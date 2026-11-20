لا يقتصر تأثير التوتر على الحالة النفسية، بل يمتد إلى الصحة الجسدية أيضاً؛ إذ يعزو نحو 75 في المائة من الأميركيين أعراضاً جسدية أو عاطفية يعانون منها إلى التوتر، فيما يواجه نحو نصفهم مستويات مرتفعة منه يومياً. وبين العادات التي قد تساعد على تخفيف التوتر، يبرز توقيت تناول الوجبات، لا سيما وجبة الإفطار، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. قد تساعد وجبة الإفطار على تنظيم هرمون التوتر «الكورتيزول»

يدخل الجسم في حالة صيام خلال النوم، وقد أظهرت الأبحاث، خصوصاً لدى النساء، أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بارتفاع مستويات الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، وزيادة ضغط الدم.

ويعود ذلك إلى أن مستويات الكورتيزول ترتفع بصورة طبيعية في الصباح، بعد الاستيقاظ مباشرة، للمساعدة على تعزيز اليقظة. ويعمل تناول وجبة الإفطار بمثابة إشارة للجسم لخفض مستويات هذا الهرمون، في حين أن تخطيها قد يحول دون حدوث ذلك، مما يُبقي مستويات الكورتيزول مرتفعة.

وتُعد الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبذور خيارات غذائية ممتازة للمساعدة على تنظيم مستويات الكورتيزول، بينما قد تزيد المشروبات الكحولية والسكريات المكررة والأطعمة المصنّعة من المخاطر المرتبطة بارتفاعه.

لذلك، يُنصح بتجنب المشروبات الكحولية وحبوب الإفطار الغنية بالسكر، واستبدال خيارات صحية بها، مثل الشوفان مع الفواكه الطازجة.

2. قد تمنع انخفاض سكر الدم الذي يحفّز استجابة التوتر

قد ينخفض مستوى السكر في الدم أو يتقلب قليلاً خلال الليل، لكنه يبقى عادة ضمن النطاق الطبيعي، إذ يعتمد الجسم على مخزون الغليكوجين للحفاظ على استقرار مستويات السكر أثناء النوم.

ويختلف هذا التغير الطبيعي عن حالة «نقص سكر الدم» (Hypoglycemia)، التي تشير إلى انخفاض حاد في مستوياته. كما تشهد مستويات الكورتيزول في الجسم تغيرات خلال الليل.

وعندما ينخفض سكر الدم بصورة كبيرة، قد يفرز الجسم هرمونات التوتر، بما فيها الكورتيزول، مما قد يزيد الشهية ويحفّز استجابة «الكر أو الفر» (Fight-or-Flight Response).

وقد يصاحب ذلك عدد من الأعراض، منها:

- الشعور بالإحباط.

- سرعة الانفعال أو نفاد الصبر.

- الاضطراب أو التوتر العصبي.

- الشد العصبي.

- حدة المزاج.

- الشعور باليقظة رغم الإرهاق الشديد.

- الدوار أو الدوخة.

- تشتت الذهن أو ما يُعرف بـ«ضبابية الدماغ».

- تسارع ضربات القلب.

وعلى المدى الطويل، قد يؤدي تكرار هذا النمط إلى الإصابة بتوتر مزمن، مما يؤثر سلباً في مختلف أجهزة الجسم.

ومرة أخرى، قد تزيد المشروبات الكحولية والسكريات المكررة والأطعمة المصنّعة من هذه المخاطر. في المقابل، يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في المكسرات والموز والسبانخ والبيض أن تساعد في الحد منها.

سيدة تقرأ كتاباً بينما تتناول وجبة الإفطار (بيكسلز)

3. قد تساعد على تقليل الآثار المرتبطة بالتوتر الناتج عن الكافيين

يحتاج معظم البالغين إلى ما بين سبع وتسع ساعات من النوم كل ليلة. ومع ذلك، يحصل نحو ثلث البالغين في الولايات المتحدة على أقل من سبع ساعات من النوم يومياً، مما يجعل كثيرين منهم يستيقظون وهم يشعرون بالتعب، فيلجأون إلى شرب القهوة.

وقد يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مؤقت في مستويات الكورتيزول، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يستهلكونه بانتظام، وإن كانت الأدلة البحثية في هذا المجال لا تزال غير قوية بما يكفي. ومع مرور الوقت، قد تتراجع هذه الاستجابة نتيجة الاعتياد على استهلاك الكافيين.

ويمكن أن يكون شاي الأعشاب بديلاً جيداً للقهوة لمن يرغبون في تناول مشروب دافئ صباحاً.

أما إذا كنت تستهلك الكافيين، فقد يساعد إدراج أطعمة مثل المكسرات والأفوكادو والموز والحبوب ضمن نظامك الغذائي على التخفيف من آثاره المحتملة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول خبز محمّص مع الأفوكادو إلى جانب قهوتك الصباحية، للمساعدة على الحد من أي ارتفاع محتمل في مستويات الكورتيزول.

4. تناول وجبة الإفطار قد يدعم صحتك النفسية

قد يؤثر تخطي وجبة الإفطار في حالتك المزاجية، إذ غالباً ما يرتبط الجوع بسرعة الانفعال والشعور بالانزعاج، وهي حالة يُشار إليها بالإنجليزية بمصطلح «Hangry»، الذي يجمع بين كلمتي الجوع والغضب.

وقد تكون لتخطي وجبة الإفطار بانتظام تأثيرات أكبر على الصحة النفسية.

فقد أظهرت الأبحاث أن تناول وجبة الإفطار مرتين أسبوعياً أو أقل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

وتحتوي أطعمة مثل البيض والأسماك والأفوكادو والشوفان والتوت والمكسرات والبذور على عناصر غذائية تدعم الصحة النفسية.

لذلك، يُعد تناول وعاء من الشوفان مع التوت، أو طبق أومليت بالسلمون، خياراً غذائياً مناسباً لبدء اليوم.

5. قد تساعدك على التعامل مع التوتر بصورة أفضل

تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة الإفطار خمسة أيام أسبوعياً على الأقل يرتبط بزيادة المرونة النفسية.

وتساعد المرونة النفسية على:

- التكيف مع المواقف المسببة للتوتر، مع الحفاظ على مستويات أقل منه.

- التعرف على أنماط السلوك الضارة والتوقف عن ممارستها.

- الانتقال من مجرد «رد الفعل» تجاه الظروف إلى «الاستجابة» لها بطريقة بنّاءة.

ويمكن لهذه المهارات أن تعزز الصحة والرفاهية في مختلف جوانب الحياة.

وكما هو الحال مع الأطعمة التي تدعم الصحة النفسية، يُعد تناول الأومليت أو الشوفان مع التوت من الخيارات الجيدة التي قد تساعد على تعزيز المرونة النفسية.