هل يمكن لمكملات الكرياتين تعزيز قوة دماغك؟

يتفق الخبراء عموماً على أن الكرياتين يمكن أن يساعد في بناء عضلات أقوى قليلاً... فهل يمكن لهذا المكمل الغذائي أن يسهم أيضاً في تعزيز قوة الدماغ؟

لقد اكتسب هذا الادعاء زخماً متزايداً، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى الخبراء أنه أمرٌ ممكنٌ نظرياً لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته وجود محاذير كثيرة، مشيرين إلى أن المبالغة في الترويج لهذه الادعاءات قد سبقت ما توصل إليه العلم فعلياً. ويقول ستيوارت فيليبس، أستاذ علم الحركة في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا: «أعتقد أننا بحاجة إلى نظرة واقعية لما نناقشه فيما يتعلق بصحة الدماغ. هل هناك وعود واعدة؟ بالتأكيد، لكن الكثير من الأشياء تبدو واعدة في بداياتها».

تزويد الدماغ بالطاقة

يلعب الكرياتين دوراً حيوياً في إنتاج «أدينوسين ثلاثي الفوسفات» (ATP)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في خلايا الجسم. ولهذا السبب، إذا كنت تمارس تمارين رفع الأثقال وتتناول الكرياتين، فقد يساعدك ذلك على التدرب بجهد أكبر قليلاً، ما يؤدي بدوره إلى زيادة قوتك العضلية.

والدماغ عضو يستهلك كميات كبيرة من الطاقة؛ إذ يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الجسم. هذه الحقيقة، إلى جانب تأثير الكرياتين على الخلايا العضلية، أدت إلى ظهور نظرية مفادها أن مكملات الكرياتين creatine supplements قد تمد خلايا الدماغ بالطاقة أيضاً، ما يساعد الأفراد على التركيز بشكل أفضل، والتفكير بوضوح أكبر، وتجاوز الشعور بالتعب.

غير أن الدماغ يفرض رقابة صارمة على مخزونه من الكرياتين؛ فهو في الواقع يصنّع الكرياتين ذاتياً لضمان توفر كمية كافية منه. أما الكرياتين الذي يُنتج في الكبد أو أجزاء أخرى من الجسم، أو الذي يتم الحصول عليه عبر النظام الغذائي أو المكملات، فيمكنه عبور «حاجز الدم-الدماغ» -وهو حاجز وقائي يحمي الدماغ- عبر بروتين ناقل خاص، ولكن بكميات ضئيلة للغاية.

يقول مهدي بوروجردي، الخبير في العلوم الصيدلانية ومؤلف كتاب «دليل حركية الكرياتين والكرياتينين داخل الجسم» (Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics)، إن الدماغ «لا يملك بوابة مفتوحة ترحب بدخول أي كمية من الكرياتين». ويضيف: «إذا افترضت أن زيادة جرعة الكرياتين ستؤدي بالضرورة إلى رفع تركيزه داخل الدماغ، فهذا افتراض مشكوك في صحته».

وقد أشارت بضع دراسات صغيرة إلى أن تناول جرعة كبيرة من الكرياتين - تبلغ عادةً 20 غراماً، أي ما يعادل أربعة أضعاف الكمية الموصى بها يومياً لبناء العضلات - قد يؤدي إلى زيادة مستويات هذا الجزيء في الدماغ بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة. وفي المقابل، لم تظهر أبحاث أخرى أي زيادة في مستويات الكرياتين في الدماغ نتيجة تناول هذه المكملات.

كما لا تزال مسألة ما إذا كانت هذه الزيادة الطفيفة في كرياتين الدماغ كافية لإحداث فارق في قدرة الفرد على التفكير والتذكر واتخاذ القرارات، مسألةً مفتوحةً للنقاش. والواقع أن معظم الدراسات لم تُظهر أي فوائد معرفية لدى البالغين الأصحاء، سواء كانوا من فئة الشباب أو كبار السن، عند تناولهم مكملات الكرياتين. ويرى الخبراء أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن الدماغ يكون بالفعل في أقصى طاقته الاستيعابية للكرياتين، وبالتالي فإن إضافة المزيد لن تجلب أي فائدة.

