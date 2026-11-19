معدن النحاس في الجسم هو بالفعل تجسيد حي للمقولة الطبية: «العناصر الزهيدة Trace Minerals تصنع الفوارق الكبيرة»، فهو شريك صامت، ولكنه أساسي في عمليات الكيمياء الحيوية التي تجري في الجسم.

ويمثل الحفاظ على مستويات متوازنة من هذا المعدن في الجسم استراتيجية وقائية ممتازة لحماية الدم، والأعصاب، والقلب، والشرايين. ومع ذلك يجب تجنب تناول مستحضرات أدوية مكملات النحاس المنفردة بجرعات عشوائية، دون إجراء فحوصات مختبرية مسبقة واستشارة الطبيب المختص، منعاً للدخول في دوامة تداخل المعادن أو التعرض لمخاطر السمّية.

وفي عالم التغذية والصحة العامة غالباً ما تسلط الأضواء على معادن شهيرة مثل الحديد، والكالسيوم، والزنك، بينما يظل معدن النحاس يعمل في الظل كـ«شريك صامت» لا غنى عنه لإتمام مئات العمليات الحيوية المعقدة. ومع ذلك، فإن الأبحاث الطبية الحديثة بدأت تكشف النقاب عن الدور الجوهري والمحوري لهذا العنصر الزهيد في حماية خلايا الدماغ، وتنظيم طاقة الجسم، وتشكيل النسيج الضام، بل والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

دور النحاس الحيوي

لا يستطيع الجسم البشري تصنيع النحاس Copper ذاتياً، لذا فإنه يعتمد بالكامل على المدخول الغذائي اليومي. وبمجرد امتصاصه في الأمعاء الدقيقة، ينتقل النحاس إلى الكبد حيث يتم دمج الجزء الأكبر منه في بروتين يُدعى سيرولوبلازمين Ceruloplasmin، وهو الناقل الرئيسي الذي يوزع النحاس على الأنسجة المختلفة. وتكمن «القوة الناعمة» للنحاس في كونه مكوناً أساسياً Cofactor في بناء وظائف مجموعة من الإنزيمات الحيوية المقترنة بالنحاس Cuproenzymes، والتي من دونها تتوقف عمليات التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة.

وتوضح النقاط التالية الأدوار الفسيولوجية الكبرى لمعدن النحاس، وهي:

* إنتاج الطاقة داخل الخلايا. يعمل النحاس كحجر زاوية في إنتاج مركبات الطاقة الأشهر والأهم ATP، وذلك داخل الميتوكوندريا (مصانع الطاقة في الخلايا)، حيث يدخل النحاس بشكل مباشر في تركيب إنزيم سيتوكروم سي أكسيداز Cytochrome c Oxidase. ومن دون توفر مستويات كافية من النحاس، تعجز الخلايا عن استغلال الأكسجين لتوليد الطاقة، مما يفسر شعور الأشخاص الذين يعانون من نقص النحاس بالإرهاق والخمول المزمن.

* الاستقلاب المشترك مع الحديد والوقاية من الأنيميا. يرتبط النحاس والحديد بعلاقة وثيقة؛ إذ إن إنزيمات السيرولوبلازمين والهيفايستين Hephaestin المعتمدة على النحاس، هي المسؤولة عن أكسدة الحديد وتحويله إلى الصيغة الفعالة التي تسمح بربطه بالترانسفيرين لنقله (أي الحديد) إلى نخاع العظم لتصنيع خلايا الدم الحمراء. ومن دون النحاس تتعطل هذه العملية، ومع نقص النحاس تضعف هذه العملية.

وفي مراجعة إكلينيكية شاملة نُشرت في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من مجلة لانست لأمراض الدم The Lancet Haematology. أثبت الباحثون أن نقص النحاس الحاد يؤدي إلى نوع من الأنيميا المستعصية التي تحاكي متلازمة خلل التنسج النخاعي.

وأكدت الدراسة أن إعطاء مكملات الحديد وحدها لا يحل هذه الأنيميا ما لم يتم تعويض نقص النحاس أولاً لتنشيط حركة نقل الحديد. وكان عنوان الدراسة «نقص النحاس: سبب غير مُشخَّص لحالات نقص خلايا الدم Cytopenias وخلل التنسج النقوي Myelodysplasia». ومتلازمة خلل التنسج النخاعي هي مجموعة من الاضطرابات التي تسببها خلايا الدم ضعيفة التشكل أو التي لا تعمل بكفاءة. وتنتج متلازمة خلل التنسج النخاعي عن فقدان شيء ما في المادة الإسفنجية الموجودة داخل العظام (نخاع العظم)، والتي تتكون فيها خلايا الدم.

* دعم الجهاز العصبي والوظائف الإدراكية. يدخل النحاس في تصنيع الغمد النخاعي Myelin Sheath الذي يغلف ويحمي الخلايا العصبية ويضمن سرعة انتقال إشارات كهرباء السيالات العصبية التي تنقل المعلومات العصبية بين الخلايا العصبية. كما أنه ضروري لعمل إنزيم دوبامين بيتا هيدروكسيليز المسؤول عن تحويل الدوبامين إلى نورأدرينالين، وهو ناقل عصبي رئيسي لضبط المزاج والانتباه. وكانت دراسة بارزة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي قد كشفت أن النحاس يعمل كـ«مفتاح تشغيل» ديناميكي في الدماغ. وأظهرت الأبحاث أن الخلل في توازن النحاس في المشابك العصبية يرتبط بشكل وثيق بالتدهور المعرفي المبكر وبدايات الأمراض التنكسية مثل آلزهايمر، مما يعزز الفرضية الطبية بأن الحفاظ على مستويات النحاس الطبيعية يقي من الشيخوخة الدماغية. وتم نشر الدراسة ضمن عدد نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 من مجلة «نيتشر للكيمياء البيولوجية» Nature Chemical Biology.

