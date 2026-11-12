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يوميات الشرق

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية
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لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

هل سبق أن اشتريت منتجاً لم تكن تحتاج إليه، لمجرد أن سعره بدا مغرياً أو لأنك رأيت الجميع يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قد لا تكون قرارات الشراء دائماً نابعة من رغباتنا واحتياجاتنا وحدها، إذ تستخدم المتاجر والعلامات التجارية حِيلاً نفسية مدروسة تؤثر في مشاعرنا وحواسنا، وتدفعنا إلى إنفاق المال من دون التفكير في مدى حاجتنا الفعلية إلى ما نشتريه.

ومهما كان ما اشتريته، فمن المرجح أنك وجدت مبرراً منطقياً لقرارك. لكن هل كان القرار نابعاً منك وحدك، أم أن عوامل خارجية أثرت في اختيارك؟

في هذا الإطار، يستعرض تقرير نشره موقع «سايكولوجي توداي»، أبرز العوامل النفسية التي تتحكم في سلوك المستهلكين، من التخفيضات والعروض المحدودة إلى الروائح والموسيقى وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن فهم هذه المؤثرات لتجنب الشراء الاندفاعي.

كيف تدفعنا العروض والتخفيضات إلى شراء ما لا نحتاج إليه؟

نحب الاعتقاد بأننا مستهلكون عقلانيون، ندرس احتياجاتنا ونوازن بينها وبين إمكاناتنا المالية قبل اتخاذ قرار الشراء. لكن الدماغ البشري قد يتخذ قرارات غير عقلانية، خصوصاً عندما يواجه كماً كبيراً من المعلومات والخيارات التي يصعب التعامل معها في وقت واحد.

وتظهر هذه الظاهرة بوضوح خلال عروض «الجمعة السوداء» السنوية، عندما نتصفح المتاجر الإلكترونية وسط سيل من المنتجات والإعلانات، قبل أن نصادف عرضاً ترويجياً مغرياً ينتهي خلال وقت قصير. عندها نشعر بأن علينا اتخاذ القرار بسرعة، ونقنع أنفسنا بأننا نوفر المال باستغلال الفرصة.

لكن في خضم هذا الاستعجال، قد لا نحسب مقدار التوفير الفعلي، أو نتوقف لنسأل أنفسنا ما إذا كنا نحتاج إلى المنتج أصلاً. وفي أحيان كثيرة، نشتريه لمجرد تجنب الشعور بالندم على تفويت العرض، أو لأن حماسة اللحظة دفعتنا إلى ذلك.

ويظهر التأثير نفسه عند شراء القهوة، إذ قد يبدو الحجم الكبير صفقة ممتازة عندما نكتشف أن سعره لا يزيد كثيراً على سعر الحجم المتوسط. فنركز على الكمية الإضافية التي نحصل عليها مقابل مبلغ بسيط، ونتجاهل السعر الأساسي أو حاجتنا الفعلية إلى هذه الكمية. وقد ينتهي الأمر ببقاء جزء من القهوة حتى يبرد، فنكون قد أهدرنا المال والمنتج معاً.

الخوف والروائح والموسيقى... كيف تؤثر حواسنا في التسوق؟

لا تقتصر المؤثرات على طريقة عرض الأسعار والمنتجات، بل تمتد إلى مشاعرنا وحواسنا الجسدية، وقد تدفعنا أحياناً إلى شراء كميات أكبر مما نحتاج إليه.

وخلال جائحة «كوفيد-19»، مثلاً، أدى مشهد تهافت الناس على شراء ورق المرحاض وتخزينه إلى شعور آخرين بالقلق من نفاد الكميات، فاندفعوا بدورهم إلى الشراء بكميات كبيرة. ولم يكن الأمر مرتبطاً بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروس، بل بالشعور بالحاجة إلى السيطرة على الظروف، في وقت كانت فيه القيود الصحية تحد من الحريات اليومية وتثير القلق بشأن المستقبل.

كما يمكن للروائح أن تؤثر في قراراتنا داخل المتاجر. فرائحة الخبز أو البسكويت الطازج المنبعثة من المخابز قد تحفز الشعور بالجوع، مما يجعل المتسوق أكثر عرضة للشراء الاندفاعي.

