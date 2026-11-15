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يوميات الشرق

جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

معرض «الغبار الحلو» يُحاكي ما يتركه الزمن على ملامح الأشياء

لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
TT
TT

جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)

هناك غرابة في أن تحتفظ النَّفسُ بما لم تعُد قادرةً على تذكُّره. أن يبقى أثر لقاء بعد ضياع ملامح صاحبه، ويستمرَّ شعورٌ في تشكيل حياتنا بعدما تنقطع صلته بالحادثة التي وُلِد منها. وغريبٌ كيف تُواصل التجارب وجودها في داخلنا مُستقلّةً عن وقائعها، وتَخضع لتحوّلات تجعل استعادتها ضرباً من إعادة الخَلْق. هذه الحياة الباطنية بما تختزنه من مشاعر فقدت صلتها بأحداثها، هي ما تُحاول جوهان عيسى الإمساك به في معرضها «الغبار الحلو (Sweet Dust)»، فتضع الزهور والثمار في مواجهة ما تفعله الذاكرة بالصوَر التي تستودعها.

انتهى الربيع داخل الإطار (غاليري صالح بركات)

في «غاليري صالح بركات» ببيروت، وحتى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تُقدِّم الفنانة 18 لوحة تتوزَّع فيها باقات الأزهار والثمار على خلفيات يغلب عليها البنّي والأخضر الداكن. تتخلّلها حمرة مكتومة وأصفر يبدو مُستَخرجاً من عتمة تُحيط به. ورغم اعتيادية الموضوعات، فإن حالة من الاضطراب البصري الهادئ تسود الأعمال. تتماهى الأوراق والبتلات حتى يصعب تمييز بعضها من بعض، وتتراجع الأواني خلف محتوياتها، في حين تتراءى بعض الثمار معزولةً داخل مساحات تكاد تستحوذ على اللوحة.

تظلّ هذه الأشياء وفيّةً لأسمائها، لكنّ صورتها لم تعد تماماً كما نعرفها. فالزهرة تبقى زهرةً حتى عندما يلتَبِس شكلها بما حولها، وتبقى الثمرة قابلة للتعرُّف بعدما تتلاشى تفاصيلها. وهذا الاختلاف بين صورة الأشياء وحقيقتها في الذاكرة يكشف عن مفارقة في طبيعة التذكُّر. فنحن نعرف غالباً ما الذي نفتقده ونعجز عن استعادة هيئته، كما نحمل أثر أشخاص غابوا عن حياتنا وأصبحت صُوَرُهم أقلّ وضوحاً من المشاعر التي تركوها.

ما أثقل زهرةً لا وزن لها (غاليري صالح بركات)

تُسنِد الفنانة إلى العتمة دوراً يتخطَّى إحاطة الأشياء. إنها تتغلغل في الأشكال وتُشارك في تحديد ما يظهر منها. وتوحي الألوان كأنها امتصّت شيئاً من الزمن، حتى تختلط ملامح العناصر المرسومة بما تراكم عليها. للغبار حلاوته المريرة. فهو ما يتركه هذا الزمن على صُوَر الماضي، حتى إننا كلّما استعدناها وجدنا فيها شيئاً ممّا عشناه وشيئاً مما أضافته إليها السنوات.

باقة لم تصل إلى أحد (غاليري صالح بركات)

وفي بعض اللوحات، تستقرّ ثمرتان أو ثلاث في أسفل التكوين تحت امتداد لوني شاسع. يفرض الفراغ هيمنته على ما يحتويه ويجعل العين تتردَّد بين الأشياء وما يُحيط بها. أما الباقات المكتظَّة فتتزاحم عناصرها حتى تفقد الزهرة المُفردة استقلالها داخل المجموع. تنشأ بذلك صورتان مختلفتان لعمل الذاكرة، إحداهما تحتفظ بأجزاء مُتناثرة وسط مساحات مطموسة، والأخرى تجمع التفاصيل حتى تختلط مصادرها وتصبح عصيّة على التمييز.

