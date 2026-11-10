«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، اتفاق كتلته على انتخاب عضو حزبه، ماتان كاهانا، مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ورحب رؤساء أحزاب معسكر «التغيير» به، وقرروا دعمه في المنصب، إضافة إلى الأحزاب العربية التي يفترض أن تصوت له، ما يجعل طريقه لرئاسة الكنيست شبه محسوم.
وقدم المعسكر، الثلاثاء، مع افتتاح الكنيست الجديدة، توقيعات 67 عضواً يطالبون باستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا الذي سيكون ملزماً بالدعوة إلى التصويت على هذه الخطوة في غضون أسبوع على الأكثر.
ولا يبدو أن آيزنكوت اختار التنازل لكاهانا عبثاً؛ إذ تظهر السيرة الذاتية لكاهانا معرفة قانونية شكّلها بناء على حصوله على درجة الماجستير في الحقوق، فضلاً عن خبرته لسنوات طويلة عضواً في الكنيست، إضافة إلى شغله منصباً وزارياً سابقاً.
ويفترض أن يكون كاهانا رأس حربة «كتلة التغيير» في الكنيست في إطار التخلص من رجال وقوانين وإرث حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، في مهمة صعبة ومعقدة.
בעצרת השבועית לתמיכה במשפחות חטופי ניר עוז וכלל החטופים.מאושרים עם חזרתם של עומר ונקרט, עומר שם טוב, אלי-ה כהן, טל שהם, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד,אבלים על הרצחם הנוראי של עודד ליפשיץ, שירי, אריאל וכפיר ביבס.מתפללים ומחכים לכל שאר החטופים.@gantzbe pic.twitter.com/GTFay1isqq
— Matan Kahana מתן כהנא (@MatanKahana) February 22, 2025
وقال كاهانا، الثلاثاء، بعد إعلان آيزنكوت اختياره للمنصب، إن «منصب رئيس الكنيست منصبٌ بالغ الأهمية. أنا سعيدٌ بالثقة التي أولاها لي غادي (آيزنكوت)، باختياري مرشحاً لهذا المنصب. علينا الانتظار قليلاً حتى يختارني أعضاء الكنيست فعلياً».
ويقود رئيس الكنيست أعمال الهيئة العامة، ويبتّ في الاقتراحات المقدمة لجدول الأعمال ومشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش، بما في ذلك الاستجوابات.
ويتولى رئيس الكنيست إدارة جلسات الهيئة العامة، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان النتائج، كما يتمتع بصلاحيات الحفاظ على النظام والانضباط.
وإضافة إلى ترؤس هيئة الكنيست، فإنه يدير شؤونها الإدارية والمالية وميزانيتها ويمثلها أمام المؤسسات والهيئات الخارجية والدولية. وفي حال غياب الرئيس الدولة يتولى رئيس الكنيست مهام الرئاسة بالإنابة.
كما يعول الكثيرون على الكنيست ورئاسته في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته «حماس» ضد إسرائيل، ورفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي بشأنه، خشية إدانة سياسية لحكومته، وحمّل طوال 3 سنوات الجيش المسؤولية عن الإخفاق.
مَن ماتان كاهانا؟
ولد ماتان كاهانا في حيفا عام 1972، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك في سن مبكرة، ثم عاد مع العائلة إلى «بيت غمليئيل» وسط إسرائيل وهي مزرعة تعاونية، ولا يزال يسكن هناك.
خدم كاهانا جندياً قتالياً في وحدة «سييرت متكال»، وهي وحدة النخبة التي تتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من أغسطس (آب) 1990 إلى يناير (كانون الثاني) 1993، ثم تلقى تدريبات في سلاح الجو طياراً مقاتلاً، وأصبح يقود طائرات قتالية.
أصبح كاهانا طيارا في عام 1994 وفي عام 2011، تم تعيينه قائداً للسرب 116، وفي عام 2013 تم تعيينه قائداً للسرب 109.
وخلال فترة خدمته شارك في عمليات في قطاع غزة، وحرب لبنان الثانية 2006. وفي غزة تحديداً شارك طياراً في عمليات «الرصاص المصبوب» (2008 - 2009)، و«عمود السحاب» (2012)، و«الجرف الصامد» 2014 في قطاع غزة.
سُرِّح كاهانا من الجيش عام 2018 برتبة عقيد، وبعدها تخرج في جامعة «بار إيلان». وبحسب موقع الكنيست، فإنه حاصل على بكالوريوس وماجستير في الحقوق.
السيرة السياسية
وتوضح السيرة السياسية لماتان كاهانا أنه في عام 2019، انضم إلى حزب «اليمين الجديد» الذي قاده نفتالي بينت، وانتُخب لعضوية الكنيست الثانية والعشرين ضمن قائمة «يمينا» المشتركة التي كان بينيت أيضاً أحد أبرز قادتها.
وفي يونيو (حزيران) 2021، عُيّن ماتان كاهانا وزيراً للخدمات الدينية في حكومة بنيت ويائير لبيد، ثم في مايو (أيار) 2022، استقال كاهانا من منصبه الوزاري وعاد إلى عضوية الكنيست، قبل أن يتولى لفترة قصيرة منصب نائب وزير الخدمات الدينية.
وفي أغسطس من عام 2022، انضم كاهانا إلى قائمة «المعسكر الرسمي» بقيادة بني غانتس، ثم استقال في يوليو (تموز) 2025 من الكنيست، وبعدها بشهرين انضم إلى حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت. وانتُخب لعضوية الكنيست، الشهر الماضي.