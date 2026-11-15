26 جيناً نادراً ترتبط بانخفاض القدرات المعرفية

كشفت دراسة جينية واسعة شملت أكثر من 455 ألف شخص، عن 26 جيناً ترتبط التغيرات النادرة فيها بانخفاض درجات الاختبارات المعرفية لدى الإنسان، وذلك في اكتشاف يعزز فهم العوامل الوراثية المؤثرة في القدرات الذهنية، ويسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الجينات ونمو الدماغ والظروف المحيطة بالإنسان.

وتأتي هذه النتائج ضمن مجموعة من الأبحاث الحديثة المنشورة عام 2026 التي تشير إلى أن الجينات لا تحدّد القدرات المعرفية بصورة منفردة، بل يتغير تأثيرها خلال مراحل النمو ويتداخل مع عوامل نفسية وسلوكية قد تؤثر في التعلم والتحصيل الدراسي.

اكتشاف جينات جديدة

وشملت الدراسة التي نُشرت في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجلة Nature Genetic بيانات أكثر من 455 ألف شخص من أصول أوروبية، مستفيدة من معلومات البنك الحيوي البريطاني UK Biobank. وأجرى البحث علماء من معهد «ويلكوم سانغر» والمركز الطبي لجامعة أمستردام الهولندية بالتعاون مع باحثين آخرين.

وكانت دراسات سابقة اعتمدت على نتائج اختبار للاستدلال اللفظي والعددي يقيس مهارات حل المشكلات، لكن نحو 40 في المائة من المشاركين في البنك الحيوي البريطاني لم يخضعوا لهذا الاختبار. كما كان الأشخاص الذين أكملوه أكثر ميلاً إلى امتلاك مستويات تعليمية أعلى؛ ما قد يؤدي إلى تحيز في العينة.

ولمعالجة هذه المشكلة؛ استخدم الباحثون معلومات صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية متاحة عن المشاركين لتقدير النتائج المحتملة للأشخاص الذين لم يجروا الاختبار فعلياً. وأتاح ذلك توسيع العينة من نحو 270 ألفاً إلى أكثر من 455 ألف شخص.

• ارتفاع عدد التغيرات الجينية الشائعة. وأظهر التحليل ارتفاع عدد التغيرات الجينية الشائعة المرتبطة باختلاف درجات الاختبار من 390 إلى 550 بزيادة تقارب 40 في المائة. أما التغيرات النادرة، فارتفع عدد الجينات المرتبطة بها من خمسة إلى 26 جيناً، وجميعها ارتبطت بانخفاض درجات الاختبار.

ومن بين هذه الجينات يوجد 14 جيناً سبق أن عُرفت صلتها باضطرابات النمو العصبي، في حين لم تتوافر أدلة قوية سابقة تربط ثمانية جينات أخرى بالقدرات المعرفية أو بهذه الاضطرابات. ولاحظ الباحثون أن معظم حاملي هذه التغيرات النادرة لم يكن لديهم تشخيص باضطراب في النمو العصبي؛ ما يشير إلى أن بعض المتغيرات قد تؤثر في الأداء المعرفي دون أن تؤدي بالضرورة إلى ظهور حالة مرضية تستوفي معايير التشخيص.

• تأثير الجينات يتبدل خلال النمو. وتقدم دراسة أخرى نُشرت في 10 يوليو (تموز) في مجلة Nature Human Behaviour تفسيراً إضافياً لكيفية تطور العلاقة بين الوراثة والقدرات المعرفية. فمن خلال تحليل بيانات 6495 طفلاً ضمن مجموعات بريطانية، وجد الباحثون أن الارتباط بين المتغيرات الجينية الشائعة والأداء المعرفي أصبح أقوى مع تقدم الأطفال في العمر، في حين تراجع نسبياً تأثير المتغيرات الجينية النادرة الضارة. وتشير هذه النتائج إلى أن مساهمة أنواع مختلفة من التغيرات الوراثية في القدرات المعرفية ليست ثابتة طوال مراحل الطفولة، بل تتبدل مع النمو؛ وهو ما قد يساعد على تفسير اختلاف المظاهر المعرفية بين الأطفال حتى عند حملهم تغيرات جينية متشابهة.

الجينات والبيئة والتحصيل الدراسي

• تاثير الدافع وتنظيم المشاعر. وفي دراسة ثالثة نُشرت في الثامن من مايو (أيار) في مجلة Nature Communications بحث العلماء دور المهارات النفسية والسلوكية في العلاقة بين المؤشرات الجينية المرتبطة بالتعليم والتحصيل الأكاديمي.

وتابعت الدراسة 5016 طفلاً في أعمار 7 و9 و12 و16 عاماً، ووجدت أن مهارات مثل «الدافعية» والاتجاهات والسلوك والقدرة على تنظيم المشاعر تفسّر جزءاً من العلاقة بين المؤشرات الجينية والنتائج الدراسية. وتفاوتت النسبة التي أسهمت هذه المهارات في تفسيرها بين أقل من 5 في المائة ونحو 64 في المائة بحسب العمر والتحليل المستخدم.

وتشير النتائج إلى أن العلاقة بين الاستعدادات الوراثية والنجاح الدراسي قد ترتبط أيضاً بمهارات نفسية وسلوكية تتطور خلال الطفولة والمراهقة وتؤثر في طريقة تعلم الأطفال وتفاعلهم مع التحديات.

• الجينات لا تحدد المصير. وعند جمع نتائج الدراسات الثلاث تظهر صورة أكثر شمولاً للتطور المعرفي فبعض التغيرات الجينية النادرة ترتبط بانخفاض الأداء في الاختبارات، لكن تأثير العوامل الوراثية قد يتغير مع العمر كما تتداخل المؤشرات الجينية المرتبطة بالتعليم مع مهارات نفسية وسلوكية تؤثر في التحصيل الدراسي.

ولا تعني هذه النتائج أن الجينات تحدد مستوى ذكاء الإنسان بصورة حتمية أو أن البيئة تلغي تأثير الوراثة. كما لا تصلح هذه النتائج للتنبؤ بقدرات الأفراد؛ إذ تظل الاختبارات المعرفية المباشرة أكثر ملاءمة لتقييم الأداء الفردي.

وتفتح هذه الأبحاث المجال لفهم أعمق لكيفية تطور القدرات المعرفية ولماذا قد يحمل بعض الأشخاص تغيرات جينية مرتبطة باضطرابات النمو العصبي دون أن تظهر لديهم أعراض تستوفي معايير التشخيص، مؤكدة أن فهم الاختلافات المعرفية يتطلب النظر إلى التفاعل بين الوراثة والنمو والمهارات الفردية والبيئة المحيطة.