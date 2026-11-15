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علوم

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

الدراسات لم تُظهر أي فوائد معرفية لدى البالغين الأصحاء عند تناولها

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟
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هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

يتفق الخبراء عموماً على أن الكرياتين يمكن أن يساعد في بناء عضلات أقوى قليلاً... فهل يمكن لهذا المكمل الغذائي أن يسهم أيضاً في تعزيز قوة الدماغ؟

لقد اكتسب هذا الادعاء زخماً متزايداً، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى الخبراء أنه أمرٌ ممكنٌ نظرياً لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته وجود محاذير كثيرة، مشيرين إلى أن المبالغة في الترويج لهذه الادعاءات قد سبقت ما توصل إليه العلم فعلياً. ويقول ستيوارت فيليبس، أستاذ علم الحركة في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا: «أعتقد أننا بحاجة إلى نظرة واقعية لما نناقشه فيما يتعلق بصحة الدماغ. هل هناك وعود واعدة؟ بالتأكيد، لكن الكثير من الأشياء تبدو واعدة في بداياتها».

تزويد الدماغ بالطاقة

يلعب الكرياتين دوراً حيوياً في إنتاج «أدينوسين ثلاثي الفوسفات» (ATP)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في خلايا الجسم. ولهذا السبب، إذا كنت تمارس تمارين رفع الأثقال وتتناول الكرياتين، فقد يساعدك ذلك على التدرب بجهد أكبر قليلاً، ما يؤدي بدوره إلى زيادة قوتك العضلية.

والدماغ عضو يستهلك كميات كبيرة من الطاقة؛ إذ يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الجسم. هذه الحقيقة، إلى جانب تأثير الكرياتين على الخلايا العضلية، أدت إلى ظهور نظرية مفادها أن مكملات الكرياتين creatine supplements قد تمد خلايا الدماغ بالطاقة أيضاً، ما يساعد الأفراد على التركيز بشكل أفضل، والتفكير بوضوح أكبر، وتجاوز الشعور بالتعب.

غير أن الدماغ يفرض رقابة صارمة على مخزونه من الكرياتين؛ فهو في الواقع يصنّع الكرياتين ذاتياً لضمان توفر كمية كافية منه. أما الكرياتين الذي يُنتج في الكبد أو أجزاء أخرى من الجسم، أو الذي يتم الحصول عليه عبر النظام الغذائي أو المكملات، فيمكنه عبور «حاجز الدم-الدماغ» -وهو حاجز وقائي يحمي الدماغ- عبر بروتين ناقل خاص، ولكن بكميات ضئيلة للغاية.

يقول مهدي بوروجردي، الخبير في العلوم الصيدلانية ومؤلف كتاب «دليل حركية الكرياتين والكرياتينين داخل الجسم» (Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics)، إن الدماغ «لا يملك بوابة مفتوحة ترحب بدخول أي كمية من الكرياتين». ويضيف: «إذا افترضت أن زيادة جرعة الكرياتين ستؤدي بالضرورة إلى رفع تركيزه داخل الدماغ، فهذا افتراض مشكوك في صحته».

وقد أشارت بضع دراسات صغيرة إلى أن تناول جرعة كبيرة من الكرياتين - تبلغ عادةً 20 غراماً، أي ما يعادل أربعة أضعاف الكمية الموصى بها يومياً لبناء العضلات - قد يؤدي إلى زيادة مستويات هذا الجزيء في الدماغ بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة. وفي المقابل، لم تظهر أبحاث أخرى أي زيادة في مستويات الكرياتين في الدماغ نتيجة تناول هذه المكملات.

كما لا تزال مسألة ما إذا كانت هذه الزيادة الطفيفة في كرياتين الدماغ كافية لإحداث فارق في قدرة الفرد على التفكير والتذكر واتخاذ القرارات، مسألةً مفتوحةً للنقاش. والواقع أن معظم الدراسات لم تُظهر أي فوائد معرفية لدى البالغين الأصحاء، سواء كانوا من فئة الشباب أو كبار السن، عند تناولهم مكملات الكرياتين. ويرى الخبراء أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن الدماغ يكون بالفعل في أقصى طاقته الاستيعابية للكرياتين، وبالتالي فإن إضافة المزيد لن تجلب أي فائدة.

