حددت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، نظرتها المستقبلية للتصنيفات السيادية العالمية لعام 2027 عند مستوى «محايد»، متوقعة أن يعوّض النمو الاقتصادي المستقر ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنها حذّرت من أن زيادة أكبر في هذه التكاليف أو تجدد صدمة نفطية في الشرق الأوسط قد يدفعان إلى تغيير النظرة نحو السلبية.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي نحو 2.5 في المائة العام المقبل، مدعوماً بمرونة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، والطفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين يُرجح أن تتراجع أسعار النفط ومعدلات التضخم مع انحسار حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وحذّرت «فيتش» من أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يبدو مستبعداً، وأن تجدد المواجهات لا يزال يشكل خطراً كبيراً، لكنها أشارت إلى أن مستويات الدين العالمي القياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض يظلان مصدر القلق الرئيسي.

وتتوقع الوكالة أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، وأن يُبقيها عند مستوى 4.25 في المائة حتى عام 2027، ما سيُبقي عوائد السندات طويلة الأجل أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ومن شأن ذلك أن يرفع متوسط أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومات على ديونها، ويزيد الضغوط على موازناتها بمرور الوقت. كما تتوقع «فيتش» تعثر جهود ضبط الأوضاع المالية العام المقبل، بما يعني بقاء متوسط عجز الموازنة العامة للحكومات عند نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة في تقريرها: «ستكون الضغوط المالية أشد على الدول الأكثر مديونية».

وفي سياق متصل، حدَّدت وكالة «موديز»، إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، نظرتها المستقبلية للتصنيفات السيادية لعام 2027 عند مستوى «مستقر»، لكنها حذّرت من أن 3 من أكبر اقتصادات العالم، وهي الولايات المتحدة والصين والهند، ستضيف مستويات كبيرة من الديون.

وتقدّر «فيتش» أن 13 دولة على الأقل ستسجِّل عجزاً في الموازنة يعادل 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر خلال العام المقبل. ونتيجة لذلك، ستزيد الديون الحكومية الإجمالية بأكثر من 7 تريليونات دولار، لتصل إلى نحو 115 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027، بما يعادل 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية للتصنيفات السيادية في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية «تتجه إلى التدهور»، في ظل ارتفاع مستويات الدين، إلى جانب «الاستقطاب السياسي وتصاعد الاستياء الاجتماعي»، وهما عاملان يعقّدان جهود خفض الإنفاق العام.

وأشارت «فيتش» إلى أن الدول التي تحمل تصنيفاتها السيادية نظرة مستقبلية سلبية تبلغ ديونها نحو 7.8 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 19 ضعف ديون الدول ذات النظرة الإيجابية، التي تتركز غالبيتها حالياً في اقتصادات أصغر حجماً ونامية.

وحذّرت الوكالة من أن موجة بيع واسعة في أسواق السندات، أو تصعيد جديد للصراعات يشمل قوى عالمية كبرى، أو تصحيح حاد في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى خفض نظرتها المستقبلية العامة للتصنيفات السيادية العالمية.

وقالت «فيتش»: «إذا كانت الصدمة كبيرة بما يكفي، فقد تؤدي إلى تغيير النظرة المستقبلية للتصنيفات السيادية العالمية إلى (متدهورة)».