أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الجمعة، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى الولايات المتحدة احتجاجاً على إنشاء واشنطن خطاً ساخناً للإبلاغ عن أنشطة عصابات المخدرات المكسيكية.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات الأميركية تيري كول أعلن مساء الأربعاء أن الوكالة ستخصص قنوات اتصال تتيح للمواطنين المكسيكيين الإبلاغ وبسرية تامة عن أشخاص ومسؤولين وشبكات لغسل الأموال على صلة بعصابة سينالوا التي تصنّفها الولايات المتحدة «منظمة إرهابية».

وانتقدت شينباوم هذا الخط الساخن واعتبرته شكلاً من أشكال التدخل، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية المكسيكية تقدمت بشكوى رسمية في هذا الصدد إلى السفير الأميركي رون جونسون.

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «علينا أن نقول ما نفكر فيه، علاوة على ذلك، من واجبنا أن نفعل ذلك لأنه يتعين علينا الدفاع عن سيادتنا».

وتواجه شينباوم ضغوطاً مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات المخدرات في بلادها.

وفي الوقت الذي تسعى فيه شينباوم لتمديد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على سيادة بلادها في إدارة شؤونها الأمنية.

والأسبوع الماضي ألقى الجيش المكسيكي القبض على تشابو إيسيدرو، أحد أبرز زعماء عصابات المخدرات وأهم المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وتصر حكومة شينباوم ذات التوجه اليساري على ضرورة خضوع إيسيدرو للمحاكمة داخل المكسيك قبل النظر في أي طلب أميركي لتسليمه.