المتحف المصري الكبير يستقبل الملايين رغم اضطرابات المنطقة

عام واحد كان كافياً ليحول المتحف المصري الكبير إلى وجهة عالمية تستقطب الملايين، بعدما استقبل نحو 5.2 مليون زائر خلال عامه الأول، في مشهد يعكس قيمة الحضارة المصرية وقدرتها على جذب السائحين، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات.

هذا الرقم المليوني كشفه، الاثنين، بيان لمجلس الوزراء المصري، مشيراً إلى أنه في عامه الأول منذ افتتاحه الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، استقبل المتحف المصري الكبير نحو 5.2 مليون زائر.

البيان المصري عد ذلك «إنجازاً يعكس مكانته بوصفه أحد أبرز المقاصد الثقافية والأثرية عالمياً، ودوره في تعزيز جاذبية مصر سياحياً، وزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم جهود الدولة لتنويع المنتجات السياحية، وجذب مزيد من الزائرين، وهو ما يتكامل مع مستهدفات نمو القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة».

وتمثل تلك الأرقام «قيمة مهمة»، بحسب حديث نقيب المرشدين السياحيين السابق بمصر، معتز السيد لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أنها جاءت في ظل اضطربات وعدم استقرار بالعالم، وكانت في ظلال ذلك أهم منطقة سياحية في مصر والمنطقة رغم التوتر.

ويشير إلى أن ما يحويه المتحف من روائع التاريخ والآثار، يعد أحد أسرار الانبهار والجذب العالمي للمتحف المصري الكبير، وتسجيله تلك الأرقام، خصوصاً أن تلك الأسرار عززت فضولاً كبيراً للسياح للتعرف عن قرب على المتحف.

ونبّه إلى أن هذا الرقم يعني أن المتحف زاره نحو 400 ألف شهرياً، وكان من الممكن أن يتضاعف بصورة كبيرة لو كان هناك استقرار بالمنطقة، مرجحاً أن نرى نحو 10 ملايين زائر حال استقرت الاضطرابات الحالية.

وتلك الأرقام تعني أن المتحف أضاف بعداً سياحياً واقتصادياً جديداً ومهماً لمصر، وأضاف أيضاً ليلة سياحية لكل سائح يزور مصر، وهذا يحمل فرصة كبيرة لنمو كبير بقطاع السياحة الحيوي باقتصاد مصر، وفق معتز السيد، الذي أكد أن المتحف أيقونة عالمية، وسيظل عنصر إبهار وجذب للسياح السنوات المقبلة.

وتستهدف مصر، بحسب البيان، استقبال 22 مليون سائح خلال عام 2027، مقارنة بنحو 20 مليون سائح مستهدف خلال العام الحالي، وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مستفيدة من تنوع مقوماتها السياحية وما يضيفه المتحف المصري الكبير من قوة للجذب السياحي. ولمواكبة النمو المستهدف، من المتوقع إضافة ما بين 35 و40 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2027، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.

وفي نوفمبر 2025، شهد المتحف حفلاً افتتاحياً أسطورياً حضره 79 وفداً رسمياً من دول العالم، من بينهم أعضاء من الأسر الحاكمة من بلجيكا وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند. كما شارك أيضاً رؤساء جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا.

جانب من زيارة وفود أجنبية خلال جولة بالمتحف المصري الكبير (رئاسة مجلس الوزراء)

ومنذ افتتاحه التجريبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كان المتحف بمنزلة الوجهة المفضلة لاستقبال الرؤساء والزعماء من كل أنحاء العالم خلال زيارتهم مصر، سواء كانت زيارات رسمية أو غير رسمية ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار المتحف في أبريل (نيسان) عام 2025، وملك إسبانيا فيليب السادس خلال زيارته لمصر سبتمبر (أيلول) 2025.

ويعتقد الخبير السياحي المصري، معتز السيد، أن يستمر المتحف أيقونة عالمية وقبلة للزوار الكبار في العالم، لما يحويه من روائع تاريخية وأثرية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس ليتم تشييده في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة، حيث أعلنت الدولة المصرية، وتحت رعاية «اليونيسكو» عن مسابقة دولية لتصميمه، وأنشئ على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، ليصبح أكبر متحف في العالم يحكي قصة الحضارة المصرية القديمة.