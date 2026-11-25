«متحف لندن» الجديد الذي سيفتح أبوابه للجمهور يوم 28 من هذا الشهر ليس متحفاً عادياً، يمكن اعتباره أكبر متحف مكرّس لمدينة واحدة في العالم، وتترجم لغة الأرقام السبب وراء ذلك؛ فقد بلغت تكلفة إنشائه 437 مليون جنيه إسترليني، ويضم داخله نحو خمسة آلاف قطعة وبانتظار وصول 300 ألف قطعة لاحقاً لإضافتها للعرض.

قبل أن أدخل المتحف، يصعب تجاهل حقيقة أن هذا المكان لم يكن متحفاً في الأصل، بل سوق «سميثفيلد» التاريخي الذي ظل مهجوراً لعقود قبل أن تُبعث فيه الحياة من جديد. وبعد إغلاق المقر السابق لمتحف لندن عام 2022، تقرر تحويل السوق إلى مقر جديد للمتحف، في مشروع استغرق تنفيذه أكثر من عقد من الزمن.

متحف لندن الجديد في سوق «سميثفيلد» (د.ب.أ)

تحت القبة التاريخية

حافظ التصميم الجديد على تفاصيله الأصلية، مثل المدافئ القديمة المدمجة في الجدران ولا ننسى القبة الضخمة أعلاه والمرتكزة على 16 عموداً من الحديد.

يعبر المتحف عن مدينة حيوية، جمعت ثقافات مختلفة على مر تاريخها وهو ما عبَّرت عنه مديرة المتحف، شارون أمينت في تعليق لوكالة «أسوشييتد برس»: «ما يُميّز لندن هو أنها لطالما كانت مزيجاً فريداً من الثقافات. ومن أبرز سماتها حركة الناس الدائمة. بدأ الأمر مع تدفق أعداد كبيرة من الوافدين الذين أسسوا مدينة لوندينيوم الرومانية، وما زالت كذلك».

صمَّم السوق العام ستانتون ويليامز وآصف خان، إلى جانب مهندس الحفاظ على التراث جوليان هاراب، وهو مقسم إلى ثلاث مساحات متميزة: الوقت الحقيقي، ووقتنا، والوقت الماضي.

لندن اليوم

أبدأ الجولة في الطابق الأول، حيث تمتد أمامي مساحة هائلة تحت القبة التاريخية التي كانت تحتضن قاعة التداول في السوق. وعلى الجوانب معروضات تستكشف لندن كما نعرفها اليوم. تشمل المعروضات العربة الرسمية المذهَّبة التي كان يستخدمها عمدة مدينة لندن، ولوحة مفاتيح الهاتف القديمة من قصر باكنغهام، يتيح العرض للزائر الفرصة لالتقاط السماعة وتجربة ما يمكن أن يكون مكالمة متخيَّلة ما بين موظفي القصر.

بدالة هاتف قصر باكنغهام (د.ب.أ)

استُخدمت لوحة التبديل في قصر باكنغهام لربط المكالمات الداخلية والخارجية، وذلك بدءاً من عام 1930 حتى أواخر ستينات القرن العشرين. وتعكس الملصقات الموجودة على اللوحة طبيعة العمل داخل القصر خلال ذلك العقد الأخير؛ إذ تضمنت الخطوط الفرعية جهاتٍ مثل طاقم الخدمة في القصر ورئيس الوزراء. وكما يوضح الموقع الإلكتروني لمتحف لندن: «كان موظف البدالة يقوم بتوصيل وفصل أسلاك الربط لإجراء الاتصالات؛ فعند رفع سماعة الهاتف في أي مكان داخل القصر، تضيء إشارة ضوئية تُعرف بـ(اللؤلؤة). وحينها، يقوم الموظف بتوصيل السلك في المنفذ المقابل لتحديد الشخص الذي يرغب المتصل في التحدث إليه».