تحسين الأداء

ومع ذلك، قد يكون هناك استثناء؛ فقد وجدت بعض الدراسات الصغيرة أن تناول مكملات الكرياتين في أوقات الإرهاق والضغط النفسي قد يحسّن الأداء في بعض الجوانب المعرفية - على سبيل المثال، في حالات الحرمان من النوم، أو بعد أداء مجهود ذهني أو بدني شاق، وإن كانت الأدلة في هذا الصدد أقل قوة. ويقول دارين كاندو، أستاذ علم الحركة والدراسات الصحية في جامعة ريجينا بمقاطعة ساسكاتشوان، الذي شارك في إجراء بعض هذه الأبحاث: «بالنسبة للشخص العادي المتمتع بصحة جيدة، لا يقدم الكرياتين أي فوائد معرفية».

ويضيف قائلاً: «لكن عندما يتعرض الدماغ لضغط أيضي - كما هو الحال في حالات الحرمان من النوم، أو نقص الأكسجين، أو عند طلاب الجامعات الذين يسهرون طوال الليل - ربما يرسل الدماغ إشارة مفادها: (أحتاج إلى القليل من المساعدة، فما أنتجه طبيعياً قد لا يكون كافياً)».

وقد طُرحت فرضية مفادها أن مكملات الكرياتين قد تساعد الدماغ عندما يواجه تحديات ناجمة عن الأمراض أو الإصابات. وهناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر، أو مرض باركنسون، أو غيرهما من الاضطرابات العصبية، يعانون من خلل في عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الدماغ، وقد يكون تناول مكملات الكرياتين وسيلة لتعزيز هذا الإنتاج. غير أن التجارب السريرية التي اختبرت تأثير مكملات الكرياتين على مرضى هنتنغتون وباركنسون جاءت مخيبة للآمال؛ إذ لم تُظهر أي تحسن في أعراض المرضى.

وقد تناولت إحدى الدراسات الحديثة، التي شملت 20 مريضاً مصاباً بمرض ألزهايمر نتائج أكثر واعدة؛ إذ وُجد أن تناول جرعة كبيرة من الكرياتين لمدة شهرين أدى إلى زيادة مستوياته في الدماغ بنسبة 11 في المائة. كما أظهر المشاركون أداءً أفضل في اختبارات القدرات الإدراكية بنهاية الدراسة. ومع ذلك، خلت الدراسة من مجموعة ضابطة تلقت دواءً وهمياً (بلاسيبو)، ما يعني أن التحسن في الأداء الإدراكي قد يكون ناجماً عن «تأثير الممارسة»؛ أي أن المشاركين حققوا نتائج أفضل في المرة الثانية لخضوعهم للاختبارات لأنهم أصبحوا أكثر ألفةً بها.

يقول ماثيو تايلور، الأستاذ المشارك في علوم التغذية بمركز جامعة كانساس الطبي، الذي قاد البحث: «أنا لا أزعم أننا قمنا بتحسين ذاكرتهم. لقد رصدنا تأثيرات مصاحبة، وقد يعود ذلك إلى عوامل أخرى؛ ولا أريد استبعاد هذا الاحتمال. لكنها تظل أدلة مقنعة تدعونا لمواصلة البحث في هذا المجال».

وقد أيد خبراء آخرون هذه الدعوة لإجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير مكملات الكرياتين على الدماغ بشتى جوانبه. ويشير فيليبس إلى أنه «لا توجد حتى الآن تجارب واسعة النطاق أو نتائج طويلة الأمد». ويضيف قائلاً: «بكل صراحة، لم نجرِ سوى جزء ضئيل جداً من الدراسات العلمية اللازمة لفهم هذه المسألة بشكل كامل».

• خدمة «نيويورك تايمز»