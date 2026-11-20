تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل دعم توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية للعملة الأميركية، فيما دفعت المخاوف المرتبطة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.

واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى 103.9 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل أبريل (نيسان) 2025. وتسارعت موجة صعود العملة الأميركية المستمرة منذ أسابيع في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على تشديد السياسة النقدية، كما قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ينبغي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وجاءت قوة الدولار أيضاً في ظل ضعف المعنويات في أسواق الأسهم، مع استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الضغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي سجل تراجعاً لست جلسات متتالية. وانخفض المؤشر بنحو 5 في المائة منذ بداية الأسبوع، فيما لم يسهم الإدراج القياسي لشركة «أنثروبيك» يوم الخميس إلا قليلاً في تعزيز ثقة المستثمرين.

وسجلت «أنثروبيك» تقييماً بنحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» يوم الخميس، متجاوزة بذلك إدراج «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، ومختتمةً فترة من التقلبات في قطاع الذكاء الاصطناعي اختبرت خلالها «وول ستريت» مدى إقبالها على هذه التكنولوجيا.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «اشتدت حالة العزوف عن المخاطرة، ما دعم الدولار بوصفه ملاذاً آمناً وعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية». وأضافوا أن المستثمرين واصلوا تقليص مراكزهم الاستثمارية المزدحمة وإعادة تقييم التوقعات الاقتصادية الكلية، في وقت أدى فيه الاكتتاب العام القياسي لـ«أنثروبيك» إلى زيادة التدقيق في التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التمويل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 5.02 في المائة، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.

وزادت الإشارات المتشددة الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قوة الدولار. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، يوم الخميس، إن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن البيانات لا تشير إلى أن التضخم يتجه تلقائياً للعودة إلى مستوى 2 في المائة.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»: «لم يعد النقاش يدور فعلياً حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بل حول حجم الزيادة».

وأضافت: «لا نزال نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الاحتمال الأرجح. وإذا أراد المجلس بالفعل تسريع وتيرة التشديد النقدي، فأعتقد أنه سيفضل رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعين متتاليين، بدلاً من تنفيذ زيادة أكبر من المعتاد».

الين يرتفع بدعم بيانات التضخم

ارتفع الين بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 159.13 ين، متجهاً إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر دفعته إلى الاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 160 يناً للدولار.

وتسارع التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في الأمد القريب.

ويرى محللو «كابيتال إيكونوميكس» أن ضعف الين في الفترة الأخيرة لن يستمر على الأرجح. وأشاروا إلى أن توقعات التضخم طويلة الأجل باتت تدور حول المستوى المستهدف، ما يعني أن أي ارتفاعات إضافية في العوائد ستكون في معظمها ارتفاعات في العوائد الحقيقية. وأضافوا أن هذا العامل، إلى جانب توقعاتهم بانخفاض العوائد الأميركية، من شأنه أن يدعم الين.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماعه في ديسمبر، على أن يتبع ذلك برفع آخر بحلول نهاية مارس (آذار).

وفي أسواق العملات الرئيسية الأخرى، ظل الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار عند 1.3106 دولار، فيما واجه اليورو صعوبة في الابتعاد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، وجرى تداوله عند 1.0977 دولار. كما ظل الدولار الأسترالي قريباً من أدنى مستوى له في عام عند 0.6664 دولار.

وفي الصين، ارتفع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة إلى 6.6743 يوان للدولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمام العملة الأميركية، الذي سجله قبل يوم، مع موازنة عمليات إعادة الشركات أموالها إلى الداخل تأثير استمرار صعود الدولار.

وأبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية للإقراض دون تغيير خلال نوفمبر، للشهر الثامن عشر على التوالي.