كشك حراسة للشرطة مزين بأسماك البيرانا من قِبل فنان الشارع بانكسي (أ.ب)

ومن بين المعروضات كشك حراسة للشرطة مزيَّن بأسماك البيرانا من قِبل فنان الشارع بانكسي عام 2024، وإلى جواره جدار يضم لافتات أصلية لمبانٍ لندنية شهيرة منها سينما «أوديون»، وسلسلة مطاعم «مورلي» المحلية للدجاج المقلي ومحلات «توب شوب» وغيرها.

في الطابق نفسه يُقام معرض مؤقت يستكشف فنون الطهي في لندن، بما في ذلك التغيرات التي طرأت على شارع بريك لين، الذي سكنته أجيال من المهاجرين، وشهد ظهور مطاعم يهودية، ومطاعم كاري جنوب آسيوية.

لافتات علامات تجارية قديمة من العاصمة البريطانية (د.ب.أ)

من لوندينيوم إلى لندن

لاستكشاف المعروضات ننزل للطابق الأرضي وهو يقع على مستوى الشارع في الفترة الرومانية، ويبدو اختيار هذا المستوى مناسباً جداً لعرض تاريخ مدينة تأسست على يد الرومان. يمر العرض بمراحل تاريخية لاحقة مروراً بالعصور الوسطى وعصر الإمبراطورية وصولاً لأولمبياد لندن عام 2012 الذي يعدّه سكان العاصمة لحظة فخر لعاصمتهم. ولا ننسى النافذة الضخمة التي تطل على محطة قطارات «فارينغدون» المجاورة ويمكن للزائر مشاهدة القطارات العابرة عن قرب من خلالها.

النافذة الضخمة التي تطل على محطة قطارات «فارينغدون» المجاورة للمتحف (رويترز)

بالنزول إلى الطابق الثاني نجد أنفسنا أمام كمية هائلة من المعروضات مقسَّمة حسب موضوعات مختلفة من عصور المدينة المختلفة، وتتبع طريقاً متعرجاً بحيث تترك للزائر حرية اختيار النقطة التي يريد.

وإذا اخترنا اتباع مسار منظم فمن المناسب أن نبدأ من نقطة إنشاء مدينة لندن في العصر الروماني ونتوقف أمام أحد الصناديق الضوئية التي تقدم لنا مقاطع مرسومة متحركة يعرض كل منها جانباً من تاريخ المدينة بالتسلسل التاريخي، تعرض واجهات العرض المختلفة رسومات للندن في عصورها الأولى لنتخيل شكل المدينة وشوارعها في ذلك لوقت، وينتقل السرد الزمني لحقبة أخرى يتغير فيها اسم المدينة حسب القوة الغازية، ولهذا نرى لندنيوم في عصر الرومان، التي سرعان ما يتغير اسمها إلى لندنويك تحت حكم الساكسون، ولندنبورغ على يد الملك ألفريد العظيم في عام 886.

منظر عام لمتحف لندن (أ.ب)

في هذا القسم نجد أننا يمكننا متابعة السياق التاريخي المتسلسل أو اختيار معاينة موضوعات بعينها، فهناك عرض يهتم بالترفيه في فترات مختلفة، وجانب آخر يستكشف الأديان المختلفة المتعايشة في العاصمة، وثالث يتحدث عن الأزياء، ورابع عن الرياضة وأهم شخصياتها قديماً وحديثاً، وهكذا.

أما على الجوانب فنجد قاعات؛ مخصَّصٌ كل منها لحدث معين يستفيض في شرحه ويعرض قطعاً نادرة تعود لذلك الحدث.

الحريق الذي غيَّر لندن

نجد قاعة مخصصة لحريق لندن الكبير الذي يعود لعام 1666 وبدأت شرارتها من فرن أحد الخبازين في شارع «بودينغ لين»، ويقدم عبر عرض بالرسومات لقصص من الحريق، بعضها متخيَّل وآخر حقيقي مستمَدّ من مذكرات شخصيات عاصرت الحدث نسمعها عبر سماعات خاصة، الذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة وقتها. من القطع المعروضة هنا أحجار نجت من الحريق بالكاد وقطع أخرى لا نعرف هويتها، ولكن باستخدام شرح تفاعلي نعرف أنها أقفال ومفاتيح لبيوت دُمِّرت في الحريق.

