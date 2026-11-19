* لدي ارتفاع ضغط الدم رغم عدم وجود أعراض. هل أحتاج إلى تناول الأدوية طوال حياتي، أم ثمة حالات أستطيع فيها التوقف عن تناول دواء علاج ارتفاع الضغط؟

- هذا ملخص أسئلتك. والأساس في معالجة ارتفاع ضغط الدم هو ما تؤكد عليه إرشادات جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب لعام 2025 حول أهمية أن يكون تحديد العلاج وفق قراءات ضغط الدم لدى المرضى كل على حدة، ووفق مدى المخاطر الصحية لدى كل منهم.

ولاحظ معي أن كثيراً من مرضى ارتفاع ضغط الدم يعتقدون أن بدء تناول الأدوية يعني ضرورة الاستمرار عليها طوال الحياة. والحقيقة أن هذا الاعتقاد ليس صحيحاً في جميع الحالات؛ فبعض المرضى يحتاجون إلى العلاج بصورة دائمة، بينما يستطيع آخرون تقليل الجرعات أو إيقاف الأدوية تحت الإشراف الطبي.

وبداية، فإن من المهم التمييز بين السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وبين زوال أسبابه التي أدت إلى ارتفاعه بالأصل. وللتوضيح، عندما تكون قراءات الضغط طبيعية أثناء فترات تناول دواء خفض ارتفاع نبض القلب، فإن ذلك غالباً يكون نتيجة فعالية العلاج في تحقيق خفض الارتفاع الموجود بشكل مستمر في مقدار ضغط الدم، وليس بالضرورة دليلاً على اختفاء المرض وانتفاء الحاجة إلى تناول علاج ارتفاع ضغط الدم. وحينئذ، فإن إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب يؤدي إلى عودة ارتفاع ضغط الدم، لأن السبب لا يزال موجوداً، وارتفاع ضغط الدم سيعود تبعاً لذلك بعد زوال تأثير الدواء.

ومع ذلك، هناك حالات يمكن فيها إيقاف تناول أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تحت المتابعة والإشراف الطبي. وللتوضيح: تزيد احتمالات الاستغناء عن الأدوية لدى الأشخاص الذين كان ارتفاع الضغط لديهم بسيطاً عند التشخيص ويستخدمون جرعات منخفضة من دواء واحد، ولا يعانون أمراضاً قلبية أو كلوية مهمة.

كما أن فقدان الوزن الزائد، وتقليل الملح، وممارسة الرياضة بانتظام، وتحسين النوم، قد تؤدي إلى انخفاض مستمر في ضغط الدم، بما يسمح للطبيب بتقليل العلاج أو إيقافه. وكذلك، قد يتحسن الضغط بعد معالجة بعض الأسباب المحددة لارتفاعه، مثل الاضطرابات الهرمونية أو إيقاف أدوية أخرى كانت تساهم في ارتفاعه.

وتجدر ملاحظة نقطتين:

- يحتاج كثيرٌ من المرضى بالفعل إلى تلقي علاج طويل الأمد لـ«استمرار» خفض ضغط الدم، خصوصاً عندما يكون ارتفاع الضغط بالأساس شديداً، أو أن السيطرة على ارتفاعه تتطلب تناول المريض عدة أدوية، أو أن يصاحب ارتفاع ضغط الدم مرض مرافق في القلب أو الكلى، أو يكون تناول بعض أدوية الضغط ضرورياً لحماية القلب والكلى، حتى عندما تصبح قراءات قياس ضغط الدم طبيعية.

ويجدر أن يتم إيقاف العلاج بطريقة آمنة، حيث يبدأ الطبيب بمراجعة قراءات الضغط المنزلية، وقد يطلب مراقبة الضغط لمدة 24 ساعة للتأكد من استقرار مستوياته. وبعد تقييم الحالة، يمكن تخفيض الجرعات تدريجياً أو إيقاف أحد الأدوية، مع متابعة منتظمة للضغط.

وحتى بعد نجاح إيقاف العلاج تبقى المتابعة ضرورية، لأن الضغط قد يرتفع مجدداً بعد أشهر أو سنوات. ولذا ليس ضرورياً أن يتناول جميع مرضى ارتفاع ضغط الدم الأدوية مدى الحياة، لكن قرار تقليلها أو إيقافها يجب أن يكون طبياً ومدروساً، وليس اعتماداً على تحسن القراءات وحده.