تحسين الأداء

ومع ذلك، قد يكون هناك استثناء؛ فقد وجدت بعض الدراسات الصغيرة أن تناول مكملات الكرياتين في أوقات الإرهاق والضغط النفسي قد يحسّن الأداء في بعض الجوانب المعرفية - على سبيل المثال، في حالات الحرمان من النوم، أو بعد أداء مجهود ذهني أو بدني شاق، وإن كانت الأدلة في هذا الصدد أقل قوة. ويقول دارين كاندو، أستاذ علم الحركة والدراسات الصحية في جامعة ريجينا بمقاطعة ساسكاتشوان، الذي شارك في إجراء بعض هذه الأبحاث: «بالنسبة للشخص العادي المتمتع بصحة جيدة، لا يقدم الكرياتين أي فوائد معرفية».

ويضيف قائلاً: «لكن عندما يتعرض الدماغ لضغط أيضي - كما هو الحال في حالات الحرمان من النوم، أو نقص الأكسجين، أو عند طلاب الجامعات الذين يسهرون طوال الليل - ربما يرسل الدماغ إشارة مفادها: (أحتاج إلى القليل من المساعدة، فما أنتجه طبيعياً قد لا يكون كافياً)».

وقد طُرحت فرضية مفادها أن مكملات الكرياتين قد تساعد الدماغ عندما يواجه تحديات ناجمة عن الأمراض أو الإصابات. وهناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر، أو مرض باركنسون، أو غيرهما من الاضطرابات العصبية، يعانون من خلل في عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الدماغ، وقد يكون تناول مكملات الكرياتين وسيلة لتعزيز هذا الإنتاج. غير أن التجارب السريرية التي اختبرت تأثير مكملات الكرياتين على مرضى هنتنغتون وباركنسون جاءت مخيبة للآمال؛ إذ لم تُظهر أي تحسن في أعراض المرضى.

وقد تناولت إحدى الدراسات الحديثة، التي شملت 20 مريضاً مصاباً بمرض ألزهايمر نتائج أكثر واعدة؛ إذ وُجد أن تناول جرعة كبيرة من الكرياتين لمدة شهرين أدى إلى زيادة مستوياته في الدماغ بنسبة 11 في المائة. كما أظهر المشاركون أداءً أفضل في اختبارات القدرات الإدراكية بنهاية الدراسة. ومع ذلك، خلت الدراسة من مجموعة ضابطة تلقت دواءً وهمياً (بلاسيبو)، ما يعني أن التحسن في الأداء الإدراكي قد يكون ناجماً عن «تأثير الممارسة»؛ أي أن المشاركين حققوا نتائج أفضل في المرة الثانية لخضوعهم للاختبارات لأنهم أصبحوا أكثر ألفةً بها.

يقول ماثيو تايلور، الأستاذ المشارك في علوم التغذية بمركز جامعة كانساس الطبي، الذي قاد البحث: «أنا لا أزعم أننا قمنا بتحسين ذاكرتهم. لقد رصدنا تأثيرات مصاحبة، وقد يعود ذلك إلى عوامل أخرى؛ ولا أريد استبعاد هذا الاحتمال. لكنها تظل أدلة مقنعة تدعونا لمواصلة البحث في هذا المجال».

وقد أيد خبراء آخرون هذه الدعوة لإجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير مكملات الكرياتين على الدماغ بشتى جوانبه. ويشير فيليبس إلى أنه «لا توجد حتى الآن تجارب واسعة النطاق أو نتائج طويلة الأمد». ويضيف قائلاً: «بكل صراحة، لم نجرِ سوى جزء ضئيل جداً من الدراسات العلمية اللازمة لفهم هذه المسألة بشكل كامل».