قسم يروي قصة الحريق الكبير في لندن (إ.ب.أ)

أسرار كنز «تشيبسايد»

في قاعة ثانية تُعرض مجموعة من الحلي الذهبية والمجوهرات تُعرف باسم «كنز تشيبسايد»، وهو كنز يعود إلى القرن الـ17 عُثر عليه مدفوناً تحت أحد المحال التجارية في سوق «تشيبسايد»، والتي كان تعد أفخم الأسواق في لندن في ذلك العصر، وتم العثور على الكنز في عام 1912. يمكننا تخيل أن يكون أحد تجار الذهب في هذه المنطقة التجارية قام بإحفاء كمية ضخمة من بضاعته أسفل المتجر، وأن يكون توفي بعدها ولم يعرف بسره أحد، ربما!

جانب من «كنز تشيبسايد» (الشرق الأوسط)

تصف كبيرة أمناء المتاحف، هازل فورسيث، هذا الكنز بأنه «كبسولة زمنية تعكس ذوق العصر، وثقافته، وابتكاراته، وبراعته الحرفية»، فضلاً عن التجارة العالمية في القرن السابع عشر. وتقول: «إنه يأخذك حرفياً في رحلة استكشافية». يضم الكنز قطعاً لا تقدر بثمن، مثل ساعة صغيرة صُنعت من بلورة واحدة من الزمرد الكولومبي. لكنه يحتوي أيضاً على قطع مزيفة متقنة للغاية، مما يدل على أن الجريمة وعمليات الاحتيال كانت -منذ زمن بعيد- جزءاً من الحياة في المدينة.

ساعة مرصعة بالزمرد تعود إلى القرن السابع عشر من كنز «تشيبسايد» (أ.ب)

يعبِّر العرض أيضاً عن الهجرات المختلفة التي شكَّلت الثقافة في العاصمة، ونجد أزياء تعبِّر عن ذلك، وقسماً يعرض لقطع ومقاطع فيلمية تعبِّر عن الديانات المختلفة.

قطع بارزة

ومن أبرز المعروضات مقعد يُعتقد أن تشارلز ديكنز جلس عليه في أثناء كتابة روايته الشهيرة «قصة مدينتين»، ومن بين القطع اللافتة فستان الحِداد الخاص بالملكة فيكتوريا الذي ارتدته بعد وفاة أحد أحفادها جرَّاء إصابته بفيروس الإنفلونزا.

سيارة فورد كورتينا بيضاء من الستينات صنعت شرق لندن (أ.ب)

نرى أيضاً سيارة «فورد» بيضاء تعود للستينات، وباب خشبي بكاتدرائية ويستمنستر يعود للقرن السادس عشر، وأبواب مصعد ذهبي مزخرف كان في متجر سلفريدجيز الشهير.

مصعد ذهبي الزخارف استُخدم في متجر سلفريدجيز الشهير (الشرق الأوسط)

متحف لا تكفيه زيارة واحدة

قضيت في هذا الطابق نحو ساعة ونصف الساعة وخرجت ولم أُحِط بثلثَي المعروضات. لإعطاء العرض حقه، لا تكفي زيارة واحدة. وحسب مديرة المتحف، شارون أمينت، التي علَّقت لـ«بي بي سي»، فلكي يشاهد الزائر كل قطعة في هذا الطابق يحتاج إلى ثمان ساعات، «وهو ما يعني أنك ستعود مرات أخرى»، وربما ووفقاً لنصيحتها يُستحسن أن يختار ما يروق له وما يهمه في المقام الأول للاطلاع على تفاصيله أولاً.

أترك المتحف وفي ذهني جملة شهير للكاتب صمويل جونسون تعبر عن العاصمة البريطانية: «حين يضجر المرء من لندن، فإنه يضجر من الحياة؛ ففي لندن كل ما يمكن للحياة أن تقدمه».