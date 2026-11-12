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العالم الولايات المتحدة​

8 قتلى على الأقل بانهيار مبنى في نيويورك

عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
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8 قتلى على الأقل بانهيار مبنى في نيويورك

عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، الخميس، العثور على مزيد من الضحايا عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق، ما يرفع حصيلة القتلى إلى ثمانية أشخاص على الأقل، إضافة إلى إصابة 19 آخرين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستدعى انهيار المبنى الأربعاء في حي فلاتبوش في بروكلين استجابة طارئة من نحو 250 عنصر إطفاء وإنقاذ.

عناصر إطفاء نيويورك يراقبون بدء إزالة الأنقاض في موقع الانهيار الجزئي لمبنى في حي فلاتبوش ببروكلين يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ونُقل أربعة أشخاص حالاتهم حرجة إلى المستشفى، وفق إدارة الإطفاء.

وواصل عناصر الإطفاء العمل وسط الأنقاض أمام ما بدا أنه مبنى سكني آخر انهارت جدرانه.

وقال شاهد عيان تم التعريف عنه باسم أنتوني فقط لقناة «بيكس11 نيوز» إنه سمع أشخاصاً يصرخون ودوياً يشبه صوت انفجار «قنبلة» مع انهيار المبنى.

متعلقات شخصية في مبنى تضرر بجوار موقع انهيار مبنى سكني في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأفادت شاهدة أخرى تدعى ميليسا أورنا صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «المبنى اهتز كله ومن ثم انهار».

وأوضح مفوض إدارة المباني في مدينة نيويورك أحمد التيجاني في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء أن المبنى انهار فوق موقع بناء مجاور.

عناصر الإنقاذ يراقبون كلباً يفتش بين الأنقاض خلال المراحل الأخيرة من عمليات الإنقاذ في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وذكرت مفوضة إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك ليليان بونسيغنور، الأربعاء: «لا نعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا في موقع الانهيار. ستكون هذه العملية مطولة»، مشيرة إلى وجود سبعة أطفال من بين الجرحى.

وأشاد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بجهود فرق الطوارئ، مشيراً إلى أن الموقع كان يضم «حطاماً غير مستقر يصعب التعامل معه، وفجوات خطيرة تحت السطح».

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ميسيسيبي تمنح السود والديمقراطيين انتصاراً تاريخياً

السيناتور المنتخب سكوت كولوم خلال احتفاله بالنصر في كلية توغالو - ميسيسيبي (رويترز)
السيناتور المنتخب سكوت كولوم خلال احتفاله بالنصر في كلية توغالو - ميسيسيبي (رويترز)
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ميسيسيبي تمنح السود والديمقراطيين انتصاراً تاريخياً

السيناتور المنتخب سكوت كولوم خلال احتفاله بالنصر في كلية توغالو - ميسيسيبي (رويترز)
السيناتور المنتخب سكوت كولوم خلال احتفاله بالنصر في كلية توغالو - ميسيسيبي (رويترز)

بات سكوت كولوم أول سيناتور أسود يمثل ميسيسيبي في الكابيتول الأميركي منذ عام 1881، في اختراق تاريخي يسجل أيضاً للحزب الديمقراطي، الذي لم يشغل مقعداً منتخباً كهذا منذ عام 1982 في الولاية الجنوبية المعروفة بولائها التقليدي للجمهوريين.

ويأتي هذا الإنجاز في الانتخابات النصفية للكونغرس بعد ست سنوات فقط من تخلي ميسيسيبي عن علمها القديم ذي الطابع الكونفدرالي، لترتفع حصة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 55 سيناتوراً مقابل 44 للجمهوريين. ولا يزال الفرز جارياً لمعرفة الفائز في المقعد الأخير في المجلس، وهو عن ألاسكا، حيث لا تزال الديمقراطية ماري بيلتولا متقدمة على السيناتور الجمهوري دان سوليفان.

وكذلك فاز الديمقراطيون بغالبية كبيرة في مجلس النواب الذي يتألف من 435 عضواً، إذ حصلوا حتى الآن على 255 مقعداً مقابل 168 للجمهوريين. ولا يزال الفرز جارياً لمعرفة النتائج على 12 مقعداً.

ويعد فوز كولوم، وهو مدع عام، بمثابة تتويج لأكثر انتصار انتخابي ديمقراطي دراماتيكيةً منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008. وهو أطلق حملته الانتخابية بعدما استخدمت السيناتور هايد سميث إجراء في مجلس الشيوخ لمنع ترشيح الرئيس جو بايدن له لمنصب قاض في المحكمة الفيدرالية.

