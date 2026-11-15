جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

هناك غرابة في أن تحتفظ النَّفسُ بما لم تعُد قادرةً على تذكُّره. أن يبقى أثر لقاء بعد ضياع ملامح صاحبه، ويستمرَّ شعورٌ في تشكيل حياتنا بعدما تنقطع صلته بالحادثة التي وُلِد منها. وغريبٌ كيف تُواصل التجارب وجودها في داخلنا مُستقلّةً عن وقائعها، وتَخضع لتحوّلات تجعل استعادتها ضرباً من إعادة الخَلْق. هذه الحياة الباطنية بما تختزنه من مشاعر فقدت صلتها بأحداثها، هي ما تُحاول جوهان عيسى الإمساك به في معرضها «الغبار الحلو (Sweet Dust)»، فتضع الزهور والثمار في مواجهة ما تفعله الذاكرة بالصوَر التي تستودعها.

انتهى الربيع داخل الإطار (غاليري صالح بركات)

في «غاليري صالح بركات» ببيروت، وحتى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تُقدِّم الفنانة 18 لوحة تتوزَّع فيها باقات الأزهار والثمار على خلفيات يغلب عليها البنّي والأخضر الداكن. تتخلّلها حمرة مكتومة وأصفر يبدو مُستَخرجاً من عتمة تُحيط به. ورغم اعتيادية الموضوعات، فإن حالة من الاضطراب البصري الهادئ تسود الأعمال. تتماهى الأوراق والبتلات حتى يصعب تمييز بعضها من بعض، وتتراجع الأواني خلف محتوياتها، في حين تتراءى بعض الثمار معزولةً داخل مساحات تكاد تستحوذ على اللوحة.

تظلّ هذه الأشياء وفيّةً لأسمائها، لكنّ صورتها لم تعد تماماً كما نعرفها. فالزهرة تبقى زهرةً حتى عندما يلتَبِس شكلها بما حولها، وتبقى الثمرة قابلة للتعرُّف بعدما تتلاشى تفاصيلها. وهذا الاختلاف بين صورة الأشياء وحقيقتها في الذاكرة يكشف عن مفارقة في طبيعة التذكُّر. فنحن نعرف غالباً ما الذي نفتقده ونعجز عن استعادة هيئته، كما نحمل أثر أشخاص غابوا عن حياتنا وأصبحت صُوَرُهم أقلّ وضوحاً من المشاعر التي تركوها.

ما أثقل زهرةً لا وزن لها (غاليري صالح بركات)

تُسنِد الفنانة إلى العتمة دوراً يتخطَّى إحاطة الأشياء. إنها تتغلغل في الأشكال وتُشارك في تحديد ما يظهر منها. وتوحي الألوان كأنها امتصّت شيئاً من الزمن، حتى تختلط ملامح العناصر المرسومة بما تراكم عليها. للغبار حلاوته المريرة. فهو ما يتركه هذا الزمن على صُوَر الماضي، حتى إننا كلّما استعدناها وجدنا فيها شيئاً ممّا عشناه وشيئاً مما أضافته إليها السنوات.

باقة لم تصل إلى أحد (غاليري صالح بركات)

وفي بعض اللوحات، تستقرّ ثمرتان أو ثلاث في أسفل التكوين تحت امتداد لوني شاسع. يفرض الفراغ هيمنته على ما يحتويه ويجعل العين تتردَّد بين الأشياء وما يُحيط بها. أما الباقات المكتظَّة فتتزاحم عناصرها حتى تفقد الزهرة المُفردة استقلالها داخل المجموع. تنشأ بذلك صورتان مختلفتان لعمل الذاكرة، إحداهما تحتفظ بأجزاء مُتناثرة وسط مساحات مطموسة، والأخرى تجمع التفاصيل حتى تختلط مصادرها وتصبح عصيّة على التمييز.

تتحدَّث جوهان عيسى عن لقاءات منسيّة وعواطف ضائعة وذكريات متزاحِمة تعود فجأةً بأشكال مُغايرة، وعن ألم يتحوَّل إلى زهرة مهدَّدة بالاختفاء. في هذه الصورة، تصبح الزهرة أكثر من شيء جميل، بحَمْلها أثر ألم غيَّرته الذاكرة من دون أن تمحوه. وفي تحوُّل الألم إلى زهرة شيءٌ من طبيعة الذاكرة التي تُعيد إلينا تجاربنا وقد تبدَّلت مشاعرنا تجاهها. فما آلمنا ذات يوم قد نستعيده بحنان، وقد نشتاق إلى زمن لم نكن سعداء فيه، بعدما غيَّرت السنوات علاقتنا بما عشناه.

تحت هذه الألوان أيام مطوية (غاليري صالح بركات)

تتميّز بعض اللوحات أكثر من غيرها في معالجتها للون والفراغ، خصوصاً تلك التي تستقرّ فيها الثمار وسط مساحات داكنة، فتفرض حضورها رغم صِغَر حجمها. أما لوحات الزهور، فيطغى على بعضها تشابُه في الألوان والتكوينات، يحدّ من قدرة كلّ عمل على تَرْك أثر مختلف. ويضع هذا التكرار التجربة أمام مأزق فنّي، إذ قد تتحوَّل العتمة إلى مُعالَجة متكرِّرة، وتفقد بعض الأعمال خصوصيتها داخل المجموعة. وتصبح الفنانة أكثر إقناعاً حين تجعل أبسط العناصر أكثر تعبيراً، من دون الاعتماد على الغموض لإضفاء عمق على الصورة.

هذه الثمار لا تنتظر قطافاً (غاليري صالح بركات)

تترك جوهان عيسى زهورها وثمارها وقد خفتت ألوانها واستقرَّ عليها شيء من ثقل الأيام. في هذا السكون ما يُشبه مصير الأشياء التي مرَّت في حياة الإنسان من دون أن يتوقَّع أن تصبح ذات يوم عزيزةً عليه لسبب لا يتعلَّق بجمالها أو قيمتها. فالأشياء العادية قد تستمدّ مكانتها من لحظة ارتبطت بها، أو من شخص رحل وترك فيها شيئاً منه.

شيء من الأمس عالقٌ في الأصفر (غاليري صالح بركات)

بذلك تُبرز لوحات «الغبار الحلو» العلاقة الحميمة بين الإنسان وما يُحيط به، وتظلّ بعض الأشياء شاهدةً على لحظات انقضت، ولا يعرف أحد سوانا ما تعنيه.