تتحدَّث جوهان عيسى عن لقاءات منسيّة وعواطف ضائعة وذكريات متزاحِمة تعود فجأةً بأشكال مُغايرة، وعن ألم يتحوَّل إلى زهرة مهدَّدة بالاختفاء. في هذه الصورة، تصبح الزهرة أكثر من شيء جميل، بحَمْلها أثر ألم غيَّرته الذاكرة من دون أن تمحوه. وفي تحوُّل الألم إلى زهرة شيءٌ من طبيعة الذاكرة التي تُعيد إلينا تجاربنا وقد تبدَّلت مشاعرنا تجاهها. فما آلمنا ذات يوم قد نستعيده بحنان، وقد نشتاق إلى زمن لم نكن سعداء فيه، بعدما غيَّرت السنوات علاقتنا بما عشناه.

تحت هذه الألوان أيام مطوية (غاليري صالح بركات)

تتميّز بعض اللوحات أكثر من غيرها في معالجتها للون والفراغ، خصوصاً تلك التي تستقرّ فيها الثمار وسط مساحات داكنة، فتفرض حضورها رغم صِغَر حجمها. أما لوحات الزهور، فيطغى على بعضها تشابُه في الألوان والتكوينات، يحدّ من قدرة كلّ عمل على تَرْك أثر مختلف. ويضع هذا التكرار التجربة أمام مأزق فنّي، إذ قد تتحوَّل العتمة إلى مُعالَجة متكرِّرة، وتفقد بعض الأعمال خصوصيتها داخل المجموعة. وتصبح الفنانة أكثر إقناعاً حين تجعل أبسط العناصر أكثر تعبيراً، من دون الاعتماد على الغموض لإضفاء عمق على الصورة.

هذه الثمار لا تنتظر قطافاً (غاليري صالح بركات)

تترك جوهان عيسى زهورها وثمارها وقد خفتت ألوانها واستقرَّ عليها شيء من ثقل الأيام. في هذا السكون ما يُشبه مصير الأشياء التي مرَّت في حياة الإنسان من دون أن يتوقَّع أن تصبح ذات يوم عزيزةً عليه لسبب لا يتعلَّق بجمالها أو قيمتها. فالأشياء العادية قد تستمدّ مكانتها من لحظة ارتبطت بها، أو من شخص رحل وترك فيها شيئاً منه.

شيء من الأمس عالقٌ في الأصفر (غاليري صالح بركات)

بذلك تُبرز لوحات «الغبار الحلو» العلاقة الحميمة بين الإنسان وما يُحيط به، وتظلّ بعض الأشياء شاهدةً على لحظات انقضت، ولا يعرف أحد سوانا ما تعنيه.

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يوميات الشرق

هل يطوي الذكاء الاصطناعي الخبرة البشرية في عالم العطور؟

يساعد الذكاء الاصطناعي خبراء العطور في تحديد زيوت تتمتع بخصائص معينة وهو أمر كان سيتطلب منهم سنوات من العمل اليدوي القائم على مبدأ التجربة والخطأ (بيكساباي)
يساعد الذكاء الاصطناعي خبراء العطور في تحديد زيوت تتمتع بخصائص معينة وهو أمر كان سيتطلب منهم سنوات من العمل اليدوي القائم على مبدأ التجربة والخطأ (بيكساباي)
TT
TT

هل يطوي الذكاء الاصطناعي الخبرة البشرية في عالم العطور؟

يساعد الذكاء الاصطناعي خبراء العطور في تحديد زيوت تتمتع بخصائص معينة وهو أمر كان سيتطلب منهم سنوات من العمل اليدوي القائم على مبدأ التجربة والخطأ (بيكساباي)
يساعد الذكاء الاصطناعي خبراء العطور في تحديد زيوت تتمتع بخصائص معينة وهو أمر كان سيتطلب منهم سنوات من العمل اليدوي القائم على مبدأ التجربة والخطأ (بيكساباي)

اقتحم الذكاء الاصطناعي مجال الصناعات العطرية؛ إذ بات لهذه التقنية الثورية دور متزايد في ابتكار أنواع جديدة من العطور، رغم تأكيد العاملين في القطاع أن التكنولوجيا -مهما تطورت- لن تستطيع أن تحل بالكامل محل الخبرة الحسية البشرية.

وفي عام 2025، افتتحت شركة «إستي لودر» الأميركية العملاقة في صناعة مستحضرات التجميل مركزاً لابتكار العطور في باريس، يستخدم الذكاء الاصطناعي للجمع بين الخبرة الفنية التقليدية والتكنولوجيا المتطورة.

