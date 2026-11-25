كشفت الحكومة الفنزويلية أن إجمالي الدين العام للبلاد بلغ 237.5 مليار دولار، وفق إطار اقتصادي كلي نشرته الثلاثاء، في خطوة توفر صورة أكثر وضوحاً عن الوضع المالي للبلاد، وتمهد الطريق لعملية إعادة هيكلة ديون قد تكون من بين الأكبر عالمياً.

وتوقعت الحكومة، التي يتولى تيارها الاشتراكي السلطة منذ عام 1999، أن يتجاوز الناتج الاقتصادي ضعف مستواه الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 200.9 مليار دولار، وفق الوثيقة التي تقع في نحو 200 صفحة.

وأقرت الوثيقة بأن الدين العام للبلاد «في حالة تعثر ممتد وغير مستدام»، عازية ذلك إلى القيود التي فرضتها العقوبات المالية، وتراجع إيرادات المحروقات، واختلالات الاقتصاد الكلي المتراكمة على مدى سنوات.

وبلغ الدين العام ما يعادل 242 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025. ورغم ذلك، تتوقع فنزويلا ارتفاع إنتاج النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، بمعدل سنوي يبلغ 9.1 في المائة، ليصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً بحلول عام 2036.

وتقدر الوثيقة إيرادات صادرات النفط بنحو 30.1 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما يُتوقع ارتفاع صافي الإيرادات العامة من المحروقات، بما يشمل الوضع المالي لشركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه»، من 12.8 مليار دولار في 2026 إلى 18.4 مليار دولار بحلول 2031.

وتستند توقعات زيادة الإنتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 160 مليار دولار في قطاع النفط حتى عام 2036، يتوقع أن يوفر الشركاء المشغلون 85 مليار دولار منها، فيما تتحمل شركة «بي دي في إس إيه» 75 مليار دولار.

ورغم التعافي المتوقع، ترجح الحكومة استمرار تسجيل القطاع العام عجزاً أولياً حتى عام 2030، قبل الوصول إلى التوازن في 2031، وتحقيق فائض يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2036.

متظاهرون يتجاوزون حاجزاً للشرطة خلال احتجاج نظمه عمال للمطالبة بتحسين الأجور وصرف مكافأة نهاية العام، بالقرب من القصر الرئاسي «ميرافلوريس» في العاصمة الفنزويلية (أ.ف.ب)

خطة شاملة لإعادة الهيكلة

وفي خطوة تستهدف طمأنة المستثمرين، أعلنت الحكومة عزمها وضع خطة «واضحة وموثوقة» لإعادة هيكلة الدين تشمل جميع فئات الدائنين، بما قد يخفف مخاوف المستثمرين من اللجوء إلى إعادة هيكلة جزئية تؤدي إلى تكبد حاملي السندات خسائر أكبر.

لكن المستثمرين لا يزالون ينتظرون تحليلاً شاملاً لاستدامة الدين، من شأنه تحديد قدرة فنزويلا على السداد في ضوء التدفقات المالية المتوقعة، وتراكم الاحتياطيات، وإجمالي تكاليف خدمة الدين.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الثلاثاء، إن الخطة تتضمن تمويلاً متعدد الأطراف يصل إلى 10 مليارات دولار للقطاعين العام والخاص، مخصصاً لمشروعات البناء والخدمات العامة. وكانت رودريغيز قد تحدثت سابقاً عن إمكانية الحصول على تمويل بقيمة 17 مليار دولار، دون أن توضح أسباب خفض المبلغ.

من جانبه، قال كاليكستو أورتيغا، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيسة المؤقتة، إن بلاده تعمل على تطبيع تمثيلها لدى المؤسسات المالية ومتعددة الأطراف، وتجري محادثات متقدمة لتسوية المتأخرات المستحقة لبعضها.

وأضاف أن إعادة هيكلة الدين العام ستتم بصورة شاملة، استناداً إلى أربعة مبادئ هي الاستدامة والشمولية وحسن النية والشفافية.

وفي أول تعليق له، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن من السابق لأوانه التعليق على تفاصيل الخطة، نظراً إلى أن الصندوق لا يزال يراجع المعلومات التي قدمتها السلطات الفنزويلية. وأكد أن استعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين تمثلان هدفين أساسيين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي في البلاد، مشيراً إلى أن استئناف العلاقات يتيح لفنزويلا ممارسة حقوقها والوفاء بالتزاماتها بصفتها عضواً في الصندوق، بما في ذلك إمكان الوصول إلى الدعم المالي وفق سياساته.

سائق دراجة نارية يمر أمام مشاعل الغاز في مدينة كابيماس الفنزويلية (أ.ب)

ارتفاع السندات السيادية

وعقب نشر الوثيقة، ارتفعت أسعار السندات السيادية الفنزويلية وسندات شركة «بي دي في إس إيه» بما يتراوح بين 2.25 و6.4 سنت للدولار.

وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي ديون فنزويلا المقومة باليورو 110.1 مليار دولار، تشمل 45.9 مليار دولار من الفوائد المتأخرة. كما تبلغ ديونها للصين 16.87 مليار دولار، ولروسيا 5.08 مليار دولار.

ويتوزع إجمالي الدين البالغ 237.5 مليار دولار أيضاً على التزامات غير مالية بقيمة 67.3 مليار دولار، تتركز لدى شركة «بي دي في إس إيه»، ومطالبات تحكيم بقيمة 26.3 مليار دولار، وديون بقيمة 4.2 مليار دولار لمؤسسات الإقراض متعددة الأطراف.

وتشير الوثيقة إلى أن ما لا يقل عن 35 مليار دولار من الالتزامات غير المالية للشركة النفطية، إلى جانب جزء من قرض مصرف «بانديز» البالغ 240 مليون دولار، يندرج ضمن الديون المستحقة داخل القطاع العام، ما يعني أن إجمالي الدين المعلن لا يمثل بالكامل التزامات مستحقة لدائنين خارجيين. ولم توضح الوثيقة كيفية التعامل مع هذه المطالبات في أي عملية إعادة هيكلة مقبلة.

طريق العودة إلى الأسواق

وتسعى فنزويلا إلى استعادة قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بعد سنوات من العزلة المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل سوء الإدارة والعقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وكانت البلاد قد تعثرت في سداد سنداتها الدولية عام 2017، وظلت إلى حد كبير خارج أسواق رأس المال العالمية، حتى إلقاء القوات الأميركية القبض على مادورو خلال عملية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما فتح الباب أمام استئناف الانخراط الدولي. ويحتجز مادورو حالياً في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وغيرها.

ومنذ ذلك الحين، جعلت رودريغيز جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية رئيسية، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز اللذين عانيا سنوات من الإهمال. وانخفض إنتاج النفط من 2.8 مليون برميل يومياً في عام 2012 إلى ما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً العام الماضي.

وحصلت البلاد على تعهدات استثمارية من شركات خاصة، واستضافت سلسلة من زيارات المستثمرين، إلى جانب إدخال تعديلات على قوانين النفط بهدف جذب رؤوس الأموال.

لكن استقطاب الاستثمارات بالحجم الذي تحتاج إليه فنزويلا سيظل صعباً دون معالجة أزمة الديون المتعثرة، وهو ما أقرت به الحكومة في إطارها الاقتصادي، مؤكدة أن استعادة استدامة الدين العام تتطلب نهجاً شاملاً يستند إلى برنامج موثوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدعمه أطر مؤسسية أكثر قوة.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مع استمرار ارتفاع التضخم، قبل أن يتباطأ على المدى المتوسط إلى متوسط سنوي يبلغ 24 في المائة.