• خدمة «نيويورك تايمز»

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الطب البشري أميركا

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الذكاء الاصطناعي يشخّص المرض بالإنجليزية فهل يتعثر بالعربية؟

الذكاء الاصطناعي يشخّص المرض بالإنجليزية فهل يتعثر بالعربية؟
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الذكاء الاصطناعي يشخّص المرض بالإنجليزية فهل يتعثر بالعربية؟

الذكاء الاصطناعي يشخّص المرض بالإنجليزية فهل يتعثر بالعربية؟

تخيّل مريضين يقدّمان حالتين سريريتين متماثلتين، إلى نموذج ذكاء اصطناعي. الأول يكتب بالإنجليزية، والآخر بالعربية. هل يحصلان على التشخيص نفسه؟

قد يبدو السؤال مستغرباً في زمن تعلن فيه النماذج قدرتها على فهم عشرات اللغات. لكن دراسة قارنت أداء برنامج ChatGPT- 4o في 50 حالة سريرية، وجدت أن دقته بلغت 72 في المائة بالإنجليزية، مقابل 44 في المائة بالعربية.

لم يتغير المرض أو جوهر المعلومات السريرية؛ بل تغيرت اللغة التي عُرضت بها الحالة. فهل يمكن أن تصبح لغة المريض عاملاً يؤثر في جودة المساعدة الطبية التي يتلقاها من الذكاء الاصطناعي؟

مفاجآت الذكاء الاصطناعي اللغوية

• مفاجأة الأرقام. في دراسة نُشرت عام 2025 في مجلة Polski Merkuriusz Lekarski، اختبر الباحثان الحبيب المهداوي وياروسلاف ميخالكُو نموذجَي «GPT-4o» و«Claude 3.5 Sonnet» في تشخيص 50 حالة سريرية عُرضت بالإنجليزية والعربية والأوكرانية.

بلغت دقة 72 «GPT-4o» في المائة بالإنجليزية و70 في المائة بالأوكرانية، لكنها هبطت إلى 44 في المائة بالعربية. وظهر تفاوت مماثل لدى «Claude 3.5 Sonnet»؛ إذ بلغت دقته 70 في المائة بالإنجليزية و38 في المائة بالعربية. وكان أداء النموذجين بالعربية أقل بدرجة ذات دلالة إحصائية.

ولا تعني هذه النتائج أن جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبي تعجز عن فهم العربية؛ فالدراسة اختبرت 50 حالة ونموذجين بإصدارين محددين. لكنها تثير سؤالاً مهماً: هل يمكن لنموذج يمتلك معرفة طبية واسعة أن يطبقها بدقة متفاوتة حسب لغة الحالة؟ فالمريض لا يختار لغته بناءً على قدرات الخوارزمية، لكن جودة الإجابة قد تتأثر باللغة التي يصف بها حالته.

• سنغافورة تدخل السباق. في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة توسيع شراكتها مع «غوغل» في الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تطوير نماذج تراعي لغات جنوب شرقي آسيا وخصوصياتها الثقافية.

وتتضمن المبادرة، بالتعاون مع برنامج «AI Singapore»، جمع مجموعات بيانات لغوية إقليمية وإتاحتها، ووضع أطر مستقلة لتقييم النماذج في سياقات المنطقة. كما يسعى الشركاء إلى تطوير نماذج سيادية للتعليم والرعاية الصحية، باستخدام نماذج «غوغل» المفتوحة، مثل «Gemma» و«MedGemma».

ولا تعني المبادرة أن نماذج طبية محلية أثبتت نجاحها سريرياً؛ إذ إنها شراكة بحثية وتطويرية تعكس تحولاً في السؤال: لم يعد كافياً أن يتحدث الذكاء الاصطناعي لغات أكثر، بل ينبغي التحقق من دقة فهمه للمعاني الطبية في بيئات مختلفة. فاللغة الطبية ليست قاموساً للمصطلحات؛ إنها أيضاً الطريقة التي يصف بها الإنسان ألمه وخوفه وتاريخه الصحي.

