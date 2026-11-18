​هل يأتي يوم يدخل فيه المريض المستشفى فلا يجد طبيب أشعة يفسّر صوره، أو اختصاصي علم الأمراض يفحص عيناته، بينما يبقى الجرّاح في غرفة العمليات ممسكاً بأدواته؟ وهل يمكن أن تصبح المهارة اليدوية، إلى جانب المعرفة الطبية، خط الدفاع الأخير عن مهنة الطب في مواجهة الذكاء الاصطناعي؟

«الحدود الجسدية لاستبدال الذكاء الاصطناعي في التخصصات الطبية»

لم تعد هذه الأسئلة مجرد تصورات مستقبلية؛ فقد أعادت دراسة أميركية حديثة، نشرتها مجلة «NEJM AI» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بعنوان «الحدود الجسدية لاستبدال الذكاء الاصطناعي في التخصصات الطبية: تداعياته على القوى العاملة من الأطباء»، رسم خريطة المهن الطبية حسب قابلية مهامها للاستبدال، وكشفت تفاوتاً لافتاً بين تخصصات تعتمد على التفاعل الجسدي المباشر مع المريض، وأخرى تقوم أساساً على تحليل المعلومات والصور والبيانات السريرية عن بُعد.

45 مليار دولار ترسم خريطة الطب

قاد الباحث دان زلتزر (Dan Zeltzer) من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، الدراسة، بمشاركة باحثين من جامعة ستانفورد ومكتب الإحصاء السكاني الأميركي. وحلّل الفريق مدفوعات التأمين الصحي الأميركي «ميديكير، الجزء باء» (Medicare Part B) لعام 2023، البالغة نحو 45 مليار دولار، والمسجلة لنحو 589 ألفاً و648 طبيباً، موزعين على 56 تخصصاً طبياً.

خدمات طبية «جسدية أم برمجية»؟

لم يسعَ الباحثون إلى التنبؤ بعدد الأطباء الذين قد يفقدون وظائفهم؛ بل طرحوا سؤالاً أدق: ما نسبة الخدمات الطبية التي تستلزم حضور الطبيب جسدياً، وما نسبة الخدمات التي تستطيع البرمجيات، تقنياً، إنجازها من دون تدخل بدني بشري مباشر؟

وقسَّم الفريق الخدمات إلى 3 فئات: إجراءات جسدية لا تستطيع البرمجيات تنفيذها منفردة، وخدمات غير جسدية قد تقبل التنفيذ الآلي، وخدمات للتقييم والتدبير الطبي تعتمد على التفاعل السريري واتخاذ القرار، ويبقى مستقبلها أشد تعقيداً.

الجرّاحون أكثر حماية

أظهرت النتائج تمتع التخصصات الإجرائية بحماية نسبية أكبر من استبدال أنظمة الذكاء الاصطناعي البرمجية بها، فمثلاً في الأمراض الجلدية، استحوذت الإجراءات الجسدية على 68 في المائة من المدفوعات، مقابل 53 في المائة لجراحة العظام، و45 في المائة لطب العيون. أما الخدمات غير الجسدية التي لا يحدها عائق بدني مباشر أمام التنفيذ الآلي، فمثَّلت 7 و10 و13 في المائة، على التوالي.

تكشف هذه النتائج حقيقة بسيطة: يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل صورة لآفة جلدية، أو اقتراح خطة لجراحة مفصل، ولكنه -بوصفه برنامجاً حاسوبياً مستقلاً- لا يستطيع استئصال ورم، ولا تثبيت عظم مكسور، ولا إجراء عملية جراحية.

لكن هذه الحماية ليست مطلقة؛ فقد تقلِّص الروبوتات الجراحية والأنظمة الذكية مستقبلاً بعض الحواجز الجسدية، وإن ظل تطورها أبطأ من تطور البرمجيات.

الأشعة وعلم الأمراض في مقدمة الاختصاصات المهدَّدة

في المقابل، جاءت الأشعة التشخيصية وعلم الأمراض في صدارة التخصصات الأكثر تعرضاً لاحتمال الاستبدال التقني. فقد بلغت نسبة الخدمات غير الجسدية 96 في المائة في الأشعة التشخيصية، و99 في المائة في علم الأمراض، وفق تصنيف المدفوعات الذي اعتمدته الدراسة.

ويرجع ذلك إلى أن قسماً كبيراً من العمل في هذين التخصصين يقوم على قراءة الصور الطبية، وتحليل الشرائح النسيجية، واكتشاف الأنماط المرضية؛ وهي مهام أثبتت خوارزميات التعلم العميق قدرة متنامية على الإسهام فيها.

لكن ينبغي الحذر من قراءة هذه الأرقام بوصفها تنبؤاً باختفاء 96 في المائة من أطباء الأشعة، أو 99 في المائة من المختصين في علم الأمراض. فالدراسة تقيس غياب العائق الجسدي أمام التنفيذ الآلي، ولا تختبر فعلياً قدرة الأنظمة الحالية على إنجاز جميع المهام بأمان واستقلال.

