أعلنت وزارة الدفاع في البيرو، الجمعة، أن مروحية تابعة للقوات الجوية كانت تقل عسكريين تحطمت في منطقة تنتشر فيها زراعة نبتة الكوكا في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص ونجاة الطيار.

وذكرت السلطات أن المروحية تحطمت أثناء تنفيذها مهمة لإنقاذ دورية عسكرية في منطقة نائية ضمن حوض تشكله أنهار أبوريماك وإيني ومانتارو، وهي منطقة تُعرف باسمها الإسباني المختصر فراييم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: «تمكنت عمليات البحث والإنقاذ من تحديد موقع الطائرة والعسكريين التسعة الذين كانوا على متنها».

وأضافت أنه تم نقل الطيار، وهو الناجي الوحيد، إلى ليما لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح بليغة.

وتُعد منطقة فراييم أكبر وادٍ لزراعة الكوكا في البيرو، وهي منطقة تخضع لانتشار عسكري مكثف منذ عقود بسبب عمليات تهريب المخدرات ووجود بقايا من منظمة «الدرب المضيء» المسلحة.

وكان قد أُبلغ عن فقدان الطائرة مساء الخميس بعد قيامها بإنقاذ ثلاثة عسكريين في منطقة سانابامبا النائية في إقليم أياكوتشو.

ولم تُقدم تفاصيل حول الأسباب التي استدعت تنفيذ عملية إنقاذ للعسكريين الذين كانوا من بين ضحايا حادث التحطم.

وكانت مروحية أخرى من طراز «مي-17» قد تحطمت في جنوب البيرو في فبراير (شباط) الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 15 شخصاً.

وتُعد البيرو، وفقاً للأمم المتحدة، من أكبر الدول المنتجة لأوراق الكوكا والكوكايين في العالم.