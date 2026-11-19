قبل اكتشاف المضادات الحيوية، كانت عدوى بسيطة في الجروح أو التهاب رئوي بكتيري كفيلين بإنهاء حياة إنسان. ثم جاءت المضادات الحيوية لتحدث ثورة في الطب، وتحولَ أمراضاً قاتلة إلى حالات قابلة للعلاج، وتفتحَ الطريق أمام الجراحات المعقدة، وزراعة الأعضاء، وعلاج السرطان. لكن هذا الإنجاز التاريخي يواجه اليوم تهديداً صامتاً قد يعيد البشرية إلى مواجهة أمراضٍ كان يُعتقَد أنها أصبحت تحت السيطرة.

مقاومة مضادات الميكروبات

التهديد الصامت هو مقاومة مضادات الميكروبات (Antimicrobial Resistance – AMR)، التي تحدث عندما تُطَوِّرُ البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات قدرتها على مقاومة الأدوية المصممة لمكافحتها، فتغدو العدوى أصعب علاجاً، وترتفع مخاطر المضاعفات، والوفاة.

ويحيي العالم في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات (World Antimicrobial Resistance Awareness Week (WAAW))، تحت شعار: «صحة واحدة خطوة واحدة: لنوقف مقاومة مضادات الميكروبات الآن! «One Health One Step: Stop Antimicrobial Resistance Now!»، الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الدوليون، تأكيداً أن مواجهة الأزمة لم تعد مسؤولية القطاع الصحي وحده، بل تتطلب حماية متكاملة لصحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة.

فما حجم هذا الخطر؟ ولماذا تتراجع فعالية أدوية أنقذت ملايين الأرواح؟ وهل يستطيع العالم احتواء الأزمة قبل أن يأتي يوم يصبح فيه الدواء عاجزاً عن إنقاذ الحياة؟

• أزمة عالمية تكشف الأرقام حجمها. تكشف الدراسات الوبائية أن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت من أبرز أسباب الوفيات المرتبطة بالأمراض المعدية، فقد أظهرت دراسة عالمية نُشرت في دورية «ذا لانسيت«(The Lancet) عام 2024، وشملت تحليل بيانات المقاومة البكتيرية خلال الفترة 1990–2021، أن أكثر من 4.7 مليون وفاة ارتبطت بمقاومة المضادات البكتيرية عام 2021. وحذّرت الدراسة من احتمال وقوع أكثر من 39 مليون وفاة تُعزى مباشرة إلى مقاومة المضادات الحيوية البكتيرية خلال الفترة 2025–2050، ما لم تُتخذ إجراءات فعّالة للحد من انتشارها.

أما تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2025، الذي استند إلى أكثر من 23 مليون حالة عدوى مؤكدة مختبرياً، فقد أظهر أن نحو واحدة من كل ست حالات عدوى بكتيرية شملها الترصد العالمي لعام 2023 كانت مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاجها. والأكثر إثارة للقلق أن المقاومة ارتفعت في أكثر من 40 في المائة من مجموعات البكتيريا والمضادات التي خضعت للمتابعة بين عامي 2018 و2023، بمتوسط زيادة سنوية تراوح بين 5 و15 في المائة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المقاومة لم تعد ظاهرة محدودة في مستشفيات بعينها، بل أصبحت مشكلة صحية عالمية تتسع تدريجياً، مع تفاوت واضح بين الدول في إمكانات التشخيص، والترصد، والعلاج.

• الشرق الأوسط ومقاومة المضادات الحيوية. تكتسب أزمة مقاومة المضادات الحيوية أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ما كشفته بيانات منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع معدلات المقاومة في عدد من دول إقليم شرق المتوسط (Eastern Mediterranean Region)، وهو التصنيف الجغرافي الذي تعتمده المنظمة، ويشمل دولاً من الشرق الأوسط، إلى جانب دول أخرى خارجه. فقد أظهر تقرير المنظمة لعام 2025 أن إقليمي شرق المتوسط وجنوب شرقي آسيا سجّلا أعلى مستويات المقاومة بين الأقاليم المشمولة بالتقديرات، إذ ظهرت المقاومة في نحو حالة واحدة من كل ثلاث حالات عدوى بكتيرية شملها الترصد.

وتبرز هذه التحديات خصوصاً في البكتيريا سالبة الغرام، مثل الإشريكية القولونية (Escherichia coli) والكلبسيلا الرئوية (Klebsiella pneumoniae)، المرتبطتين بالتهابات المسالك البولية، والالتهاب الرئوي، وعدوى مجرى الدم.

