تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، لتسعير طرحها العام الأولي الأربعاء، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج في تاريخ الأسواق المالية، وسط اختبار حاسم لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم التقييمات، وارتفاع تكاليف التمويل، وعدم وضوح العوائد التي يمكن أن تحققها الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

وتخطط الشركة لبيع 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، وفقاً للإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وعند الحد الأعلى من النطاق السعري، يمكن أن تجمع العملية نحو 64.4 مليار دولار، بما يقيّم الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بنحو 1.4 تريليون دولار، شاملاً خيارات أسهم الموظفين والأسهم المقيدة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة الخميس في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «ANT»، في خطوة تمنح المستثمرين الأفراد للمرة الأولى فرصة الاستثمار المباشر في شركة متخصصة بالكامل في الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التعرض للقطاع عبر شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويأتي الطرح في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتعرض أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقلبات حادة، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والرقائق وتطوير النماذج إلى أرباح مستدامة. كما تتزامن العملية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتصاعد الدعوات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة على القطاع، خصوصاً التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات.

إيرادات تتضاعف وديون وإنفاق بمليارات الدولارات

وتعكس المؤشرات المالية الواردة في ملف الطرح النمو السريع لأعمال «أنثروبيك»، إذ قفزت إيراداتها إلى 17 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل الإيرادات السنوي، المحسوب على أساس الأداء المسجل، نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 10 مليارات دولار عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن هذا النمو لا يعني أن الشركة حققت الربحية بعد؛ إذ تشير إفصاحاتها إلى أنها لا تزال تسجل خسائر وفق المعايير المحاسبية التقليدية، كما تحملت ديوناً تبلغ 6.2 مليار دولار، وصفتها في ملف الطرح بأنها «كبيرة».

وتواجه الشركة أيضاً التزامات إنفاق استثنائية لتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها. ووفقاً لوثائقها، وقّعت عقود إيجار واتفاقات أخرى تلزمها بإنفاق نحو 900 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، من بينها 70 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ورغم امتلاكها سيولة نقدية كبيرة، فإن خطط التوسع بهذا الحجم تعني استمرار حاجتها إلى التمويل، خصوصاً إذا لم تتمكن من زيادة إيراداتها بالسرعة الكافية لتغطية تكاليف البنية التحتية وخدمة الديون.

وتشكل تكلفة الاقتراض المتزايدة أحد دوافع التوجه إلى سوق الأسهم. فمع ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف المقرضين من حجم الديون التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي، أصبح جمع الأموال من المستثمرين خياراً مهماً لتمويل خطط التوسع بدلاً من الاعتماد المتزايد على الاقتراض.

نشطاء من حركة «ستوب إيه آي» يحتجون أمام المقر الرئيسي لـ«أنثروبيك» في مدينة سان فرانسيسكو عشية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة (رويترز)

رهان على تقييم مرتفع رغم تقلبات السوق

وكانت تقديرات سابقة قد وضعت قيمة «أنثروبيك» عند مستويات تصل إلى تريليوني دولار، قبل أن تتراجع هذه التوقعات مع هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت». كما كانت الشركة تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ كان سيجعل طرحها الأكبر في التاريخ، إلا أن الحصيلة المستهدفة حالياً تبدو أقل من ذلك.

ومع ذلك، فإن جمع نحو 64.4 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري سيضع الطرح ضمن أكبر العمليات المسجلة، وإن ظل دون المبلغ الذي جمعته شركة «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، والبالغ 86 مليار دولار، عند تقييم وصل إلى 1.77 تريليون دولار.

وتراهن «أنثروبيك» على استمرار الطلب على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم التقلبات التي شهدتها أسهم القطاع أخيراً. فقد تعرضت شركة «كور ويف»، المتخصصة في تأجير قدرات الحوسبة السحابية، لهبوط حاد في إحدى جلسات أكتوبر (تشرين الأول) بسبب مخاوف بشأن قدرتها على الاقتراض لتمويل النمو، قبل أن تتقلب أسهمها بشدة في الجلسات اللاحقة.