• دراسة أخرى تقلب الصورة. لكن المفاجأة العلمية لا تتوقف عند تفاوت الأداء بالعربية. ففي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، نشرت مجلة Journal of Medical Internet Research دراسة اختبرت 11 نموذجاً لغوياً في الإجابة عن 150 سؤالاً صحياً بالإنجليزية والصينية، وكانت الإجابات المطلوبة ثنائية، مثل «نعم» أو «لا».

بلغت الدقة الإجمالية، عند الإجابة من دون سياق إضافي، 95.3 في المائة بالإنجليزية و93.8 في المائة بالصينية، من دون فرق إحصائي ذي دلالة بين اللغتين.

فهل تتناقض الدراستان؟ ليس بالضرورة؛ لأن الأولى اختبرت تشخيص حالات سريرية، والأخرى أسئلة صحية محددة الإجابة. كما اختلفت النماذج واللغات وطرق القياس.

وهذا يوضح أن كفاءة الذكاء الاصطناعي الطبي لا تُختزل في رقم واحد يصلح لكل اللغات والمهام. فقد يجيب النظام بدقة عن سؤال صحي مباشر، ثم يواجه صعوبة أكبر في تفسير قصة مرضية تتضمن تعبيرات محلية أو تفاصيل سريرية معقدة.

اللغات تحت المجهر

• التقييم بتسع لغات. في 20 أغسطس (آب) الماضي، نشر فريق دولي على منصة arXiv دراسة أولية بعنوان «HealMed»، قدمت معياراً لتقييم النماذج الطبية بتسع لغات. وطوّر المعيار 23 طبيباً وخبيراً طبياً من تسع دول ومناطق. ضمّ المعيار 9000 مثال، موزعة على مهام طبية متعددة.

وأظهرت النتائج تراجعاً أكبر في بعض اللغات الأقل تمثيلاً في بيانات التدريب. كما لم تكن النماذج المتخصصة طبياً بالضرورة الأكثر ثباتاً بين اللغات. وتبيّن أيضاً أن مراجعة الخبراء للترجمات قد ترفع نتائج الاختبار أو تخفضها؛ فجودة الترجمة جزء من دقة التقييم، وليست تفصيلاً لغوياً. وتستحق هذه النتائج المتابعة، لكن الدراسة لا تزال أولية، ولم تخضع بعد لمراجعة علمية محكّمة.

• اللغة وجودة الرعاية. لا تتعلق المسألة بقدرة النموذج على فهم كلمات عربية فحسب، بل بمدى تكافؤ المساعدة الطبية بين اللغات. فإذا كان النظام أقل دقة عند التعامل مع العربية، فقد ينعكس ذلك على فهم الحالة أو تفسير المعلومات التي يقدمها للمريض. لذلك؛ ينبغي ألا يقتصر اختبار النماذج الطبية على قياس قدرتها على الإجابة، بل أن يقارن أداءها بين اللغات في المهام السريرية نفسها. فإتاحة الأداة للجميع لا تكفي؛ المهم أن تكون فائدتها موثوقة بالقدر نفسه.

• اللغة جزء من سلامة العلاج. كان ابن سينا ينظر إلى المريض في سياق حالته وأحواله، في حين جعل ابن رشد البرهان والاختبار أساساً للحكم على صحة المعرفة. وبين المنهجين تبرز رسالة الدراسات الحديثة: لا يكفي أن نعلن أن النموذج الطبي يفهم العربية؛ بل ينبغي أن نختبر دقته في مهام سريرية محددة.

وتفتح تجربة سنغافورة مجالاً أمام الجامعات والمؤسسات الصحية العربية لتطوير اختبارات تقيس أداء النماذج قبل استخدامها مع المرضى، وتقارن دقتها في اللغات المختلفة وفق معايير واضحة. فالمساواة في الرعاية الرقمية لا تتحقق بمجرد إتاحة التطبيق للجميع، بل بالتأكد من أن اللغة لا تقلل موثوقية المعلومة الطبية.

