينيس والذي كان حاضراً داخل غرفة الإعدام، لصحافيين أمس الجمعة، إن عملية الإعدام نفذت بطريقة سيئة.

أضاف هود الذي سبق أن حضر أكثر من 12 عملية إعدام أخرى أن «الأمور خرجت عن مسارها بسرعة كبيرة. فبمجرد البدء، أخذ رينالدو يصرخ (ساقي، ساقي، ساقي تحترق)».

وأشار هود إلى أن دينيس كان «بلا شك في حالة من المعاناة الشديدة». وتابع: «قال مرتين: (الأمر لا يعمل، لا يعمل، إنه لا يسير بالطريقة التي من المفترض أن يسير بها)، وظل يكرر: (لا أعتقد أن هذا طبيعي)».

ولفت هود إلى أن دينيس ظل يتحدث لمدة أربع أو خمس دقائق بعد حقنه بالعقار القاتل، قبل أن يبدأ إصدار أنين.

وأوضح: «في عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة التي تُنفذ بشكل صحيح، يفقد الشخص وعيه بسرعة كبيرة. لكن لا يحدث أبداً أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت، إلا إذا كانت العملية فاشلة».

من جانبه، وصف مايكل غرازيك، مراسل وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية الذي حضر عملية الإعدام، ما حدث بأنه كان أمراً غير معتاد.

مراسل وكالة «أسوشييتد برس» مايكل غراسيك يقف خارج سجن هانتسفيل في تكساس (أ.ب)

وذكر غرازيك، الذي شهد قرابة 500 عملية إعدام بالحقنة القاتلة، أن إعدام دينيس كان «مختلفاً بشكل جذري». وأكد أنه اشتكى من «آلام مبرحة».

وصرحت أماندا هيرنانديز، المتحدثة باسم إدارة العدالة الجنائية في تكساس، بأن عملية الإعدام استغرقت بالإجمال أكثر من ساعة بقليل، وذلك بسبب مواجهة صعوبة في العثور على أوردة مناسبة لحقن عقار «بنتوباربيتال».

ونفت هيرنانديز أي ادعاء بأن عملية الإعدام كانت «فاشلة»، مشيرة إلى أن «الوكالة اتبعت كل بروتوكولاتها، وتم التنفيذ بنجاح».

وتم تنفيذ 39 عملية إعدام في الولايات المتحدة هذا العام، جميعها بالحقنة القاتلة.