أما الموسيقى الهادئة ذات الإيقاع البطيء، التي تُبث عبر مكبرات الصوت في المتاجر، فقد تشجع الزبائن بصورة غير مباشرة على التجول بوتيرة أبطأ، وتمضية وقت أطول في تصفح المنتجات. وكلما طال الوقت داخل المتجر، زادت احتمالات رؤية أشياء لم تكن ضمن قائمة المشتريات، لكنها قد تبدو فجأة مغرية.

مواقع التواصل الاجتماعي... عندما يتحول الشراء إلى تقليد للآخرين

يلعب الأشخاص المحيطون بنا دوراً آخر في توجيه قراراتنا الشرائية، سواء كانوا أصدقاء أو أشخاصاً لا نعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد يتحول منتج عادي، مثل كوب قابل لإعادة الاستخدام، إلى سلعة لا بد من اقتنائها لمجرد أن الجميع يبدون كأنهم يمتلك واحداً. وربما لا نحتاج إليه فعلياً، لكن شراءه يمنحنا شعوراً بالانتماء إلى المجموعة الرائجة ومواكبة ما يفعله الآخرون.

وقد نعتقد أننا نختار المنتجات وفق رغباتنا الشخصية، لكن كثيراً من العوامل تكون قد أثرت بالفعل في اختياراتنا قبل أن نصل إلى صندوق الدفع.

هل نتخذ قرارات الشراء بأنفسنا فعلاً؟

لا يعني كل ذلك أننا مستهلكون عاجزون أمام أساليب التسويق، أو أننا لا نملك القدرة على الاختيار. فما زالت لدينا تفضيلاتنا الخاصة، ونستطيع تقييم المنتجات واتخاذ قرار شرائها أو الامتناع عنها.

كما أن التأثيرات الخارجية ليست ضارة بالضرورة؛ فقد تقودنا توصية من صديق نثق به إلى اكتشاف منتج يناسب احتياجاتنا، أو تلفت واجهة متجر جذابة انتباهنا إلى سلعة أفضل أو أقل سعراً.

لكننا قد نتأثر أحياناً من دون أن ندرك ذلك، حتى إننا قد نلاحظ محاولة التأثير فينا ونختار الاستجابة لها عن قناعة. ويبقى السؤال الأهم: هل كنا سنتخذ القرار نفسه لو لم تكن تلك المؤثرات موجودة؟

هل كنا سنشتري القهوة بالحجم الكبير لو لم يكن سعرها قريباً من سعر الحجم المتوسط؟ وهل كان كوب المشروبات الرائج سيبدو جذاباً بالقدر نفسه لو لم نشاهد المؤثرين على مواقع التواصل يروجون له بوصفه المنتج الذي لا بد من امتلاكه؟

فقد نكون نحن من يقوم بالتسوق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا نتخذ جميع قرارات الشراء بمفردنا.

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لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية
TT
TT

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

لماذا نشتري أشياء لا نحتاج إليها؟ حيل نفسية تؤثر في قراراتنا الشرائية

هل سبق أن اشتريت منتجاً لم تكن تحتاج إليه، لمجرد أن سعره بدا مغرياً أو لأنك رأيت الجميع يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قد لا تكون قرارات الشراء دائماً نابعة من رغباتنا واحتياجاتنا وحدها، إذ تستخدم المتاجر والعلامات التجارية حِيلاً نفسية مدروسة تؤثر في مشاعرنا وحواسنا، وتدفعنا إلى إنفاق المال من دون التفكير في مدى حاجتنا الفعلية إلى ما نشتريه.

ومهما كان ما اشتريته، فمن المرجح أنك وجدت مبرراً منطقياً لقرارك. لكن هل كان القرار نابعاً منك وحدك، أم أن عوامل خارجية أثرت في اختيارك؟

في هذا الإطار، يستعرض تقرير نشره موقع «سايكولوجي توداي»، أبرز العوامل النفسية التي تتحكم في سلوك المستهلكين، من التخفيضات والعروض المحدودة إلى الروائح والموسيقى وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن فهم هذه المؤثرات لتجنب الشراء الاندفاعي.