ويهدف المركز إلى دعم علاماتها التجارية التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، مثل «جو مالون لندن»، و«كيليان باريس»، و«لو لابو»، و«توم فورد بيوتي»، وفق نائب رئيس المجموعة لابتكار العطور، لوكاس نانيني.

ويختبر نانيني بعض التركيبات الجديدة التي يتم التوصل إليها على زوار «دار العطور» (Maison des Parfums).

ويقول نانيني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يسمح لنا الذكاء الاصطناعي بالعمل على ما نسميه (المفارقات)، أي على سبيل المثال: كيف يمكننا ابتكار زيت عطري غني، لديه في الوقت عينه قوام خفيف بما يكفي لجعله يفوح في الهواء؟».

ويساعد الذكاء الاصطناعي خبراء العطور في تحديد زيوت تتمتع بخصائص معينة، وهو أمر كان سيتطلب منهم سنوات من العمل اليدوي القائم على مبدأ التجربة والخطأ.

كما يسهم الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام التنظيمية؛ إذ يشير نانيني إلى الوقت الطويل الذي يستغرقه التحقق مما إذا كانت قوانين مختلف الدول تسمح باستخدام كل مكون من مكونات العطر.

وبنقرة واحدة، أصبح بالإمكان التأكد مما إذا كان أحد المكونات، من بين أكثر من ألف مكون مستخدم، قانونياً في بلد معين، ومعرفة الحد الأقصى للتركيز المسموح به.

ويمكن أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد جزيئات بديلة لمكونات كانت تُستخلص سابقاً من الحيوانات، بعد حظر استخدام أنواع منها، بعد ضغوط مارستها حركات الرفق بالحيوان.

توفير الوقت

تؤكد «إنترناشيونال فلافرز آند فراغرانسز»، وهي جهة أميركية رئيسية أخرى في هذا القطاع، أن الذكاء الاصطناعي يقلص الوقت اللازم لتطوير العطور وتصنيعها، بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة.

ومع ازدياد حصة العطور المتخصصة (niche perfumes) في سوق تشهد نمواً مستمراً، استثمرت شركات مثل «جيفودان» السويسرية و«روبرتيه» الفرنسية بشكل مكثف في أدوات تساعدها على اكتشاف جزيئات عطرية جديدة.

وقد طوّرت «إنترناشيونال فلافرز آند فراغرانسز» أدوات خاصة بها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من بيانات جمعتها داخلياً على مدى عقود.

وتعمل إحدى هذه الأدوات على اقتراح مكونات تتكامل بعضها مع بعض، ويستخدمها خبير العطور في الشركة تانغي غينيه.

ويقول غينيه: «يسعى كل خبير عطور إلى إيجاد ذلك التناغم أو المزيج الذي سيوقد شرارة المشاعر في المستقبل».

وتحلل الأداة الجزيئات الموجودة في مكوّن ما، ثم تقترح مكوّنات أخرى تشترك معه في خصائص مشابهة. فعلى سبيل المثال: يحتوي جوهر النعناع على مركب المنثون، وبإمكان الأداة اقتراح مكوّنات أخرى تحتوي هي أيضاً على هذا المركب.

ويضيف غينيه: «قد تبدو بعض التوليفات بديهية، بينما قد تبدو أخرى غريبة بعض الشيء، ولكن هنا بالضبط تكمن قيمة هذه الأداة»؛ إذ إنها «تحفز الإبداع، ما يدفعني للنظر في توليفات مبتكرة للغاية».

ومع ذلك، لا يقتنع الجميع بجدوى ثورة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؛ إذ يؤكد الشريك المؤسس لدار العطور الفرنسية «إيليوس» غيوم تول أنه صاحب القرار النهائي في كيفية تطوير العطور، قائلاً: «أنا متمسك برؤيتي الخاصة».

ويضيف: «تماماً كما في الموسيقى، ثمة تنافرات تظهر عند البدء في تعديل المكوّنات، وهذا تحديداً ما يثير الاهتمام، ولا يمكن لأحد سوى الإنسان معرفة كيفية توظيفها بفعالية».