ووفقاً للنتيجة التي أعلنتها وكالة «أسوشييتد برس»، مساء الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، هزم كولوم (43 عاماً) السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث، ليقلب سنوات من الاعتقاد السائد بأن ميسيسيبي «ولاية جمهورية بامتياز».

إقرار جمهوري

ولم تتأخر هايد سميث في إقرارها بالهزيمة، قائلة في مقطع فيديو إن خدمة مجلس الشيوخ الأميركي «كانت أعظم شرف في حياتي». وأضافت: «مع أن هذه ليست النتيجة التي سعينا إليها أو تمنيناها، فإنني أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي».

وهنأت هايد سميث منافسها، مؤكدة أن حملتها عملت بلا كلل لضمان احتساب كل صوت أُدلي به بشكل قانوني. وكان كولوم تقدم بفارق ضئيل طوال أيام الفرز، فيما دقق محامو الحزبين في الأصوات البريدية وبطاقات الاقتراع المكتوبة بخط اليد، وحصل في النهاية على ما يزيد قليلاً على 49 في المائة من الأصوات.

وفي حفل النصر الذي أقيم في الكنيسة التاريخية بكلية توغالو في جاكسون، وهي كلية للسود كانت ملاذاً لمنظمي حركة الحقوق المدنية، قال كولوم لمؤيديه: «هذا ليس إنجازاً فردياً، بل هو إنجاز جماعي. كل ما فعلته هو أنني تحليت بالشجاعة لأتخيل ليلة كهذه. تحليت بالشجاعة لأؤمن بميسيسيبي».

وطوال معظم العام، كانت هايد سميث المرشحة الأوفر حظاً. غير أن السباق اشتد في أسابيعه الأخيرة وجذب اهتماماً وطنياً؛ إذ زار الرئيس دونالد ترمب الولاية لدعم هايد سميث قبل أيام من الاقتراع، بينما شارك الرئيس السابق بيل كلينتون ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في حملة كولوم.

جمهور يشارك في مناسبة انتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي عن ميسيسيبي سكوت كولوم في مدينة جاكسون بميسيسيبي (أ.ب)

وجال كولوم في مقاطعات الولاية الـ82 كلها، منتقداً منافسته لعزوفها عن عقد لقاءات جماهيرية، ولما وصفه بعدم استعدادها لمواجهة ترمب بشأن ارتفاع أسعار البنزين والغذاء. وركز على الرعاية الصحية وخفض التكاليف، وهاجم تصويتها على خفض مخصصات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية في واحدة من أفقر الولايات الأميركية. وفي المقابل، سعى إلى طمأنة الناخبين المحافظين بتأكيد دعمه للتعديل الثاني من الدستور، وإشادته بقرار ترمب إلغاء الضرائب على الإكراميات.

واستند فوز كولوم إلى تحالف متنوع، في مقدمته الناخبون السود الذين تشير الاستطلاعات إلى أنهم صوتوا له بأكثرية ساحقة، بعدما خففت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام قانون حقوق التصويت لعام 1965.

وكان الديمقراطي مايك إيسبي الأقرب إلى الفوز قبل كولوم؛ إذ حصد 46 في المائة من الأصوات مقابل 54 في المائة لهايد سميث في انتخابات 2018. لكن مرشحي الحزب اصطدموا مراراً على مدى عقود بصعود الجمهوريين وبسمعة الولاية بوصفها إحدى أقوى معاقلهم في الجنوب.

146 عاماً

وكولوم من الجيل السابع من سكان ميسيسيبي. وكانت والدته دوروثي وينستون كولوم أول قاضية سوداء في محكمة منطقتها، وكان والده ويلبر كولوم محامياً وناشطاً جمهورياً سابقاً عمل في الفريق الانتقالي للرئيس رونالد ريغان.

وكانت ميسيسيبي أول ولاية ترسل رجلاً أسود إلى الكونغرس، هو هيرام ريفلز الذي انضم إلى مجلس الشيوخ عام 1870، وتلاه بلانش بروس، المولود في زمن العبودية، عام 1875. واختار المجلس التشريعي للولاية كليهما خلال حقبة إعادة الإعمار، ما يجعل كولوم أول سيناتور أسود في تاريخ الولاية ينتخبه الناخبون مباشرة.