كيف تدفعنا العروض والتخفيضات إلى شراء ما لا نحتاج إليه؟

نحب الاعتقاد بأننا مستهلكون عقلانيون، ندرس احتياجاتنا ونوازن بينها وبين إمكاناتنا المالية قبل اتخاذ قرار الشراء. لكن الدماغ البشري قد يتخذ قرارات غير عقلانية، خصوصاً عندما يواجه كماً كبيراً من المعلومات والخيارات التي يصعب التعامل معها في وقت واحد.

وتظهر هذه الظاهرة بوضوح خلال عروض «الجمعة السوداء» السنوية، عندما نتصفح المتاجر الإلكترونية وسط سيل من المنتجات والإعلانات، قبل أن نصادف عرضاً ترويجياً مغرياً ينتهي خلال وقت قصير. عندها نشعر بأن علينا اتخاذ القرار بسرعة، ونقنع أنفسنا بأننا نوفر المال باستغلال الفرصة.

لكن في خضم هذا الاستعجال، قد لا نحسب مقدار التوفير الفعلي، أو نتوقف لنسأل أنفسنا ما إذا كنا نحتاج إلى المنتج أصلاً. وفي أحيان كثيرة، نشتريه لمجرد تجنب الشعور بالندم على تفويت العرض، أو لأن حماسة اللحظة دفعتنا إلى ذلك.

ويظهر التأثير نفسه عند شراء القهوة، إذ قد يبدو الحجم الكبير صفقة ممتازة عندما نكتشف أن سعره لا يزيد كثيراً على سعر الحجم المتوسط. فنركز على الكمية الإضافية التي نحصل عليها مقابل مبلغ بسيط، ونتجاهل السعر الأساسي أو حاجتنا الفعلية إلى هذه الكمية. وقد ينتهي الأمر ببقاء جزء من القهوة حتى يبرد، فنكون قد أهدرنا المال والمنتج معاً.

الخوف والروائح والموسيقى... كيف تؤثر حواسنا في التسوق؟

لا تقتصر المؤثرات على طريقة عرض الأسعار والمنتجات، بل تمتد إلى مشاعرنا وحواسنا الجسدية، وقد تدفعنا أحياناً إلى شراء كميات أكبر مما نحتاج إليه.

وخلال جائحة «كوفيد-19»، مثلاً، أدى مشهد تهافت الناس على شراء ورق المرحاض وتخزينه إلى شعور آخرين بالقلق من نفاد الكميات، فاندفعوا بدورهم إلى الشراء بكميات كبيرة. ولم يكن الأمر مرتبطاً بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروس، بل بالشعور بالحاجة إلى السيطرة على الظروف، في وقت كانت فيه القيود الصحية تحد من الحريات اليومية وتثير القلق بشأن المستقبل.

كما يمكن للروائح أن تؤثر في قراراتنا داخل المتاجر. فرائحة الخبز أو البسكويت الطازج المنبعثة من المخابز قد تحفز الشعور بالجوع، مما يجعل المتسوق أكثر عرضة للشراء الاندفاعي.

أما الموسيقى الهادئة ذات الإيقاع البطيء، التي تُبث عبر مكبرات الصوت في المتاجر، فقد تشجع الزبائن بصورة غير مباشرة على التجول بوتيرة أبطأ، وتمضية وقت أطول في تصفح المنتجات. وكلما طال الوقت داخل المتجر، زادت احتمالات رؤية أشياء لم تكن ضمن قائمة المشتريات، لكنها قد تبدو فجأة مغرية.

مواقع التواصل الاجتماعي... عندما يتحول الشراء إلى تقليد للآخرين

يلعب الأشخاص المحيطون بنا دوراً آخر في توجيه قراراتنا الشرائية، سواء كانوا أصدقاء أو أشخاصاً لا نعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد يتحول منتج عادي، مثل كوب قابل لإعادة الاستخدام، إلى سلعة لا بد من اقتنائها لمجرد أن الجميع يبدون كأنهم يمتلك واحداً. وربما لا نحتاج إليه فعلياً، لكن شراءه يمنحنا شعوراً بالانتماء إلى المجموعة الرائجة ومواكبة ما يفعله الآخرون.