ويشير تول إلى عطر «أنجل» الذي أطلقته دار «تييري موغلر» عام 1992، قائلاً: «لا أعتقد أن أي ذكاء اصطناعي كان سيقترح ابتكار عطر كهذا»؛ مشيراً إلى أنه اعتُبر حينها ثورياً بسبب نفحاته الحلوة.

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الذكاء الاصطناعي فرنسا
يوميات الشرق

جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
TT
TT

جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)

هناك غرابة في أن تحتفظ النَّفسُ بما لم تعُد قادرةً على تذكُّره. أن يبقى أثر لقاء بعد ضياع ملامح صاحبه، ويستمرَّ شعورٌ في تشكيل حياتنا بعدما تنقطع صلته بالحادثة التي وُلِد منها. وغريبٌ كيف تُواصل التجارب وجودها في داخلنا مُستقلّةً عن وقائعها، وتَخضع لتحوّلات تجعل استعادتها ضرباً من إعادة الخَلْق. هذه الحياة الباطنية بما تختزنه من مشاعر فقدت صلتها بأحداثها، هي ما تُحاول جوهان عيسى الإمساك به في معرضها «الغبار الحلو (Sweet Dust)»، فتضع الزهور والثمار في مواجهة ما تفعله الذاكرة بالصوَر التي تستودعها.

انتهى الربيع داخل الإطار (غاليري صالح بركات)

في «غاليري صالح بركات» ببيروت، وحتى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تُقدِّم الفنانة 18 لوحة تتوزَّع فيها باقات الأزهار والثمار على خلفيات يغلب عليها البنّي والأخضر الداكن. تتخلّلها حمرة مكتومة وأصفر يبدو مُستَخرجاً من عتمة تُحيط به. ورغم اعتيادية الموضوعات، فإن حالة من الاضطراب البصري الهادئ تسود الأعمال. تتماهى الأوراق والبتلات حتى يصعب تمييز بعضها من بعض، وتتراجع الأواني خلف محتوياتها، في حين تتراءى بعض الثمار معزولةً داخل مساحات تكاد تستحوذ على اللوحة.

تظلّ هذه الأشياء وفيّةً لأسمائها، لكنّ صورتها لم تعد تماماً كما نعرفها. فالزهرة تبقى زهرةً حتى عندما يلتَبِس شكلها بما حولها، وتبقى الثمرة قابلة للتعرُّف بعدما تتلاشى تفاصيلها. وهذا الاختلاف بين صورة الأشياء وحقيقتها في الذاكرة يكشف عن مفارقة في طبيعة التذكُّر. فنحن نعرف غالباً ما الذي نفتقده ونعجز عن استعادة هيئته، كما نحمل أثر أشخاص غابوا عن حياتنا وأصبحت صُوَرُهم أقلّ وضوحاً من المشاعر التي تركوها.

ما أثقل زهرةً لا وزن لها (غاليري صالح بركات)

تُسنِد الفنانة إلى العتمة دوراً يتخطَّى إحاطة الأشياء. إنها تتغلغل في الأشكال وتُشارك في تحديد ما يظهر منها. وتوحي الألوان كأنها امتصّت شيئاً من الزمن، حتى تختلط ملامح العناصر المرسومة بما تراكم عليها. للغبار حلاوته المريرة. فهو ما يتركه هذا الزمن على صُوَر الماضي، حتى إننا كلّما استعدناها وجدنا فيها شيئاً ممّا عشناه وشيئاً مما أضافته إليها السنوات.

باقة لم تصل إلى أحد (غاليري صالح بركات)

وفي بعض اللوحات، تستقرّ ثمرتان أو ثلاث في أسفل التكوين تحت امتداد لوني شاسع. يفرض الفراغ هيمنته على ما يحتويه ويجعل العين تتردَّد بين الأشياء وما يُحيط بها. أما الباقات المكتظَّة فتتزاحم عناصرها حتى تفقد الزهرة المُفردة استقلالها داخل المجموع. تنشأ بذلك صورتان مختلفتان لعمل الذاكرة، إحداهما تحتفظ بأجزاء مُتناثرة وسط مساحات مطموسة، والأخرى تجمع التفاصيل حتى تختلط مصادرها وتصبح عصيّة على التمييز.