لقد تعلّم الذكاء الاصطناعي أن يتحدث بلغات العالم؛ أما التحدي، فهو أن يفهم المعنى الطبي بدقة، وأن يثبت ذلك بالاختبار.

الصور ومصادرها

1. طبيب يتحدث إلى مريضة في العيادة

المصدر: المعاهد الوطنية الأميركية للصحة (NIH). تصوير: Bill Branson

الترخيص: ملكية عامة (Public Domain). ويُسمح بإعادة استخدامها دون إذن أو رسوم

2. إعداد توضيحي خاص بالمقالة

سنغافورة تطور نماذج طبية تفهم خصوصية المجتمعات

مواضيع
الطب البشري سنغافورة
علوم

26 جيناً نادراً ترتبط بانخفاض القدرات المعرفية

26 جيناً نادراً ترتبط بانخفاض القدرات المعرفية
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26 جيناً نادراً ترتبط بانخفاض القدرات المعرفية

26 جيناً نادراً ترتبط بانخفاض القدرات المعرفية

كشفت دراسة جينية واسعة شملت أكثر من 455 ألف شخص، عن 26 جيناً ترتبط التغيرات النادرة فيها بانخفاض درجات الاختبارات المعرفية لدى الإنسان، وذلك في اكتشاف يعزز فهم العوامل الوراثية المؤثرة في القدرات الذهنية، ويسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الجينات ونمو الدماغ والظروف المحيطة بالإنسان.

وتأتي هذه النتائج ضمن مجموعة من الأبحاث الحديثة المنشورة عام 2026 التي تشير إلى أن الجينات لا تحدّد القدرات المعرفية بصورة منفردة، بل يتغير تأثيرها خلال مراحل النمو ويتداخل مع عوامل نفسية وسلوكية قد تؤثر في التعلم والتحصيل الدراسي.

اكتشاف جينات جديدة

وشملت الدراسة التي نُشرت في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجلة Nature Genetic بيانات أكثر من 455 ألف شخص من أصول أوروبية، مستفيدة من معلومات البنك الحيوي البريطاني UK Biobank. وأجرى البحث علماء من معهد «ويلكوم سانغر» والمركز الطبي لجامعة أمستردام الهولندية بالتعاون مع باحثين آخرين.

وكانت دراسات سابقة اعتمدت على نتائج اختبار للاستدلال اللفظي والعددي يقيس مهارات حل المشكلات، لكن نحو 40 في المائة من المشاركين في البنك الحيوي البريطاني لم يخضعوا لهذا الاختبار. كما كان الأشخاص الذين أكملوه أكثر ميلاً إلى امتلاك مستويات تعليمية أعلى؛ ما قد يؤدي إلى تحيز في العينة.

ولمعالجة هذه المشكلة؛ استخدم الباحثون معلومات صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية متاحة عن المشاركين لتقدير النتائج المحتملة للأشخاص الذين لم يجروا الاختبار فعلياً. وأتاح ذلك توسيع العينة من نحو 270 ألفاً إلى أكثر من 455 ألف شخص.

• ارتفاع عدد التغيرات الجينية الشائعة. وأظهر التحليل ارتفاع عدد التغيرات الجينية الشائعة المرتبطة باختلاف درجات الاختبار من 390 إلى 550 بزيادة تقارب 40 في المائة. أما التغيرات النادرة، فارتفع عدد الجينات المرتبطة بها من خمسة إلى 26 جيناً، وجميعها ارتبطت بانخفاض درجات الاختبار.

