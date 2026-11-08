ظلّ معروضاً في متحف لـ 80عاماً... دفن هيكل عظمي لمهاجر ألماني في أستراليا

بعد نحو 80 عاماً من عرض هيكله العظمي في متحف جنوب أستراليا، دُفن مهاجر ألماني يٌدعى ماكس دريسيغ، أمس (السبت)، في مدينة أديلايد الأسترالية.

وعلى مدى عقود، كان هيكل دريسيغ، المعروف باسمه الكامل يوهان ديفيد ماكس دريسيغ، معروضاً للزوار في المتحف، جالساً على كرسي صغير، وإحدى ساقيه مرفوعة، فيما يستقر هيكل عظمي لطائر على يده الممدودة. ولم يكن يميزه عن الهياكل العظمية للحيوانات المحيطة به سوى لافتة بسيطة كُتب عليها: «إنسان: هومو سابينس».

وتوفي دريسيغ، الذي كان يبلغ 62 عاماً، متأثراً بالسرطان عام 1913، وأوصى بجسده لطبيبه غريب الأطوار، البروفسور أرشيبالد واتسون. وحوّل الطبيب جثمانه إلى هيكل عظمي، ثم باعه للمتحف مقابل 10 جنيهات إسترلينية عام 1920.

وقالت آنا روسو، المسؤولة عن إعادة الرفات إلى أصحابها في المتحف، خلال مراسم دفنه: «لا نعرف طبيعة المحادثات التي دارت بين ماكس والدكتور واتسون على فراش موته في مستشفى شمال أديلايد عام 1913، لكننا نعرف القوانين السارية آنذاك، ونعرف أنه لم يكن مسموحاً للناس بالتبرع بأجسادهم لأطبائهم»، وفق ما أفادت به صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأضافت روسو أن الطبيب والمستشفى والمتحف كانوا على علم بذلك، مشيرةً إلى أن المتحف اضطر، في ضوء قصة دريسيغ وتاريخها، إلى التفكير ملياً في معنى الكرامة والاحترام اللذين يستحقهما.

وعمل المتحف والجالية الألمانية في أديلايد معاً على توثيق قصة دريسيغ وتنظيم دفنه في مقبرة ويست تيراس، داخل نعش صغير غُطي بالعلم الألماني. وأعقب مراسم الدفن تجمع في النادي الألماني بالمدينة، شارك فيه نحو 20 شخصاً لاستذكار حياته ووفاته ورحلته الطويلة إلى مثواه الأخير.

وحصل دريسيغ على وسام تكريمي تقديراً لشجاعته خلال مشاركته في الحرب الفرنسية - البروسية بين عامي 1870 و1871. وانتقل إلى أستراليا عام 1885، وأصبح شخصية مهمة في أوساط الجالية الألمانية هناك.

ووفقاً لمقال نشرته مجلة «الجمعية الألمانية في جنوب أستراليا (Saga)» عام 1998، وصف الكاتب جون هيلي دريسيغ في شبابه بأنه رجل وسيم، نحيل البنية، ذو شعر داكن ومتموج. وأشار هيلي إلى أن دريسيغ كان يصطحب الأطفال في جولات على ظهور الحمير بشاطئ برايتون، وأنه امتلك فرساً رمادية تُدعى «ماري»، كما تبرع للمتحف في إحدى المرات ببطريق نافق، وفي مرة أخرى بجرادة.

وحسب رواية هيلي، عانى دريسيغ عام 1913 عسر هضم شديداً وآلاماً في أسفل الظهر، فاستشار واتسون الذي شخّص إصابته بسرطان المعدة.

وكان واتسون، أستاذ علم التشريح بجامعة أديلايد، قد اعتُقل بتهمة القتل والاتجار بالبشر في جنوب المحيط الهادئ، لكنه فرّ بكفالة وسافر إلى ألمانيا لدراسة الطب.

وعمل روسو وآخرون، بالتعاون مع «الجمعية الألمانية في جنوب أستراليا (Saga)»، لعدة أشهر في محاولة للعثور على أي أقارب قد يكونون على قيد الحياة؛ لكنهم لم يجدوا أحداً، إذ تبين أن سلالة العائلة قد انقطعت تماماً في عام 1960.

وقال الدكتور روب سانت، رئيس مجلس إدارة المتحف، إن ممارسات المتحف في ذلك الوقت لم ترقَ إلى «مستويات الاحترام والمسؤولية الأخلاقية التي نلتزم بها اليوم». وأضاف: «للأسف، وفي مثال مقلق على التوجهات العلمية وممارسات المتاحف التي كانت سائدة آنذاك -والتي لم تكن قانونية حتى- تم التعامل مع رفاته كـ(عينة) أو (مادة) ذات أهمية علمية، وكإضافة إلى مقتنيات المتحف».

وتابع قائلاً: «تُذكّرنا قصة ماكس درايسيغ بأن على المتاحف مسؤولية لا تقتصر فقط على مراجعة تصرفاتنا في الماضي، بل تتعدى ذلك لتشمل التساؤل حول: مَن الشخصيات التي سُردت قصصها؟ ومن أي منظور؟ وكيف عومل الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في هذه القصص؟». وختم حديثه: «سيُذكر ماكس الآن بما يليق به من كرامة. فليرقد ماكس بسلام».