وقد نعتقد أننا نختار المنتجات وفق رغباتنا الشخصية، لكن كثيراً من العوامل تكون قد أثرت بالفعل في اختياراتنا قبل أن نصل إلى صندوق الدفع.

هل نتخذ قرارات الشراء بأنفسنا فعلاً؟

لا يعني كل ذلك أننا مستهلكون عاجزون أمام أساليب التسويق، أو أننا لا نملك القدرة على الاختيار. فما زالت لدينا تفضيلاتنا الخاصة، ونستطيع تقييم المنتجات واتخاذ قرار شرائها أو الامتناع عنها.

كما أن التأثيرات الخارجية ليست ضارة بالضرورة؛ فقد تقودنا توصية من صديق نثق به إلى اكتشاف منتج يناسب احتياجاتنا، أو تلفت واجهة متجر جذابة انتباهنا إلى سلعة أفضل أو أقل سعراً.

لكننا قد نتأثر أحياناً من دون أن ندرك ذلك، حتى إننا قد نلاحظ محاولة التأثير فينا ونختار الاستجابة لها عن قناعة. ويبقى السؤال الأهم: هل كنا سنتخذ القرار نفسه لو لم تكن تلك المؤثرات موجودة؟

هل كنا سنشتري القهوة بالحجم الكبير لو لم يكن سعرها قريباً من سعر الحجم المتوسط؟ وهل كان كوب المشروبات الرائج سيبدو جذاباً بالقدر نفسه لو لم نشاهد المؤثرين على مواقع التواصل يروجون له بوصفه المنتج الذي لا بد من امتلاكه؟

فقد نكون نحن من يقوم بالتسوق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا نتخذ جميع قرارات الشراء بمفردنا.

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نيويورك أميركا
يوميات الشرق

لماذا تموء القطط أكثر في وجود البشر؟ دراسة تكشف السرّ

القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)
القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)
TT
TT

لماذا تموء القطط أكثر في وجود البشر؟ دراسة تكشف السرّ

القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)
القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)

كشفت دراسة جديدة، تسلّط مزيداً من الضوء على أساليب تواصل القطط، أن القطط الأليفة تغيّر وتيرة موائها تبعاً لوجود أصحابها في الغرفة أو غيابهم عنها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتُصدر القطط أصوات المواء لأسباب متعددة، غالباً عندما تشعر بالجوع أو الإثارة، كما تتواصل باستخدام إشارات غير لفظية، مثل الرمش ببطء أو فرك أجسامها بأصحابها.

لكن دراسة أُجريت عام 2020 أظهرت أن البشر يجدون صعوبة في التمييز بين المواء المرتبط بطلب الطعام وغيره من الأصوات التي تُصدرها القطط.

وأشار باحثون في دراسة جديدة، نُشرت في دورية «سلوك الحيوان» (Animal Behaviour)، إلى أن «القطط الأليفة تستخدم المواء في تفاعلاتها مع البشر بوتيرة أكبر مقارنة بتفاعلاتها مع القطط الأخرى».

وأضافوا: «ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النوع من الأصوات يؤدي غرضاً تواصلياً حقيقياً».

وتؤكد الأبحاث أن القطط تميل إلى المواء بمعدلات أعلى بكثير عندما يكون أصحابها موجودين، مقارنة بوجودها بمفردها أو برفقة قطط أخرى فقط.

وفي إطار الدراسة الجديدة، استعان باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل بـ38 قطاً أليفاً معروفاً بكثرة المواء عند اقتراب موعد الطعام.

ووضع الباحثون أمام كل قط مكافأته المفضلة داخل وعاء بلاستيكي صغير، بحيث يستطيع رؤيتها وشمّ رائحتها، من دون أن يتمكن من الوصول إليها.