ومن بين هذه الجينات يوجد 14 جيناً سبق أن عُرفت صلتها باضطرابات النمو العصبي، في حين لم تتوافر أدلة قوية سابقة تربط ثمانية جينات أخرى بالقدرات المعرفية أو بهذه الاضطرابات. ولاحظ الباحثون أن معظم حاملي هذه التغيرات النادرة لم يكن لديهم تشخيص باضطراب في النمو العصبي؛ ما يشير إلى أن بعض المتغيرات قد تؤثر في الأداء المعرفي دون أن تؤدي بالضرورة إلى ظهور حالة مرضية تستوفي معايير التشخيص.

• تأثير الجينات يتبدل خلال النمو. وتقدم دراسة أخرى نُشرت في 10 يوليو (تموز) في مجلة Nature Human Behaviour تفسيراً إضافياً لكيفية تطور العلاقة بين الوراثة والقدرات المعرفية. فمن خلال تحليل بيانات 6495 طفلاً ضمن مجموعات بريطانية، وجد الباحثون أن الارتباط بين المتغيرات الجينية الشائعة والأداء المعرفي أصبح أقوى مع تقدم الأطفال في العمر، في حين تراجع نسبياً تأثير المتغيرات الجينية النادرة الضارة. وتشير هذه النتائج إلى أن مساهمة أنواع مختلفة من التغيرات الوراثية في القدرات المعرفية ليست ثابتة طوال مراحل الطفولة، بل تتبدل مع النمو؛ وهو ما قد يساعد على تفسير اختلاف المظاهر المعرفية بين الأطفال حتى عند حملهم تغيرات جينية متشابهة.

الجينات والبيئة والتحصيل الدراسي

• تاثير الدافع وتنظيم المشاعر. وفي دراسة ثالثة نُشرت في الثامن من مايو (أيار) في مجلة Nature Communications بحث العلماء دور المهارات النفسية والسلوكية في العلاقة بين المؤشرات الجينية المرتبطة بالتعليم والتحصيل الأكاديمي.

وتابعت الدراسة 5016 طفلاً في أعمار 7 و9 و12 و16 عاماً، ووجدت أن مهارات مثل «الدافعية» والاتجاهات والسلوك والقدرة على تنظيم المشاعر تفسّر جزءاً من العلاقة بين المؤشرات الجينية والنتائج الدراسية. وتفاوتت النسبة التي أسهمت هذه المهارات في تفسيرها بين أقل من 5 في المائة ونحو 64 في المائة بحسب العمر والتحليل المستخدم.

وتشير النتائج إلى أن العلاقة بين الاستعدادات الوراثية والنجاح الدراسي قد ترتبط أيضاً بمهارات نفسية وسلوكية تتطور خلال الطفولة والمراهقة وتؤثر في طريقة تعلم الأطفال وتفاعلهم مع التحديات.

• الجينات لا تحدد المصير. وعند جمع نتائج الدراسات الثلاث تظهر صورة أكثر شمولاً للتطور المعرفي فبعض التغيرات الجينية النادرة ترتبط بانخفاض الأداء في الاختبارات، لكن تأثير العوامل الوراثية قد يتغير مع العمر كما تتداخل المؤشرات الجينية المرتبطة بالتعليم مع مهارات نفسية وسلوكية تؤثر في التحصيل الدراسي.

ولا تعني هذه النتائج أن الجينات تحدد مستوى ذكاء الإنسان بصورة حتمية أو أن البيئة تلغي تأثير الوراثة. كما لا تصلح هذه النتائج للتنبؤ بقدرات الأفراد؛ إذ تظل الاختبارات المعرفية المباشرة أكثر ملاءمة لتقييم الأداء الفردي.

وتفتح هذه الأبحاث المجال لفهم أعمق لكيفية تطور القدرات المعرفية ولماذا قد يحمل بعض الأشخاص تغيرات جينية مرتبطة باضطرابات النمو العصبي دون أن تظهر لديهم أعراض تستوفي معايير التشخيص، مؤكدة أن فهم الاختلافات المعرفية يتطلب النظر إلى التفاعل بين الوراثة والنمو والمهارات الفردية والبيئة المحيطة.

