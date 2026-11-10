تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروت

نفَّذ الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم (الثلاثاء)، تفجيراً ضخماً في بلدة القنطرة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون، جنوب لبنان.

وبحسب «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، نفَّذ الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم، تفجيراً ضخماً في بلدة القنطرة في جنوب لبنان.

وتعرَّضت منطقة الصوان عند أطراف بلدة ميفدون، عصر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع. كما نفَّذ الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأُصيب عنصران من فرق الإسعاف التابعة للهيئة الصحية بجروح طفيفة، إثر انهيار مبنى في بلدة زبقين في جنوب لبنان، «في أثناء تنفيذ عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخله»، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قد قصفت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة في جنوب لبنان.

وسُجِّل، بعد ظهر اليوم، تحليقٌ للطيران المسيّر الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت، على علو منخفض. كما سُجِّل تحليقٌ مكثفٌ للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقة النبطية في جنوب لبنان على علو مرتفع.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على بلدة القنطرة في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة شقرا في جنوب لبنان. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدتَي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

وتشنُّ إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.