وتشير هذه التحركات إلى حساسية المستثمرين المتزايدة تجاه الشركات التي تعتمد خطط توسعها على تمويل ضخم، في ظل تساؤلات عن مدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

وتعزز المنافسة على تمويل «أنثروبيك» حضور الشركات الكبرى في الطرح؛ إذ وافقت سبع شركات تكنولوجية، من بينها «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت»، على شراء أسهم غير مصوّتة بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار، وفق سعر الطرح، من خلال اكتتاب خاص منفصل. وتضم هذه المجموعة مستثمرين في «أنثروبيك» وشركات رئيسية تزودها بقدرات الحوسبة.

كما أفادت تقديرات بأن «إنفيديا» تعتزم شراء أسهم في «أنثروبيك» بقيمة تقارب 10 مليارات دولار بعد الطرح، إلى جانب تزويدها برقائق تستخدمها في تشغيل نماذجها، رغم اعتماد الشركة أيضاً على رقائق من «إيه إم دي» وموردين آخرين.

متعامل ينظر إلى شاشة أثناء عمله في قاعة التداول ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)

مكاسب ضخمة للموظفين والمؤسسين

ولا يقتصر أثر الطرح المرتقب على الشركة ومستثمريها، بل يمتد إلى موظفيها ومؤسسيها. ووفق تحليل نشرته منصة «ساستر» المتخصصة في صناعة البرمجيات، فإن أكثر من خمسة آلاف موظف في «أنثروبيك» قد يحصلون مجتمعين على مكاسب تتجاوز 200 مليار دولار من الطرح، في تدفق مالي قد ينعكس على اقتصاد منطقة سان فرانسيسكو.

وفي المقابل، تعهد المؤسسون السبعة للشركة بالتبرع بنسبة 80 في المائة من حصصهم الشخصية فيها للأعمال الخيرية. كما أعلنت الشركة تخصيص 5 في المائة من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة، إلى جانب برنامج لمطابقة تبرعات الموظفين، بما يوجه نحو 20 في المائة من أسهمها، وفق ما أعلنته، لأغراض ذات منفعة عامة.

وكان الشقيقان داريو أومودي، الرئيس التنفيذي للشركة، ودانييلا أومودي، رئيسة الشركة، قد أسسا «أنثروبيك» قبل خمس سنوات مع عدد من الزملاء، بعد مغادرتهم شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي».

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي خلال اجتماع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

مخاطر الذكاء الاصطناعي والضغوط السياسية

ويكشف ملف الطرح عن مساحة واسعة خصصتها الشركة للمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا التي تطورها، في انعكاس لتركيزها المعلن على سلامة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع سعيها إلى تطوير نماذج أكثر تقدماً.

وحذرت الشركة من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تشكل مخاطر كارثية أو وجودية على المجتمع إذا لم تُطوّر وتُستخدم بمسؤولية. كما أقرت بأن مواقفها العلنية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي وسلامته قد تعرضها لردود فعل سياسية أو إجراءات تنظيمية غير متناسبة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل خلاف متصاعد بين الشركة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما أمرت الإدارة الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنياتها، وصنفتها باعتبارها خطراً على سلاسل التوريد، إثر رفض «أنثروبيك» السماح لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام نموذج «كلود» في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو تشغيل أسلحة ذاتية قاتلة.

كما تزداد الضغوط السياسية على القطاع مع فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وسط توجه أكثر حذراً تجاه توسع شركات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الاعتراضات المحلية على إقامة مراكز بيانات جديدة بسبب استهلاكها الكبير للطاقة والمياه وتأثيرها على المجتمعات المحيطة.

وقد يضيف ذلك تحديات جديدة أمام خطط التوسع، خصوصاً أن ولايتي تكساس وجورجيا، اللتين تقدمان حوافز لاستقطاب مراكز البيانات، شهدتا انتخاب حاكمين ديمقراطيين تعهدا بوقف إنشاء مراكز جديدة.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ورغم هذه الضغوط، قد تستفيد «أنثروبيك» من دخول الأسواق في وقت لا تزال فيه شهية المستثمرين للأسهم مرتفعة نسبياً، رغم التقلبات. كما يمنحها طرحها المتوقع قبل منافستها «أوبن إيه آي» أفضلية في الوصول إلى أسواق المال، في حال تراجع استعداد المستثمرين لاحقاً لزيادة انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي.

لكن نجاح العملية لن يكون حكماً نهائياً على مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي؛ بل اختباراً لمدى استعداد المستثمرين لدفع تقييمات مرتفعة لشركات تحقق نمواً سريعاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات الربحية والتمويل والمخاطر التنظيمية.