مواضيع
الطب البشري بريطانيا
علوم

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟
TT
TT

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

يتفق الخبراء عموماً على أن الكرياتين يمكن أن يساعد في بناء عضلات أقوى قليلاً... فهل يمكن لهذا المكمل الغذائي أن يسهم أيضاً في تعزيز قوة الدماغ؟

لقد اكتسب هذا الادعاء زخماً متزايداً، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى الخبراء أنه أمرٌ ممكنٌ نظرياً لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته وجود محاذير كثيرة، مشيرين إلى أن المبالغة في الترويج لهذه الادعاءات قد سبقت ما توصل إليه العلم فعلياً. ويقول ستيوارت فيليبس، أستاذ علم الحركة في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا: «أعتقد أننا بحاجة إلى نظرة واقعية لما نناقشه فيما يتعلق بصحة الدماغ. هل هناك وعود واعدة؟ بالتأكيد، لكن الكثير من الأشياء تبدو واعدة في بداياتها».

تزويد الدماغ بالطاقة

يلعب الكرياتين دوراً حيوياً في إنتاج «أدينوسين ثلاثي الفوسفات» (ATP)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في خلايا الجسم. ولهذا السبب، إذا كنت تمارس تمارين رفع الأثقال وتتناول الكرياتين، فقد يساعدك ذلك على التدرب بجهد أكبر قليلاً، ما يؤدي بدوره إلى زيادة قوتك العضلية.

والدماغ عضو يستهلك كميات كبيرة من الطاقة؛ إذ يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الجسم. هذه الحقيقة، إلى جانب تأثير الكرياتين على الخلايا العضلية، أدت إلى ظهور نظرية مفادها أن مكملات الكرياتين creatine supplements قد تمد خلايا الدماغ بالطاقة أيضاً، ما يساعد الأفراد على التركيز بشكل أفضل، والتفكير بوضوح أكبر، وتجاوز الشعور بالتعب.

غير أن الدماغ يفرض رقابة صارمة على مخزونه من الكرياتين؛ فهو في الواقع يصنّع الكرياتين ذاتياً لضمان توفر كمية كافية منه. أما الكرياتين الذي يُنتج في الكبد أو أجزاء أخرى من الجسم، أو الذي يتم الحصول عليه عبر النظام الغذائي أو المكملات، فيمكنه عبور «حاجز الدم-الدماغ» -وهو حاجز وقائي يحمي الدماغ- عبر بروتين ناقل خاص، ولكن بكميات ضئيلة للغاية.

يقول مهدي بوروجردي، الخبير في العلوم الصيدلانية ومؤلف كتاب «دليل حركية الكرياتين والكرياتينين داخل الجسم» (Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics)، إن الدماغ «لا يملك بوابة مفتوحة ترحب بدخول أي كمية من الكرياتين». ويضيف: «إذا افترضت أن زيادة جرعة الكرياتين ستؤدي بالضرورة إلى رفع تركيزه داخل الدماغ، فهذا افتراض مشكوك في صحته».

وقد أشارت بضع دراسات صغيرة إلى أن تناول جرعة كبيرة من الكرياتين - تبلغ عادةً 20 غراماً، أي ما يعادل أربعة أضعاف الكمية الموصى بها يومياً لبناء العضلات - قد يؤدي إلى زيادة مستويات هذا الجزيء في الدماغ بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة. وفي المقابل، لم تظهر أبحاث أخرى أي زيادة في مستويات الكرياتين في الدماغ نتيجة تناول هذه المكملات.

كما لا تزال مسألة ما إذا كانت هذه الزيادة الطفيفة في كرياتين الدماغ كافية لإحداث فارق في قدرة الفرد على التفكير والتذكر واتخاذ القرارات، مسألةً مفتوحةً للنقاش. والواقع أن معظم الدراسات لم تُظهر أي فوائد معرفية لدى البالغين الأصحاء، سواء كانوا من فئة الشباب أو كبار السن، عند تناولهم مكملات الكرياتين. ويرى الخبراء أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن الدماغ يكون بالفعل في أقصى طاقته الاستيعابية للكرياتين، وبالتالي فإن إضافة المزيد لن تجلب أي فائدة.

