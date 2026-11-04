برنت يتداول عند 100 دولار بعد تراجعه 3 دولارات للبرميل

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، الأربعاء، في تعاملات اتسمت بالتقلب، حيث ترقَّب المستثمرون الخطوة التالية لواشنطن في الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وذلك في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري - الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب - السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية.

وبحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.01 دولار، أو 2.95 في المائة، لتصل إلى 100.63 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.9 دولار، أو 2.91 في المائة، لتصل إلى 93.34 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين قد سجَّل ارتفاعاً بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وكان خام برنت قد أغلق في الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في نحو 4 أسابيع، مع تقييم المتعاملين للمحادثات الجارية لإنهاء الحربين في أوكرانيا وإيران.

وقد أقرَّ ترمب بأنَّ الحرب مع إيران لعبت دوراً في الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبه في الانتخابات النصفية، حيث تمكَّن الديمقراطيون من السيطرة على كل من مجلسَي النواب والشيوخ.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في شركة «آي جي» وفقاً لـ«رويترز»، إن سوق النفط اتجهت نحو الانخفاض وسط توقعات بأن ترمب قد يغيِّر نهجه تجاه إيران، لكن الأمر يتطلب أنباءً أكثر أهميةً حول محادثات السلام لتحقيق استقرار حقيقي في السوق.

وأضاف: «في الوقت الراهن، لا تزال هذه الأنباء غائبةً، لكن مع تقديم إيران بعض التنازلات، يبدو أن المزاج العام يتجه نحو التَّوصُّل إلى اتفاق أكثر استقراراً».

ولا تزال الأسواق تترقَّب أي تقدُّم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، في الوقت الذي كثَّفت فيه قطر جهود الوساطة لتجنُّب تصعيد الهجمات في أعقاب الانتخابات الأميركية.

وفي الوقت نفسه، ذكر ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الثلاثاء، أنَّ الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية لشنِّ ضربة ضد إيران.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في بنك «إس إي بي (SEB)»: «لا يزال هناك خطر يتمثَّل في إمكانية قيام ترمب وإسرائيل بشنِّ ضربة، لكن الشعور بوجود خطر وشيك ومباشر قد تلاشى من السوق».

وفي الولايات المتحدة، أفادت مصادر في السوق يوم الأربعاء - استناداً إلى بيانات من معهد البترول الأميركي - بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.27 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وكان 8 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا في المتوسط ​​ارتفاعاً في مخزونات الخام بنحو 880 ألف برميل.