توصّل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق «تاريخي» لتسهيل التجارة وتنقل الشباب، وذلك خلال قمة في بروكسل وُصفت بأنها خطوة أولى نحو إعادة بناء العلاقات في مرحلةِ ما بعد «بريكست».

وبعد عقد على تصويت بريطانيا لصالح مغادرة التكتل، سادت أجواء متفائلة، إذ عزفت فرقة موسيقية نشيد كلا الطرفين، بينما تصافح بيرنهام مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس أنطونيو كوستا.

لكن في خطوةٍ قد تُعرقل مساعي بيرنهام لفتح صفحة جديدة في العلاقات، أعلنت بروكسل أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيكون مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن خفض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية.

وقال: «هذا يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا، وسيلمس سكان أوروبا والمملكة المتحدة فوائد حقيقية»، مشيداً باتفاق «تاريخي».

آندي بيرنهام يتحدث في بروكسل (إ.ب.أ)

وردّ كوستا قائلاً: «نتابع، باهتمام كبير، النقاش الذي أعدتم طرحه بشأن مستقبلنا المشترك، وكما تعلمون، فإننا نظل منفتحين على إقامة أوثق علاقة ممكنة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

وعدَّت فون دير لاين الاتفاق «نقطة تحول» في العلاقات، مضيفة: «لقد اتخذنا قراراً سياسياً بتعزيز شراكتنا، فنحن أصدقاء قدامى نعمل على تجديد صداقتنا».

ويغطي الاتفاق ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها تقليص الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية، والثاني الربط بين نظاميْ تداول حصص الانبعاثات لدى الجانبين، والثالث «برنامج لتبادل الخبرات بين الشباب».

ويرى بيرنهام أن هذه الخطوات التي كان يجري الإعداد لها قبل وقت طويل من تولّيه رئاسة الحكومة، ستساعد في إصلاح بعض الأضرار الناجمة عن «بريكست».

وستتمكن الشركات البريطانية مجدداً من التصدير إلى أوروبا بسهولة أكبر، في حين سيُسمح لنحو مائة ألف شاب دون سن الثلاثين بالإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للعمل أو الدراسة أو السفر.

لكن رغم طغيان النبرة الإيجابية على الاجتماع، فإنه لم تجرِ تسوية كل نقاط الخلاف.

وشهدت المفاوضات تجاذبات حادة بشأن التفاصيل، ومنها السعي لإلزام لندن بالتوصل مستقبلاً إلى اتفاق يخفّض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية إلى المستوى نفسه الذي يدفعه نظراؤهم البريطانيون.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق «جرى إنجازه»، حتى مع استمرار المحادثات بشأن الرسوم الدراسية، خلال الأشهر الستة المقبلة.

لكن بياناً من دول الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال إنه سيجري تأجيل التصديق حتى يتم التوصل إلى تفاهم بشأن الرسوم.

*كسر المحظورات

ومنذ تولّيه السلطة، هذا الصيف، كسر بيرنهام المحظورات في النقاش البريطاني المحتدم بشأن العلاقات مع أوروبا، وذهب إلى حد طرح احتمال العودة يوماً ما إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حين ركزت القمة على خطوات محدودة، فقد صرّح بيرنهام بأنه سيؤجّل اتخاذ قرارات أكبر بشأن الخطوات التالية إلى وقت لاحق. وقال: «سنسعى إلى إجراء عملية تشاوُر غير رسمية مع زملائنا هنا للنظر في الخيارات المتاحة».

وقبيل الاجتماع، أشار إلى أنّ لندن ستسعى إلى «بدء نقاش مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بشأن خيارات علاقتنا طويلة الأمد».

قمة بروكسل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (أ.ب)

وكان رئيس بلدية مانشستر السابق قد أعرب عن رغبته في أن يرى بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهّد بعرض خيارات قد تتراوح بين الإبقاء على الوضع الراهن والانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو استعادة العضوية في التكتل.

وتستند هذه الاستراتيجية جزئياً إلى استطلاعات الرأي التي باتت تشير بانتظام إلى أن غالبية البريطانيين يندمون على «بريكست» وسيصوّتون لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا أُجري استفتاء، غداً.

وتعكس أيضاً ضعف الاقتصاد البريطاني، الذي تضرَّر جراء «بريكست»، وحجم التغيرات التي شهدها العالم منذ عام 2016، في حين تقف أوروبا بقوة إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

ويأمل بيرنهام أن تساعد العلاقات الأكثر ودية مع الاتحاد الأوروبي في بناء ائتلاف واسع من يسار الوسط للفوز بالانتخابات العامة المقبلة التي لا يُتوقع إجراؤها قبل عام 2029.

لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر كبيرة، ولا سيما أن حزبه نفسه، ناهيك عن البلاد، منقسم بشأن المسار الواجب اتباعه.

وتُعرّض هذه المساعي رئيس الوزراء لاتهامات بخيانة «بريكست» من جانب حزب المحافظين المعارض، وحزب «إصلاح المملكة المتحدة» (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في بروكسل، الجمعة.

وقال فاراج، عبر منصة «إكس»: «لقد ذهب آندي بيرنهام الساذج إلى بروكسل، فاصطدم بالواقع المرير الذي حذّرت منه على مدى عقود، ففكرة المرونة ليست سوى وهم».