وخلف بروس عند انتهاء ولايته في مارس (آذار) 1881 جيمس جورج، الجندي السابق في جيش الكونفدرالية، الذي صار المهندس الرئيس لدستور الولاية لعام 1890، وهو دستور حرم السود فعلياً من حق التصويت عبر ضرائب الاقتراع واختبارات القراءة والكتابة. ومنذ ذلك الحين، لم يشغل أي شخص أسود منصباً منتخباً على مستوى الولاية.

وسيؤدي كولوم اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني)، بعد 146 عاماً من مغادرة بروس منصبه.

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العالم الولايات المتحدة​

إصابات بإطلاق نار في واشنطن... والشرطة تبحث عن مشتبه به

عناصر مسلّحة من الشرطة المحلية والفيدرالية تبحث عن مطلِق النار في واشنطن (أ.ب)
عناصر مسلّحة من الشرطة المحلية والفيدرالية تبحث عن مطلِق النار في واشنطن (أ.ب)
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إصابات بإطلاق نار في واشنطن... والشرطة تبحث عن مشتبه به

عناصر مسلّحة من الشرطة المحلية والفيدرالية تبحث عن مطلِق النار في واشنطن (أ.ب)
عناصر مسلّحة من الشرطة المحلية والفيدرالية تبحث عن مطلِق النار في واشنطن (أ.ب)

أصيب عدة أشخاص بطلقات نارية في قاعة رياضية بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت مسؤولة محلية.

وأشارت العضو بمجلس المدينة بروك بينتو إلى أن إطلاق النار حصل داخل القاعة وفي محيطها، وقالت إن «أشخاصاً عدة» أصيبوا. وأوضحت أن الشرطة تُجري عملية بحث عن المشتبه به.

وأعلنت شرطة واشنطن، على منصة «إكس»، أنها نشرت عناصر في موقع «إطلاق نار لا يزال جارياً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ودعت السلطات السكان إلى تجنّب المنطقة. ووقع إطلاق النار في ساعة الذروة، واستدعى تدخلاً واسعاً للشرطة. وتبعد الصالة الرياضية أكثر بقليل من كيلومتر عن البيت الأبيض.

وكان مايكل كارني على جهاز للمشي حين دوّت الطلقات. وقال، لـ«واشنطن صن»، إنه سمع «دوياً»، ثم رأى شخصاً مُلقى على الأرض داخل الصالة مصاباً في الرأس.

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8 قتلى على الأقل بانهيار مبنى في نيويورك

عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

8 قتلى على الأقل بانهيار مبنى في نيويورك

عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر الإطفاء والشرطة يقفون بجوار مبنى انكشف جزء من داخله في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، الخميس، العثور على مزيد من الضحايا عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق، ما يرفع حصيلة القتلى إلى ثمانية أشخاص على الأقل، إضافة إلى إصابة 19 آخرين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستدعى انهيار المبنى الأربعاء في حي فلاتبوش في بروكلين استجابة طارئة من نحو 250 عنصر إطفاء وإنقاذ.

عناصر إطفاء نيويورك يراقبون بدء إزالة الأنقاض في موقع الانهيار الجزئي لمبنى في حي فلاتبوش ببروكلين يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ونُقل أربعة أشخاص حالاتهم حرجة إلى المستشفى، وفق إدارة الإطفاء.

وواصل عناصر الإطفاء العمل وسط الأنقاض أمام ما بدا أنه مبنى سكني آخر انهارت جدرانه.

وقال شاهد عيان تم التعريف عنه باسم أنتوني فقط لقناة «بيكس11 نيوز» إنه سمع أشخاصاً يصرخون ودوياً يشبه صوت انفجار «قنبلة» مع انهيار المبنى.

متعلقات شخصية في مبنى تضرر بجوار موقع انهيار مبنى سكني في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأفادت شاهدة أخرى تدعى ميليسا أورنا صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «المبنى اهتز كله ومن ثم انهار».

وأوضح مفوض إدارة المباني في مدينة نيويورك أحمد التيجاني في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء أن المبنى انهار فوق موقع بناء مجاور.

عناصر الإنقاذ يراقبون كلباً يفتش بين الأنقاض خلال المراحل الأخيرة من عمليات الإنقاذ في موقع انهيار مبنى في بروكلين بنيويورك يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وذكرت مفوضة إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك ليليان بونسيغنور، الأربعاء: «لا نعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا في موقع الانهيار. ستكون هذه العملية مطولة»، مشيرة إلى وجود سبعة أطفال من بين الجرحى.

وأشاد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بجهود فرق الطوارئ، مشيراً إلى أن الموقع كان يضم «حطاماً غير مستقر يصعب التعامل معه، وفجوات خطيرة تحت السطح».

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