تتحدَّث جوهان عيسى عن لقاءات منسيّة وعواطف ضائعة وذكريات متزاحِمة تعود فجأةً بأشكال مُغايرة، وعن ألم يتحوَّل إلى زهرة مهدَّدة بالاختفاء. في هذه الصورة، تصبح الزهرة أكثر من شيء جميل، بحَمْلها أثر ألم غيَّرته الذاكرة من دون أن تمحوه. وفي تحوُّل الألم إلى زهرة شيءٌ من طبيعة الذاكرة التي تُعيد إلينا تجاربنا وقد تبدَّلت مشاعرنا تجاهها. فما آلمنا ذات يوم قد نستعيده بحنان، وقد نشتاق إلى زمن لم نكن سعداء فيه، بعدما غيَّرت السنوات علاقتنا بما عشناه.

تحت هذه الألوان أيام مطوية (غاليري صالح بركات)

تتميّز بعض اللوحات أكثر من غيرها في معالجتها للون والفراغ، خصوصاً تلك التي تستقرّ فيها الثمار وسط مساحات داكنة، فتفرض حضورها رغم صِغَر حجمها. أما لوحات الزهور، فيطغى على بعضها تشابُه في الألوان والتكوينات، يحدّ من قدرة كلّ عمل على تَرْك أثر مختلف. ويضع هذا التكرار التجربة أمام مأزق فنّي، إذ قد تتحوَّل العتمة إلى مُعالَجة متكرِّرة، وتفقد بعض الأعمال خصوصيتها داخل المجموعة. وتصبح الفنانة أكثر إقناعاً حين تجعل أبسط العناصر أكثر تعبيراً، من دون الاعتماد على الغموض لإضفاء عمق على الصورة.

هذه الثمار لا تنتظر قطافاً (غاليري صالح بركات)

تترك جوهان عيسى زهورها وثمارها وقد خفتت ألوانها واستقرَّ عليها شيء من ثقل الأيام. في هذا السكون ما يُشبه مصير الأشياء التي مرَّت في حياة الإنسان من دون أن يتوقَّع أن تصبح ذات يوم عزيزةً عليه لسبب لا يتعلَّق بجمالها أو قيمتها. فالأشياء العادية قد تستمدّ مكانتها من لحظة ارتبطت بها، أو من شخص رحل وترك فيها شيئاً منه.

شيء من الأمس عالقٌ في الأصفر (غاليري صالح بركات)

بذلك تُبرز لوحات «الغبار الحلو» العلاقة الحميمة بين الإنسان وما يُحيط به، وتظلّ بعض الأشياء شاهدةً على لحظات انقضت، ولا يعرف أحد سوانا ما تعنيه.

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معرض بيروت لبنان
يوميات الشرق

عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
TT
TT

عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)

بدأت الحكاية في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بمنشورٍ على منصة «إكس» لمواطن فرنسي جزائري يغمّس السوشي بالصلصة الجزائرية. كتب أنه يستطيع فعلَ ذلك بما أنه داخل الأراضي الفرنسية، بعيداً عمّا قد يثير من غضبٍ لدى اليابانيين.

إلا أنّ المفاجأة كانت بالعدد الهائل من ردود الفعل المرحّبة التي تلقّاها، لا سيما من آلاف اليابانيين الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع وصفته الجديدة، مطالبين إياه بإخبارهم المزيد عن الصلصة الجزائرية التي لا يعرفون نكهتها. فبعد أن كان طبق السوشي محاطاً بهالة من التقاليد الصارمة، بدأ اليابانيّون مؤخراً تقبُّل أشكاله المُستحدَثة. ما عادت الصويا صلصتَه الحصريّة، وقد سبق كلٌّ من الحمّص بالطحينة ومزيج الصعتر والسمّاق الصلصة الجزائريّة إلى إمبراطوريّة السوشي.

ترند السوشي الجزائري

طالت موجة الذهول بالوصفة الجديدة أصحاب الاختصاص في اليابان. فبدل الاعتراض على المسّ بالطبق التقليدي ورمز البلاد، أراد بعض الطهاة المعروفين خوض التجربة. من بين هؤلاء الشيف ريوجي تيشيما الذي اقترح على سلسلة مطاعم «سوشيرو» اليابانية المتخصصة في السوشي، إضافة الصلصة الجزائرية إلى قائمة الطعام لديها.