• كيف نسهم في تفاقم مقاومة المضادات الحيوية؟ تتطور المقاومة طبيعياً نتيجة التغيرات الجينية التي تحدث في الميكروبات، لكن الاستخدام غير الرشيد للمضادات يسرّع هذه العملية. فعندما تتعرض البكتيريا لمضاد حيوي، قد تنجو السلالات التي تمتلك آليات مقاومة، ثم تتكاثر، وتنقل خصائصها إلى أجيال لاحقة، أو تتبادل بعض جينات المقاومة مع بكتيريا أخرى. ويأتي تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية في مقدمة الممارسات التي تغذي الأزمة، إلى جانب استخدامها لعلاج العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد، والإنفلونزا، أو تغيير الجرعات ومدة العلاج دون الرجوع إلى الطبيب.

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأميركية أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، وأن استخدامها دون حاجة لا يمنح المريض فائدة، بل يعرضه لآثار جانبية، ويسهم في انتشار المقاومة.

ومن المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح: إن جسم الإنسان لا يصبح مقاوماً للمضاد الحيوي، وإنما البكتيريا هي التي تكتسب هذه القدرة. كذلك فإن المضاد الحيوي الأقوى أو الأوسع طيفاً ليس بالضرورة الخيار الأفضل؛ فالعلاج الأمثل هو الأكثر ملاءمة لنوع العدوى، وحالة المريض، ونتائج الفحوصات عند الحاجة.

• تهديد يتجاوز المريض نفسه. لا تقتصر تداعيات المقاومة على صعوبة علاج الالتهابات الشائعة، بل تمتد إلى إجراءات طبية يعتمد نجاحها على وجود مضادات فعالة. فالمرضى الذين يخضعون لزراعة الأعضاء، أو العلاج الكيميائي، وكذلك الأطفال الخدّج، ومرضى العناية المركزة، كلهم يكونون أكثر عرضة لمضاعفات العدوى بسبب ضعف المناعة، أو طبيعة التدخلات العلاجية. وقد تؤدي العدوى المقاومة إلى إطالة الإقامة في المستشفى، وزيادة الحاجة إلى العناية المركزة، وارتفاع احتمالات الإنتان (Sepsis)، وهو استجابة خطيرة للعدوى قد تنتهي بفشل الأعضاء، والوفاة.

وتنعكس هذه التداعيات على الاقتصاد أيضاً. فقد حذر البنك الدولي من أن مقاومة مضادات الميكروبات قد تؤدي -في أحد السيناريوهات شديدة التأثير- إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 3.8 في المائة بحلول عام 2050. وبذلك تصبح المقاومة قضية تنموية تمس الإنتاجية، والإنفاق الصحي، والأمن الغذائي، وليست مجرد تحدٍّ علاجي داخل المستشفيات.

شعار الأسبوع العالمي

«الصحة الواحدة»: الإنسان والحيوان والبيئة

تكمن إحدى أهم الحقائق العلمية في أن الميكروبات المقاومة لا تتوقف عند حدود المستشفيات، أو المدن، أو الدول. فالاستخدام غير المسؤول للمضادات في تربية الحيوانات قد يساعد على ظهور بكتيريا مقاومة تنتقل عبر الغذاء، أو المخالطة، أو البيئة. كما يمكن أن تحمل مياه الصرف والمخلفات الدوائية بكتيريا مقاومة، أو بقايا مضادات تؤثر في التوازن الميكروبي البيئي.

ومن هنا يقوم مفهوم «الصحة الواحدة» (One Health) على دمج جهود الطب البشري والطب البيطري والزراعة والعلوم البيئية ضمن منظومة وقائية مشتركة. وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، لتنسيق الاستجابة الدولية. وتشمل الإجراءات تحسين سلامة الغذاء، والمياه، وضبط استخدام المضادات في الإنتاج الحيواني، وتعزيز الوقاية من الأمراض في المزارع، والحد من تصريف المخلفات الملوثة إلى البيئة.

والرسالة الأساسية هنا أن حماية الإنسان تبدأ أيضاً خارج العيادة؛ من المزرعة، ومحطة معالجة المياه، وسلسلة إنتاج الغذاء.

• عام 2026 خطة عالمية لعقد حاسم. شهد عام 2026 تطوراً مهماً في الاستجابة الدولية، عندما اعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعون -في مايو (أيار)- خطة العمل العالمية المحدثة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات للفترة 2026–2036.