حموضة المعدة المتكررة

* أنا رجل أبلغ من العمر 39 عاماً، وأعاني منذ عدة أشهر حرقة متكررة في أعلى البطن وخلف عظمة الصدر، خصوصاً بعد تناول وجبة العشاء أو عند الاستلقاء للنوم. وأحياناً أشعر بطعم حامض في الفم، أو بعودة جزء من الطعام إلى الحلق. أستخدم أدوية الحموضة التي تُباع دون وصفة طبية، فتتحسن الأعراض مؤقتاً، لكنها تعود بعد التوقف عنها. هل أعاني من ارتجاع المريء؟ وهل يمكن أن تؤدي الحموضة المزمنة إلى مضاعفات خطيرة؟ وهل أحتاج إلى إجراء منظار للمعدة، أم يمكن السيطرة على المشكلة بتغيير نوعية الطعام؟

- هذه مجموعة أسئلتك. ولاحظ أن الارتجاع المعدي المريئي يُعد من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، ويحدث عندما ترتد محتويات المعدة، بما فيها الأحماض إلى المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة. وتسهم السمنة، والتدخين، وتناول الوجبات الكبيرة قبل النوم، وبعض الأدوية، في زيادة احتمالات حدوث المشكلة.

وفي الظروف الطبيعية توجد عضلة دائرية عند نهاية المريء تعمل كصمام يسمح بمرور الطعام إلى المعدة، ويحد من عودته إلى الأعلى. ولكن عندما تضعف هذه العضلة أو ترتخي في أوقات غير مناسبة، قد يحدث ارتجاع محتويات المعدة.

ووفقاً للمعهد الوطني الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، تشمل الأعراض الشائعة الشعور بحرقة خلف عظمة الصدر، وارتداد الطعام أو السوائل الحامضة إلى الحلق. وقد تظهر أعراض أخرى، مثل السعال المزمن، أو بحة الصوت، أو الشعور بعدم الارتياح عند البلع.

ولكن ليس كل شعور عابر بالحموضة دليلاً على مرض مزمن، بل إن الارتجاع المتكرر يحتاج إلى تقييم مناسب. وللتوضيح: عندما تتكرر الأعراض وتؤثر في النوم أو الحياة اليومية، أو تستدعي تناول الأدوية بصورة مستمرة، فقد يكون الشخص مصاباً بمرض الارتجاع المعدي المريئي.

وقد يؤدي الارتجاع المزمن لدى بعض المرضى إلى التهاب المريء أو تضيقه، وأحياناً إلى تغيرات في بطانته تُعرف باسم «مريء باريت»، وهي حالة تحتاج إلى تقييم ومتابعة بحسب درجة الخطورة. ولذا لا يحتاج كل مريض يعاني الحموضة إلى إجراء منظار. ولكن المنظار يصبح مهماً عند وجود صعوبة في البلع، أو ألم أثناء البلع، أو فقدان وزن غير مفسر، أو قيء متكرر، أو علامات نزيف هضمي، وكذلك عند استمرار الأعراض رغم العلاج المناسب.

والخطوة الأساس في العلاج تتضمن تغيير العادات اليومية في الأكل، ومراقبة الأطعمة التي تزيد الأعراض، مثل الوجبات الدسمة، والقهوة، والشوكولاته، والأطعمة الحارة، وتقليلها عندما يثبت ارتباطها بالحموضة. مع ملاحظة أنه قد لا يحتاج جميع المرضى إلى الامتناع عن جميع هذه الأطعمة، لأن المحفزات تختلف بين شخص وآخر.

كما ينصح المعهد الوطني الأميركي بتخفيف الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، وتجنب الاستلقاء لمدة ثلاث ساعات تقريباً بعد تناول الطعام. وقد يساعد رفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم على تقليل الارتجاع الليلي. ومع كل ما تقدّم ذكره، من الضروري أيضاً عدم افتراض أن كل حرقة في الصدر ناتجة عن المعدة؛ فألم الصدر الجديد أو الشديد، خصوصاً إذا صاحبه تعرق أو ضيق نفس، يستدعي تقييماً عاجلاً لاستبعاد الأسباب القلبية. التوقف عن تناول أدوية الضغط