* تشكيل النسيج الضام وصحة الأوعية الدموية. يحفز النحاس إنزيم ليستيل أكسيداز Lysyl Oxidase، وهو الإنزيم المسؤول عن ربط ألياف الكولاجين والإيلاستين ببعضها البعض. وهذا الترابط هو ما يمنح الجلد مرونته، ويمنح العظام قوتها، ويجعل جدران الشرايين والأوعية الدموية مرنة وقادرة على تحمل ضغط الدم المرتفع.

خطر النقص وأضرار الإفراط

توصي المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة NIH بمدخول يومي من النحاس، يبلغ نحو 900 ميكروغرام للبالغين، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 1000-1300 ميكروغرام أثناء فترات الحمل والرضاعة. ويمكن الحصول على هذه الاحتياجات بسهولة من الأطعمة الغنية بالنحاس، ومن أبرزها:

- المأكولات البحرية: وخاصة المحار والقشريات.

- الأحشاء الداخلية: مثل كبد البقر (أغنى المصادر على الإطلاق).

- المكسرات والبذور: مثل الكاجو، وبذور السمسم، وبذور عباد الشمس.

- الشوكولاته الداكنة، والكاكاو الخام.

- البقوليات: مثل الحمص، والعدس، والفاصوليا.

ومع ذلك، يتطلب النحاس توازناً دقيقاً للغاية في الجسم. فالقليل منه يسبب الأمراض، والكثير منه يسبب السمّية.

ومن أهم أعراض ومخاطر نقص النحاس Copper Deficiency الاضطرابات العصبية، وهشاشة العظام، وضعف المناعة، والشيب المبكر. وبالمقابل، فإن تناول الجرعات العالية جداً من مكملات النحاس يمكن أن يؤدي إلى حالة «التسمم بالنحاس» Copper Toxicity.

وثمة جانب مهم لا يُتنبه كثيراً له، وهو العلاقة المتداخلة بين الزنك والنحاس، ضمن عمليات معقدة جداً لما يُعرف طبياً بـ«توازن المعادن» داخل الجسم. وللتوضيح، فإن ثمة «علاقة عكسية» بين الزنك والنحاس، حيث يتنافس المعدنان على بوابات الامتصاص نفسها في بطانة الأمعاء. وفي دراسة تطبيقية نشرتها المجلة الأميركية للتغذية الإكلينيكية The American Journal of Clinical Nutrition، في عدد مارس (آذار) 2022، وجد الأطباء أن المرضى الذين يتناولون مكملات الزنك بجرعات عالية (أكثر من 50 ملغم يومياً) لفترات طويلة لعلاج حب الشباب أو تعزيز المناعة، أصيبوا بنقص حاد وثانوي في معدن النحاس. وتفسر الدراسة ذلك بأن الزنك يحفز بروتين «الميتالوثيونين» في خلايا الأمعاء، الذي يقوم باحتجاز النحاس ومنع امتصاصه ودخوله إلى مجرى الدم، لذا توصي الإرشادات الطبية دائماً بدمج النحاس مع الزنك في المكملات بنسبة متوازنة. وتحديداً 1 ملغم نحاس لكل 15 ملغم زنك.

أمراض مزمنة بسبب اختلال «المعدن الزهيد»

يلعب معدن النحاس دوراً حيوياً كشريك أساسي في الكيمياء الحيوية لإنتاج الطاقة، وتشكيل خلايا الدم، وحماية الجهاز العصبي. ولكن ما يجدر معرفته أن معدن النحاس في الجسم سلاح ذو حدين؛ فالجسم البشري يحتاج إلى نظام مراقبة دقيق ومستقر لمستوياته. وأبرز الأمراض والاعتلالات الطبية المرتبطة بمعدن النحاس، تشمل:

* أولاً: أمراض ناتجة عن خلل جيني. تُعد العيوب الوراثية التي تصيب البروتينات الناقلة للنحاس من أخطر الحالات الطبية، وتتمثل في مرضين متناقضين تماماً:

- مرض ويلسون Wilson's Disease: سمّية النحاس المفرطة. ويحدث نتيجة طفرة جينية في أحد الجينات، مما يمنع الكبد من التخلص من النحاس الزائد عبر العصارة الصفراوية، ويؤثر على دمجه في بروتين السيرولوبلازمين. ويؤدي ذلك إلى تراكم سام ومستمر للنحاس في الأعضاء الحيوية. وعندما يتراكم النحاس في الكبد يتسبب بتلفه. ويتسبب تراكم النحاس في الدماغ بأعراض عصبية ونفسية مثل الرعاش، وصعوبة الكلام، والاكتئاب الحاد. كما يظهر بوضوح في العين على شكل حلقة بنية حول القرنية تُعرف طبياً بـ«حلقة كايزر-فليشر» Kayser-Fleischer Ring.

- متلازمة مينكيس Menkes Disease: وعلى النقيض تماماً، تنشأ متلازمة مينكيس عن طفرة في نفس ذلك الجين، ما يمنع الأمعاء من امتصاص النحاس وتوزيعه على خلايا الجسم، فيعاني الرضيع من نقص فتاك في هذا المعدن. وبالتالي تتوقف الإنزيمات المعتمدة على النحاس عن العمل، مما يؤدي إلى تدهور عصبي سريع، وضعف شديد في العضلات، وهشاشة عظام، وظهور شعر رمادي مجعد وقابل للكسر بسهولة.