وتعتمد الخطة على نهج «الصحة الواحدة»، مع إعطاء الأولوية للوقاية من العدوى، وتحسين المياه، والصرف الصحي، والتطعيم، والاستخدام المسؤول للمضادات، وتطوير المختبرات، وأنظمة الترصد. ومن أهدافها دعم تحقيق الالتزام الدولي بخفض الوفيات البشرية المرتبطة بالمقاومة البكتيرية بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030، إلى جانب تقليل استخدام مضادات الميكروبات في النظم الزراعية، والغذائية، والحد من التلوث البيئي.

ويمثل هذا التحول اعترافاً دولياً بأن مواجهة المقاومة لا تتحقق بإنتاج أدوية جديدة فقط، بل بمنع العدوى، وتقليل الحاجة إلى المضادات أصلاً.

• سباق البحث العلمي. في مارس (آذار) 2026، أعلنت منظمة الصحة العالمية ثلاثة ملفات بحثية تحدد الخصائص المطلوبة لمضادات حيوية جديدة، حيث تستهدف العدوى البكتيرية الشديدة المقاومة، والالتهابات الخطيرة لدى المرضى ذوي المناعة الضعيفة، والتهاب السحايا البكتيري.

وجاء الإعلان في ظل محدودية الخيارات العلاجية المبتكرة، رغم وجود عشرات المركبات المضادة للبكتيريا في مراحل البحث والتطوير المختلفة. وتشمل الاتجاهات الواعدة تطوير مضادات بآليات عمل جديدة، وتحسين التشخيص الجزيئي السريع، ودراسة العاثيات البكتيرية (Bacteriophages)، وهي فيروسات تستهدف أنواعاً محددة من البكتيريا. كما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً للمساعدة في اكتشاف مركبات دوائية، وتحليل أنماط المقاومة، لكنه لا يغني عن التجارب السريرية، والتحقق من السلامة، والفعالية.

ويبقى التحدي الأكبر، وهو ضمان وصول العلاجات الجديدة إلى المرضى المحتاجين إليها، مع حمايتها من الاستخدام المفرط الذي قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها مستقبلاً.

• الحل يبدأ قبل وصف المضاد. تؤكد الأدبيات الطبية -ومنها الأبحاث المنشورة في «المجلة الطبية البريطانية» (BMJ)- أهمية برامج الإشراف على مضادات الميكروبات (Antimicrobial Stewardship)، التي تضمن وصف الدواء المناسب، بالجرعة والمدة الملائمتين، ومراجعة الحاجة إليه وفق التشخيص، ونتائج الفحوصات.

وفي المستشفيات، تتكامل هذه البرامج مع مكافحة العدوى، ونظافة اليدين، والتعقيم، والعزل عند الحاجة، والترصد المختبري. أما المجتمع، فإنه يستطيع الإسهام عبر تجنب المضادات دون وصفة، وعدم مشاركة الأدوية، أو الاحتفاظ ببقايا العلاج لاستخدامها لاحقاً، والالتزام بتعليمات الطبيب، والمحافظة على التطعيمات الموصى بها. وتبرز أهمية الوقاية أيضاً؛ فكل عدوى يمكن منعها بالتطعيم أو النظافة أو سلامة الغذاء تعني احتمالاً أقل للحاجة إلى المضادات الحيوية.

ولا ينبغي أن يتحول ترشيد المضادات إلى حرمان المرضى من العلاج الضروري؛ فالمطلوب استخدامها بدقة، ومسؤولية، وليس تقليلها على حساب سلامة المريض.

لقد منحت المضادات الحيوية البشرية قدرة غير مسبوقة على مواجهة العدوى، لكن استمرار هذه القدرة يعتمد على القرارات التي نتخذها اليوم.

وتذكرنا حملة التوعية العالمية لعام 2026 بأن مقاومة مضادات الميكروبات ليست خطراً مؤجلاً، بل أصبح واقعاً يستدعي تحركاً مشتركاً من الحكومات، والمؤسسات الصحية، والأطباء، والصيادلة، والمزارعين، وأفراد المجتمع. فكل وصفة رشيدة، وكل عدوى نمنع حدوثها، وكل إجراء يحمي البيئة من التلوث؛ يمثل مساهمة حقيقية في إبطاء انتشار المقاومة.

إن الحفاظ على فعالية المضادات ليس مسؤولية جيل واحد، بل أمانة تجاه الأجيال القادمة. وإذا كانت صحة الإنسان والحيوان والبيئة مترابطة، فإن حمايتها تبدأ بخطوة واحدة واعية... نتخذها الآن، قبل أن يصبح العلاج الذي نثق به اليوم عاجزاً عن إنقاذنا غداً.

* استشاري طب المجتمع