تحسين الأداء

ومع ذلك، قد يكون هناك استثناء؛ فقد وجدت بعض الدراسات الصغيرة أن تناول مكملات الكرياتين في أوقات الإرهاق والضغط النفسي قد يحسّن الأداء في بعض الجوانب المعرفية - على سبيل المثال، في حالات الحرمان من النوم، أو بعد أداء مجهود ذهني أو بدني شاق، وإن كانت الأدلة في هذا الصدد أقل قوة. ويقول دارين كاندو، أستاذ علم الحركة والدراسات الصحية في جامعة ريجينا بمقاطعة ساسكاتشوان، الذي شارك في إجراء بعض هذه الأبحاث: «بالنسبة للشخص العادي المتمتع بصحة جيدة، لا يقدم الكرياتين أي فوائد معرفية».

ويضيف قائلاً: «لكن عندما يتعرض الدماغ لضغط أيضي - كما هو الحال في حالات الحرمان من النوم، أو نقص الأكسجين، أو عند طلاب الجامعات الذين يسهرون طوال الليل - ربما يرسل الدماغ إشارة مفادها: (أحتاج إلى القليل من المساعدة، فما أنتجه طبيعياً قد لا يكون كافياً)».

وقد طُرحت فرضية مفادها أن مكملات الكرياتين قد تساعد الدماغ عندما يواجه تحديات ناجمة عن الأمراض أو الإصابات. وهناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر، أو مرض باركنسون، أو غيرهما من الاضطرابات العصبية، يعانون من خلل في عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الدماغ، وقد يكون تناول مكملات الكرياتين وسيلة لتعزيز هذا الإنتاج. غير أن التجارب السريرية التي اختبرت تأثير مكملات الكرياتين على مرضى هنتنغتون وباركنسون جاءت مخيبة للآمال؛ إذ لم تُظهر أي تحسن في أعراض المرضى.

وقد تناولت إحدى الدراسات الحديثة، التي شملت 20 مريضاً مصاباً بمرض ألزهايمر نتائج أكثر واعدة؛ إذ وُجد أن تناول جرعة كبيرة من الكرياتين لمدة شهرين أدى إلى زيادة مستوياته في الدماغ بنسبة 11 في المائة. كما أظهر المشاركون أداءً أفضل في اختبارات القدرات الإدراكية بنهاية الدراسة. ومع ذلك، خلت الدراسة من مجموعة ضابطة تلقت دواءً وهمياً (بلاسيبو)، ما يعني أن التحسن في الأداء الإدراكي قد يكون ناجماً عن «تأثير الممارسة»؛ أي أن المشاركين حققوا نتائج أفضل في المرة الثانية لخضوعهم للاختبارات لأنهم أصبحوا أكثر ألفةً بها.

يقول ماثيو تايلور، الأستاذ المشارك في علوم التغذية بمركز جامعة كانساس الطبي، الذي قاد البحث: «أنا لا أزعم أننا قمنا بتحسين ذاكرتهم. لقد رصدنا تأثيرات مصاحبة، وقد يعود ذلك إلى عوامل أخرى؛ ولا أريد استبعاد هذا الاحتمال. لكنها تظل أدلة مقنعة تدعونا لمواصلة البحث في هذا المجال».

وقد أيد خبراء آخرون هذه الدعوة لإجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير مكملات الكرياتين على الدماغ بشتى جوانبه. ويشير فيليبس إلى أنه «لا توجد حتى الآن تجارب واسعة النطاق أو نتائج طويلة الأمد». ويضيف قائلاً: «بكل صراحة، لم نجرِ سوى جزء ضئيل جداً من الدراسات العلمية اللازمة لفهم هذه المسألة بشكل كامل».

• خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
الطب البشري أميركا