وما هي إلا أيام على نشر التغريدة، حتّى تحوّل السوشي المغمّس بالصلصة الجزائريّة إلى ترند عالمي على منصات التواصل الاجتماعي. المؤثّرون راغبون في التجربة أمام متابعيهم، وهم يثنون على مزيج النكهات واللسعة الحادّة لصلصة الجزائر التي تتلاقى وحياديّة طعم السوشي.

ما هي الصلصة الجزائرية؟

غالباً ما تُرافق الصلصة الجزائريّة المشاوي، وسندويتشات الكباب، والتاكوس، والبطاطا المقليّة، والهامبرغر. هي رائجة في مطاعم الوجبات السريعة في فرنسا وسائر أوروبا، والجزائر بطبيعة الحال.

أما مكوّناتها الأساسية فهي: المايونيز، وصلصة الطماطم، ومعجون الهريسة الحار، والبهارات الخاصة، والبصل. ويُضاف إليها أحيانا الثوم، وعصير الليمون، والكمّون والسكّر.

الصلصة الجزائرية المرافقة لمجموعة من الوجبات السريعة (إنستغرام)

عَولمة السوشي

إذا كانت الخلطة الجزائريّة قد أحدثت كل تلك الضجّة لدى مُحبّي السوشي، فهذا لا يعني أنها التجربة الأولى التي أرادت نقل الطبق الياباني إلى مطبخٍ آخر.

سبق أن استعاض كثيرون عن الصويا، وهي الرفيق التقليدي للسوشي، بصلصات لا تمتّ للمطبخ الياباني بصِلة.

* سوشي بالحمّص... سوشي بالسمّاق

يُنسَب تغميس السوشي بخلطة الصعتر والسمّاق والزيت إلى المطبخ الشرق أوسطي؛ إذ لا يجد المتوسطيّون غرابة في الدمج ما بين السلمون وسمك السوشي ونكهة الصعتر والسمّاق.

من بين الابتكارات المتوسّطية كذلك، تغميس السوشي بالطحينة أو بالحمّص بالطحينة كبديل عن الصويا.

سوشي على الطريقة المتوسّطيّة (إنستغرام)

* السوشي بنكهة عربيّة

لا يقتصر التفنّن في السوشي على الصلصات داخل المطابخ العربيّة؛ بل يتجاوزها إلى المكوّنات. فمن بين الطهاة العرب من يستعيض عن الأرزّ الأبيض في صناعة السوشي بالبرغل أو الكسكس. ومنهم مَن يضيف الزعفران إلى أرزّ السوشي مانحاً إياه لوناً ونكهة مشرقيين، بينما يضيف آخرون جبنة الحلّوم مع الخضراوات المشويّة. أما ذروة الابتكار العربي فهي الفلافل على طريقة السوشي.

الفلافل على طريقة السوشي (إنستغرام)

* سوشي المانجو البرازيلي والبوريتو المكسيكي

ضربت رياح العولمة السوشي فأخذته من شرق الكرة الأرضيّة إلى غربها. وإن ظنّ محبّو الطبق الياباني أنّهم كلما طلبوه مع المانجو، يوجّهون بذلك تحية إلى «بلاد الشمس المشرقة» فهُم مخطئون.

البرازيليّون هم من روّجوا لإضافة الفواكه، على رأسها المانجو والفراولة، إلى السوشي.

السوشي بالمانجو ابتكار برازيلي (بكسلز)

لم يتفنّن شعبٌ في السوشي بِقَدرِ ما فعل المكسيكيّون. من عندهم انتشرَ الـ«سوشي بوريتو»، وهم مَن لفّوا السوشي بخبز التورتيا، وفي مكسيكو أيضاً بدأ سكب الجبن الذائب والساخن فوق لفائف السوشي. أما المايونيز الحارّ وقطع الفلفل المرافقة للسوشي فهُم أسيادُها من دون منازع. تعود إليهم كذلك عادة قلي حبّات السوشي بالكامل قبل تقديمها مقرمشة.

