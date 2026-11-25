استقر الدولار الأميركي، الأربعاء، بعد موجة مكاسب قوية هذا الشهر، مع ترقب المستثمرين صدور أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي تُعد آخر قراءة رئيسية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة.

وحافظ الين الياباني على استقراره عقب بيانات أظهرت ارتفاع أسعار قطاع الخدمات في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ 36 عاماً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، في حين صعد الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعد صدور بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، قبل أن يتراجع مع تزايد عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في الأسواق الآسيوية.

وتتجه الأنظار إلى صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي»، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب تقارب 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه تخلى عن جزء من مكاسبه في جلسة الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القلق من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على شركائها التجاريين.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، إن نوفمبر كان شهراً قوياً للغاية للدولار الأميركي، مضيفاً أن ما تشهده أسواق العملات حالياً يبدو أقرب إلى مرحلة من جني المكاسب وتماسك الأسعار، وليس تحولاً نحو الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.12 في المائة إلى 103.97 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره البالغة 0.44 في المائة في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.0946 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة إلى 1.3091 دولار.

وتراجع الين بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة إلى 159.3 ين للدولار.

وفي ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط، أبقت أسعار النفط المرتفعة البنوك المركزية في موقف يميل إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم. وقال أولاف سلييبن، أحد صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يرجح أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه أشار إلى أن المسار اللاحق لا يزال غير واضح.

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين في العقود الآجلة لأموال «الفيدرالي» يسعرون احتمالاً يبلغ 96 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر، واحتمالاً بنسبة 64 في المائة لزيادة إضافية في يناير (كانون الثاني). غير أن المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت في موجة بيع الأسهم مؤخراً، دفعت المستثمرين إلى التساؤل عن مدى قدرة «الفيدرالي» على مواصلة تشديد السياسة النقدية من دون التأثير سلباً على الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الشهر السابق. كما ستصدر الوزارة القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وسط توقعات بأن تظهر نمواً سنوياً بمعدل 3.5 في المائة.

وفي الأسواق الآسيوية، تراجعت الأسهم والعملات المرتبطة بالمخاطر قبيل صدور تقرير متوقع من إدارة الرئيس دونالد ترمب قد يمهد لفرض رسوم جمركية جديدة على نطاق واسع من السلع المستوردة. وتستعد الولايات المتحدة لنشر نتائج تحقيق يستهدف مواجهة ما تصفه بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 من أبرز شركائها التجاريين، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن الأنباء المتعلقة باستعداد الولايات المتحدة للإعلان عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من أكثر من 12 دولة، بينها الصين والاتحاد الأوروبي، شكلت عاملاً ضاغطاً على الدولار. وأضافت أن تراجع التضخم الأميركي من شأنه أن يضغط على أسعار الفائدة الأميركية وعلى العملة.

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أحد المؤشرات الرئيسية لتضخم قطاع الخدمات بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز مبررات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المدى القريب.

وفي أستراليا، كشفت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من توقعات الأسواق خلال أكتوبر، فيما عكس استمرار ارتفاع التضخم الأساسي صعوبة احتواء الضغوط السعرية، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات منذ بداية العام.

وبعد ارتفاعه في البداية عقب صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.47 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 0.6608 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.26 في المائة إلى 0.5468 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت «بتكوين» بنسبة 1.03 في المائة إلى 59 ألفاً و235.99 دولار، وانخفضت «إيثر» بنسبة 1.08 في المائة إلى 1660.78 دولار.