ثم راقب العلماء سلوك كل قط لمدة دقيقة في حالتين: الأولى في وجود شخص منتبه إليه، والثانية في غياب أي شخص عن الغرفة.

القطط تميل إلى المواء بمعدلات أعلى بكثير عندما يكون أصحابها موجودين (بيكسلز)

ووجد الباحثون أن كل قط كان يُصدر نحو 20 مواءً عندما يكون بمفرده، بينما ارتفع هذا العدد إلى أكثر من أربعة أضعاف في وجود شخص معه.

وخلصت الدراسة إلى أن احتمالات مواء القطط تزداد بصورة ملحوظة عند وجود شخص في محيطها.

كما لاحظ الباحثون أن القطط كانت تنظر مباشرة إلى الشخص الموجود معها، وتتنقل بنظراتها بينه وبين المكافأة التي تعجز عن الوصول إليها.

ويُلاحظ هذا النمط من التواصل لدى العديد من الحيوانات، بما فيها الكلاب والرئيسيات.

في المقابل، كانت القطط تقضي وقتاً أطول واقفةً من دون حركة عندما تكون بمفردها.

وأشار العلماء إلى أنه «في غياب البشر، وقفت القطط ساكنة وظلت تحدّق في الباب لفترة أطول بشكل ملحوظ، مما يوحي بأنها كانت تدرك السلوكيات الأكثر فاعلية عند وجود طرف آخر».

وتشير النتائج إلى أن المواء ليس مجرد تعبير لا إرادي عن المشاعر، بل قد يكون شكلاً من أشكال التواصل الموجّه إلى الآخرين.

وقال الباحثون: «تتسق هذه النتائج مع فكرة أن المواء يؤدي دوراً تواصلياً في التفاعلات بين القطط والبشر».

ويبدو أيضاً أن المواء يمثل بالنسبة إلى القطط أداة تواصل مرنة، تتشكل وفقاً لبيئتها المباشرة واحتياجاتها.

وأشار العلماء إلى أن العيش إلى جانب البشر ربما دفع القطط إلى تطوير أنماط مواء أكثر مرونة، تتكيف مع المواقف المختلفة.

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يوميات الشرق

«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
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«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «فرونتير» الأميركية إلى الهبوط اضطرارياً في شيكاغو، الأربعاء، بعدما تسبب تسرب مياه من حوض المغسلة في إحدى دورات المياه في غمر مقصورة الركاب، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وكانت رحلة «فرونتير» رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت عندما أعلن الطيارون حالة الطوارئ، إثر تعطل صنبور المياه في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه بغزارة وغمر أرضية الطائرة وتسربها إلى الممر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

ونقل تسجيل صوتي عن أحد الطيارين قوله لمراقبي الحركة الجوية: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة».

وتابع: «نود إعلان حالة طوارئ؛ فقد حدث تسرب في حوض المغسلة الموجود في الجزء الأمامي من الطائرة، وتتدفق المياه منه بغزارة، إلى درجة أنها أغرقت مقصورة الركاب بالكامل في الخلف، ونحن قلقون بشأن الأجهزة الإلكترونية».

وأضاف: «نود تحويل مسار الرحلة إلى مطار شيكاغو أوهير».

وأظهرت لقطات صوّرها أحد الركاب ممر الطائرة وقد غمرته المياه بالكامل.

وبحسب شبكة «سي بي إس»، ساعد سبّاك كان على متن الطائرة في إغلاق صنبور الحوض، لكن كمية كبيرة من المياه كانت قد تسربت بالفعل إلى المقصورة، ما دفع الطيارين إلى التواصل لاسلكياً مع مراقبي الحركة الجوية.

وأكدت شركة «فرونتير» أن الطائرة هبطت بسلام، من دون تسجيل أي إصابات.

وقالت الشركة في بيان: «في وقت سابق من اليوم، وبينما كانت الرحلة رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت، حدث تسرب في صنبور المياه الموجود في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه على جزء من أرضية الطائرة».

وأضافت: «وبناءً على ذلك، طلب قائد الطائرة الهبوط اضطرارياً في مطار شيكاغو أوهير. وقد هبطت الطائرة بسلام، ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم».

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