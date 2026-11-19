ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً، الخميس، بعدما أشار محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وتصريحات متشددة لأحد مسؤوليه إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عقب صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل.

وأدى ارتفاع العملة الأميركية إلى الضغط على اليورو، الذي اقترب من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ليسجل 1.0963 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.3117 دولار. وانخفض الين إلى 159.56 مقابل الدولار، ليظل قريباً من مستوى 160 الذي يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.97 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المنعقد يومَي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي رأوا الشهر الماضي ازدياد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

وعزَّز عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر هذه التوقعات، قائلاً إن على البنك المركزي إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات خلال عام 2027.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» إن التوقعات الأكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية الأميركية عوضت حتى الآن ضعف أسهم التكنولوجيا، مما أبقى الدولار مدعوماً. وأضافوا أن تراجع توقعات الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر قد يضعف هذا الدعم، من خلال خفض العوائد الحقيقية الأميركية وتقليص تدفقات الاستثمار إلى الأسهم.

وكان سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المؤشرات على أداء قطاع الرقائق الإلكترونية، قد تراجع خلال تعاملات الليلة السابقة، رغم إعلان الشركة نتائج إيرادات وتوقعات تجاوزت التقديرات، وسط حالة من عدم اليقين أعقبت مغادرة المؤسس المشارك جنسن هوانغ منصب الرئيس التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، عقب إقراره بعلاقات خارج إطار الزواج.

ويترقب المستثمرون بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» في البورصة في وقت لاحق الخميس، بوصفه اختباراً لمعنويات المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

تراجع العوائد وأسعار النفط

وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم قوة الدولار، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.05 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، بعدما تراجع بنحو 4 نقاط أساس خلال تعاملات الليلة السابقة، عقب مزاد قوي للسندات لأجل 20 عاماً. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات.

وقالت ديلين وو، استراتيجية الأبحاث لدى شركة «بيبرستون»، إن تراجع أسعار النفط ساعد على تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم، في حين ربما شجع ضعف الأسهم الأميركية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي المستثمرين على الإقبال على سندات الخزانة بوصفها ملاذاً آمناً. وأضافت أن أداء الدولار سيعتمد على تطور ميزة أسعار الفائدة التي يتمتع بها، ومستويات الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

واستقرَّت أسعار النفط، الخميس، بعد خسائر سجَّلتها في الجلسة السابقة، إذ طغت التوقعات بوجود فائض في المعروض على المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط، في ظلِّ الهجمات على حركة الشحن في مضيق «هرمز». وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.05 في المائة، إلى 92 دولاراً للبرميل.

واستقرَّ الذهب عند 3729 دولاراً للأونصة، بعد موجة بيع حادة خلال الليلة السابقة على خلفية الإشارات المتشددة الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8435 مقابل الدولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5496 دولار.

في المقابل، هبط الدولار الأسترالي إلى 0.6662 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، بعدما أظهرت البيانات تراجع التوظيف في أستراليا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات، مما عزَّز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.

وعقب صدور البيانات، قدَّم الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، جورج ثارينو، موعد توقعاته لأول خفض لأسعار الفائدة من جانب «بنك الاحتياطي الأسترالي» إلى أغسطس (آب)، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، كما توقع أن تشمل دورة التيسير النقدي 3 تخفيضات بدلاً من اثنين، عازياً ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم وتدهور أوضاع سوقَي العمل والإسكان.