كذلك يظل تفسير النتائج، والتعامل مع الحالات الغامضة، والتواصل مع الأطباء والمرضى، وتحمل المسؤولية المهنية، عناصر أساسية في الممارسة الطبية. وهنا يتضح الفارق بين تنفيذ مهمة آلياً والاستبدال بمهنة كاملة.

طب الأسرة والطب الباطني أمام مستقبل غامض

ويعتمد جانب كبير من عمل أطباء الأسرة والطب الباطني على التاريخ المرضي، وتقييم الأعراض والفحوص، ووضع الخطط العلاجية، ومتابعة المرضى.

وأظهرت الدراسة أن خدمات التقييم والتدبير الطبي شكّلت 87 في المائة من مدفوعات طب الأسرة، و90 في المائة من مدفوعات الطب الباطني. ولا يمكن تصنيف هذه الخدمات تلقائياً بوصفها قابلة للاستبدال؛ فقد يؤدي الذكاء الاصطناعي فيها دور المساعد الذي يخفف الأعباء الإدارية والسريرية، أو يتحول -تبعاً لطريقة استخدامه وتنظيمه- إلى بديل لبعض المهام السريرية التقليدية.

وهنا تكمن المفارقة: فهذه التخصصات هي الأشد حاجة إلى تعزيز القوى العاملة لمواجهة نقص أطباء الرعاية الأولية؛ لكنها تواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين حول تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبلها.

الذكاء الاصطناعي يدعم طبيب الأسنان... والمهارة اليدوية تحسم العلاج

ماذا عن طب الأسنان؟

تفتح الدراسة باباً للتفكير في مستقبل طب الأسنان، رغم أنها لم تحلل بصورة مستقلة مدى قابلية أطباء الأسنان للاستبدال بهم. فطبيب الأسنان يجمع بين تشخيص يستند إلى الصور والبيانات، وإجراءات علاجية تحتاج إلى دقة يدوية وتفاعل جسدي مباشر مع المريض.

وبات الذكاء الاصطناعي قادراً على المساعدة في اكتشاف التسوس، وتحليل الصور الشعاعية، وتقييم أمراض اللثة، وتخطيط زراعة الأسنان، وتصميم الابتسامة رقمياً؛ لكنه لا يستطيع -بصفته برنامجاً مستقلاً- تحضير سن لتركيب تاج، أو إجراء علاج جذور، أو السيطرة على نزف مفاجئ خلال الجراحة.

وحتى مع تطور الروبوتات، يتطلب طب الأسنان تقدير الألم، وفهم مخاوف المريض، ومراعاة اختلاف التشريح والاستجابة البيولوجية، واتخاذ قرارات فورية عند تغير الخطة. ومن هنا، قد يمثل مستقبل طبيب الأسنان نموذجاً للتكامل بين الذكاء الاصطناعي والمهارة البشرية، عوضاً عن التنافس بينهما.

هل تكفي المهارة اليدوية لحماية الطبيب؟

على مستوى التخصصات الـ56، أظهرت الدراسة أن 24 في المائة من المدفوعات ترتبط بخدمات جسدية لا تستطيع البرمجيات وحدها القيام بها، مقابل 21 في المائة لخدمات غير جسدية قد تكون قابلة للتنفيذ الآلي، بينما تندرج 55 في المائة ضمن خدمات التقييم والتدبير الطبي.

ولا تعكس هذه النسب المالية بالضرورة نسبة الوقت الذي يقضيه الأطباء في أداء المهام، ولا عدد الوظائف التي قد تتعرض للخطر.

قد تستطيع الخوارزمية تفسير صورة شعاعية خلال ثوانٍ؛ لكنها لا تتحمل منفردة المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن قرار علاجي خاطئ. وقد تقترح خطة علاجية دقيقة إحصائياً، من دون أن تدرك الظروف الإنسانية والاجتماعية التي تجعلها غير مناسبة لمريض بعينه. لذلك، لن تحدد قدرة الذكاء الاصطناعي على إنجاز المهام وحدها مستقبل المهنة الطبية؛ بل ستحدده أيضاً القرارات الخاصة بتنظيم استخدامه، وآليات الإشراف عليه، ونظم التعويض المالي، وتوزيع المسؤوليات بين الطبيب والمؤسسة ومطوري التقنية.

مَن الطبيب الذي سينجو؟

تبيِّن الدراسة أن السؤال لم يعد: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء؟ بل بات: أي أجزاء من عمل الطبيب يمكن تنفيذها آلياً، وأيها يجب أن يبقى تحت إشراف الإنسان؟

قد يكون الجرّاح أقل تعرضاً للاستبدال المباشر به من طبيب الأشعة، ولكن هذا لا يعني أن الأول أهم، أو أن الثاني بات أقل ضرورة للمريض، فالقيمة الحقيقية للطبيب لا تُقاس فقط بما تنجزه يداه، أو بما يفسره عقله؛ بل بقدرته على الجمع بين المعرفة والحكم السريري وتحمل المسؤولية المهنية والإنسانية.

وربما لن يكون طبيب المستقبل مَن ينافس الذكاء الاصطناعي في سرعة التحليل؛ بل مَن يعرف متى ينبغي الاستعانة به، ومتى يشكك في نتائجه، ومتى يتحمل مسؤولية مخالفته.