السوشي بوريتو ابتكار مكسيكي (بكسلز)

سوشي Made in America

كلٌّ أدخلَ تعديلاتٍ على السوشي بطريقة تتوافق ومطبخ بلاده. وإذا كان السوشي بجبن البوراتا وزيت الكمأة قد بقي محصوراً في إيطاليا، ولم يتجاوز ذلك المحشو بالكبد المسمّن (foie gras) حدود فرنسا، فإنّ الأميركيين نجحوا في تصدير نسختهم الخاصة من السوشي، لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من قوائم المطاعم اليابانيّة حول العالم.

لم تتوقّف الاختراعات الأميركية عند برغر السوشي وبيتزا السوشي التي تدمج مكوّنات السوشي وتقدّمها على هيئة الطبقَين الأشهر في العالم. فالـ«أوراماكي» أي السوشي المغلّف بالأرزّ بدلاً من عشبة البحر هو ابتكار أميركي وليس يابانياً. أما لفائف «كاليفورنيا» الشهيرة والمكوّنة من السلطعون المصنّع والأفوكادو والخيار والسمسم وفُتات الـ«بانكو»، فآتية هي أيضاً من الولايات المتحدة. تُضاف إلى قائمة السوشي الأميركية «لفائف فيلادلفيا» المغلّفة بالسلمون وفي داخلها الجبنة الكريميّة والخيار.

لفائف الأوراماكي سوشي من صناعة أميركية (بكسلز)

كيف تأكل السوشي مثل اليابانيين

السوشي في بلاد المنشأ تجربة مغايرة كلياً عن بقية أنحاء العالم، شكلاً ومضموناً. في مطاعم طوكيو وأوساكا وسائر المدن اليابانية، لن تجد الصلصات الكثيفة والحارّة ولا الرقائق المحمّصة ولا ألواناً كثيرة في الطبق المقدّم لك. السوشي في اليابان عنوانه البساطة، وأساسه السمك النيئ الطازج.

يتكوّن السوشي التقليدي غالباً من شريحة من السمك توضع فوق كمية صغيرة من الأرزّ؛ بلا إضافات معقّدة. يشيع استخدام السلمون، والتونة، والدنيس، والماكريل، والحبّار، وثعبان البحر. ولا يقل الأرز أهمية عن السمك، فأرزّ السوشي المعروف بـ«شاري» يُتبّل بعناية مع الخل والملح، وأحياناً السكر، كما أن درجة حرارته وقوامه يُعدّان عنصرين في غاية الأهمية.

أما أبرز الأصناف المستهلكة في اليابان فهي:

- نيغيري: كمية صغيرة من الأرزّ المتبّل بالخلّ تُشكّل باليد، وتوضع فوقها شريحة من السمك النيئ.

السوشي الأشهر في اليابان هو النيغيري (بكسلز)

- غونكان ماكي: أرزّ ملفوف بعشبة البحر ليشكّل وعاءً صغيراً للمكونات التي يصعب وضعها مباشرة فوق الأرز. يشتهر هذا النوع بشكل خاص باسم «توبيكو»، أي بطارخ السمك الطائر، والـ«إيكورا» أي بطارخ السلمون.

تنضمّ إليه أصناف الماكي الملفوفة بعشبة البحر، وتحتوي على الأرزّ والخيار والتونة النيئة.

الماكي الملفوف بعشبة البحر (بكسلز)

قواعد يابانيّة صارمة في أكل السوشي

يُعَدّ تناول السوشي في اليابان طقساً بحدِّ ذاته. فهو تقليدٌ تعود جذوره إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وترافقه قواعد يجب احترامها.

ليس مقبولاً لدى اليابانيين أن تقطّع حبّة السوشي إلى جزأين أو أكثر أو أن تُقضم؛ بل يجب أن تؤكَل دفعة واحدة. أما استعمال الشوكة والسكّين فمستحيل، ويُستعاض عنه بالعيدان الخشبيّة أو بالأصابع بعد تنظيفها بمنديل ساخن ومعقّم.

ليس مُحبّذاً كذلك أن يجري فصل قطعة السمك عن الأرزّ وأكلُهما كلٌّ على حدة. ولمَن يريد الذهاب أعمق في آداب أكل السوشي، فعليه أن يدع السمك يلمس لسانه قبل الأرزّ، لذلك يجب أن تُرفع قطعة السوشي من الصحن رأساً على عقب، وأن يغمّس السمك فقط بصلصة الصويا وليس القطعة كاملة.

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